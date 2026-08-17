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ট্রেনে সিট নিয়ে গন্ডগোল! পোশাক খুলে RPF-এর উপর ব্লেড হামলা মডেলের, কে এই অন্তরা?

Model Strips In Train: সিট নিয়ে বচসার জেরে এক মডেলের বিরুদ্ধে রেলকর্মী ও টিকিট পরীক্ষককে রেজর ব্লেড দিয়ে আক্রমণের অভিযোগ উঠেছে। ট্রেনটি দাহানুতে পৌঁছানোর পর তাঁকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু এরপরই শুরু হয় নাম বিভ্রাট। অভিযুক্তের সঙ্গে নামের মিলে বিপাকে অভিনেত্রী। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 17, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:19 PM IST
ট্রেনে সিট নিয়ে গন্ডগোল! পোশাক খুলে RPF-এর উপর ব্লেড হামলা মডেলের, কে এই অন্তরা?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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