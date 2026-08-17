/ট্রেনে সিট নিয়ে গন্ডগোল! পোশাক খুলে RPF-এর উপর ব্লেড হামলা মডেলের, কে এই অন্তরা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলন্ত ট্রেনে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। সিট নিয়ে বচসায় ব্লেড দিয়ে আরপিএফ ও টিসি-র ওপর হামলার অভিযোগ মডেলের বিরুদ্ধে। চলন্ত ট্রেনে সিট নিয়ে সামান্য বিতর্ক কীভাবে ভয়ানক ও নজিরবিহীন ঘটনায় রূপ নিতে পারে, তার সাক্ষী রইল বান্দ্রা-গঙ্গানগর আরাবল্লী এক্সপ্রেস। গত ১২ অগাস্ট ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় অভিযুক্ত এক মডেলের তাণ্ডবে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ট্রেন যাত্রীদের মধ্যে।
ঘটনাটি ঠিক কী ঘটেছিল?
অভিযুক্ত মহিলার নাম অন্তরা সোহম বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ৩১ বছর এবং তিনি মহারাষ্ট্রের থানের বাসিন্দা। গত ১২ অগাস্ট তিনি আরাবল্লী এক্সপ্রেসে চেপে সুরাতের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। ট্রেন চলাকালীন এক সহযাত্রী তাঁকে তাঁর নির্দিষ্ট সংরক্ষিত সিটটি ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু সেই অনুরোধ রাখতে অস্বীকার করেন ওই মডেল। এরপর পরিস্থিতি সামাল দিতে ওই সহযাত্রী বাধ্য হয়ে রেল সুরক্ষা বল (RPF) এবং টিকিট পরীক্ষক (TC)-কে ডেকে পাঠান। আরপিএফ কর্মী ও টিকিট পরীক্ষক এসে বিষয়টি মীমাংসা করার চেষ্টা করতেই পরিস্থিতি চরমে ওঠে। অভিযোগ রয়েছে যে, ওই মডেল হঠাৎ করেই নিজের জামাকাপড় খুলতে শুরু করেন এবং পকেট থেকে একটি রেজার ব্লেড বের করে এলোপাথাড়ি হামলা চালাতে শুরু করেন। এই হামলায় আরপিএফ কর্মী যমিনী কান্ত মিশ্র এবং টিকিট পরীক্ষক হরিকেশ ত্রিপাঠী গুরুতর জখম হন। শুধু তাই নয়, ওই মডেল ব্লেড দিয়ে নিজের শরীরেও আঘাত করেন। মারামারির জেরে যাত্রীদের একাধিক মোবাইল ফোন ও চশমা ভেঙে যায়।
পুলিসি পদক্ষেপ ও পরবর্তী পরিস্থিতি
পরে ট্রেনটি দাহানুর রেল স্টেশনে এসে পৌঁছানোর পর অভিযুক্ত মডেলকে সরকারি রেল পুলিস-এর হাতে সঁপে দেওয়া হয়। এরপর গত ১৩ অগস্ট বোরিভলি রেল পুলিস তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তিনি পরে জামিনে মুক্তি পান। এই ঘটনার পর সংবাদমাধ্যনে নাম নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হওয়ায় জনপ্রিয় অভিনেত্রী অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের টিম একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করে। সেখানে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় যে, খবরের শিরোনামে থাকা অভিযুক্ত মহিলা এবং অভিনেত্রী সম্পূর্ণ আলাদা দুই ব্যক্তি।
অভিনেত্রী অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় জীবন ও পরিচয়
অভিনেত্রী অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেরিয়ার শুরু হয়েছিল ছোট পর্দা বা টেলিভিশন দিয়ে, পরবর্তীতে তিনি হিন্দি সিনেমাতেও অভিনয় করেন। টেলিভিশনে অভিনয় জীবন শুরু। তিনি প্রথম অভিনয় করেন জনপ্রিয় ক্রাইম শো 'গুমরাহ: এন্ড অব ইনোসেন্স'-এ। এরপর তাঁকে 'সাবধান ইন্ডিয়া'-য় দেখা যায়। ২০১৬ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত জনপ্রিয় সিরিয়াল 'বধো বহু'-তে 'পিঙ্কি আহলাওয়াত' চরিত্রে অভিনয় করে তিনি ঘরে ঘরে পরিচিতি লাভ করেন। 'লাল ইশক', 'কসৌটি জিন্দগি কে' (সুমন শর্মা চরিত্রে) এবং 'কবচ ২' (সঞ্জনা জিন্দাল চরিত্রে)-এর মতো বিভিন্ন ক্রাইম, ড্রামা ও সুপারন্যাচারাল শোতে কাজ করেছেন।
সিনেমা এবং নাচের কেরিয়ার
২০১৪ সালে 'দ্য শৌকিনস' সিনেমার মাধ্যমে তাঁর বড় পর্দায় আত্মপ্রকাশ ঘটে। এছাড়া 'ইয়ে হ্যায় ইন্ডিয়া' সিনেমাতেও তিনি এক সাংবাদিকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। অভিনয়ের পাশাপাশি অন্তরা একজন প্রশিক্ষিত কথক নৃত্যশিল্পী। তিনি অতীতে কলকাতায় বেশ কিছু স্টেজ শোতে পারফর্ম করেছেন। পাশাপাশি, তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতেও তালিম নিয়েছেন। উত্তর কলকাতার এক বাঙালি পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। পরবর্তীতে বিনোদন দুনিয়ায় কেরিয়ার গড়ার জন্য তিনি মুম্বইতে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন।
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