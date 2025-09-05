Mohammed Rafi’s son on Lata-Asha: 'অনেক বয়স হয়েছে, লজ্জা করুন', হিংসায় বাবার নামে বদনাম ছড়িয়েছেন লতা-আশা! বিস্ফোরক মহম্মদ রফির পুত্র...

Mohammed Rafi’s son on Lata-Asha: 'অনেক বয়স হয়েছে, লজ্জা করুন', হিংসায় বাবার নামে বদনাম ছড়িয়েছেন লতা-আশা! বিস্ফোরক মহম্মদ রফির পুত্র...
Lata Mangeshkar | Asha Bhosle: আশা ভোঁসলে ও লতা মঙ্গেশকরের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ করেছেন মহম্মদ রফির ছেলে শাহিদ রফি। শাহিদ রাফির দাবি, এই দুই বোন ঈর্ষা এবং নিরাপত্তাহীনতার কারণে তাঁর বাবার কেরিয়ার নষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। এমনকী তাঁর গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডও ছিনিয়ে নেন লতা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আচমকাই বলিউড, এমনকী দেশ ছেড়ে চলে যায় কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী মহম্মদ রফি (Mohammed Rafi)। কিন্তু কেন? এবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন ছেলে শাহিদ রফি (Shahid Rafi)। তিনি প্রয়াত শিল্পী লতা মঙ্গেশকর (Lata Mangeshkar) এবং তাঁর বোন আশা ভোঁসলের (Asha Bhosle) বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন। শাহিদ রাফির দাবি, এই দুই বোন ঈর্ষা এবং নিরাপত্তাহীনতার কারণে তাঁর বাবার কেরিয়ার নষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। একইসঙ্গে তিনি মহম্মদ রফি এবং কিশোর কুমারের (Kishore Kumar) মধ্যে শত্রুতার সমস্ত গুজবও অস্বীকার করেছেন।
এক সাক্ষাৎকারে শাহিদ রফি বলেন যে, লতা মঙ্গেশকর ইচ্ছা করে তাঁর বাবা মহম্মদ রফির সুনাম ও কেরিয়ার নষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, তাঁর বাবাকে যখন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে সম্মানিত করার কথা ছিল, তখন লতা মঙ্গেশকর তাতে হস্তক্ষেপ করেন। শেষ পর্যন্ত লতা মঙ্গেশকরই সেই সম্মান লাভ করেন এবং তাঁর বাবা তা নিয়ে কোনো কথা বলেননি। মহম্মদ রফিকে তাঁর পেশাগত জীবনে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে শাহিদ রফি বলেন, "তাঁরা ঈর্ষান্বিত ছিলেন কারণ রফি সাহেব তাঁদের থেকে এগিয়ে ছিলেন; তাঁরা চাইতেন সবাই তাঁদের থেকে নিচে থাকুক। মানুষ যখন রফি সাহেবকে এক নম্বর বলছিল, তখন তাঁরা তা পছন্দ করেননি।"
আশা ভোঁসলের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে শাহিদ রফি বলেন যে, তিনি মন্তব্য করেছিলেন মহম্মদ রফির গানের কোনও বৈচিত্র্য ছিল না এবং তাঁর কেরিয়ার নাকি শেষ হয়ে যাচ্ছিল। আশা ভোঁসলের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "আপনি একজন শিক্ষিত মানুষ, একটু তো লজ্জা থাকা উচিত। আপনার বয়স হয়েছে, নিজের কথা বলুন। এই বয়সেও! এটা লিখুন! আমি সরাসরি তাঁকে বলছি। উপরওয়ালা সব দেখছে। আমার বাবার নামে কেউ বাজে কথা বললে আমি সহ্য করতে পারি না।"
শাহিদ রফি আরও বলেন, "আমি তাঁদের মুখের ওপর এই কথা বলতে কোনও কুণ্ঠাবোধ করি না এবং লতাজি-কে তাঁর মৃত্যুর আগেও আমি এই কথা বলেছিলাম। তিনি দাবি করেছিলেন যে, তাঁর কেরিয়ার নিম্নমুখী ছিল এবং তিনি নাকি তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। তিনি (মহম্মদ রফি) কখনও এমন কথা বলেননি। আমি আপনাকে বলতে পারি, লতাজি নিজেই এই কথা বলেছিলেন, এবং দুজন মানুষ বাবার কাছে এসে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছিলেন। অনেক নতুন গায়ক আসছিলেন, এমনকি তাঁর নিজের বোনও। আর তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন। আমাকে বলুন, কার কেরিয়ার পতনের ঝুঁকিতে ছিল?" শাহিদ রফি বলেন যে, তিনি তাঁর বাবার নামে "বাজে কথা" সহ্য করবেন না এবং তিনি নীরব থাকবেন না। শেষপর্যন্ত তিনি জানান, এত কিছুর পরেও মহম্মদ রফি এবং লতা মঙ্গেশকরের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তবে পেশাগতভাবে তাঁরা একসঙ্গে গান গেয়েছেন।
