English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Mohit Chauhan Accident: পারফর্ম করতে করতেই স্টেজলাইটের উপর ধপ করে পড়ে গেলেন মোহিত চৌহান, এইমস-এ গায়ক...

Mohit Chauhan sudden Accident News: মুখ থুবড়ে মোহিতের পড়ে যাওয়ার ওই ভিডিয়ো এবং ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। আর তাতেই মোহিতের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন অনুরাগীরা। কনসার্টে গান গাইতে যাওয়ার আগে মোহিতের নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলে মত তাঁদের। একজন লেখেন, 'উনি দক্ষতম গায়ক বোঝা যায়। মঞ্চে উঠে সত্যি সত্যিই নিজের গলায় গান'। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 9, 2025, 01:33 PM IST
Mohit Chauhan Accident: পারফর্ম করতে করতেই স্টেজলাইটের উপর ধপ করে পড়ে গেলেন মোহিত চৌহান, এইমস-এ গায়ক...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এইমসের কনসার্টে গান গাওয়ার সময় হঠাৎ ছন্দপতন। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন বলিউডের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী মোহিত চৌহান। যদিও দ্রুত উঠে ফের গান শুরু করায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন দর্শকরা।

লাইভ কনসার্টে (Live Concert) গান গাইতে গিয়ে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন বলিউডের প্রখ্যাত গায়ক মোহিত চৌহান (Mohit Chauhan)। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের ভোপালের এইমস (AIIMS Bhopal) আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে পারফর্ম করছিলেন শিল্পী। সেই সময় মঞ্চে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যান তিনি। আকস্মিক এই ঘটনার একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়তেই গায়কের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাঁর অসংখ্য অনুরাগী।

কী ঘটেছিল মঞ্চে?

Add Zee News as a Preferred Source

জানা গিয়েছে, গত শনিবার (অন্য সূত্র অনুযায়ী সোমবার) রাতে এইমসের 'রেটিনা ৮.০' (Retina 8.0) বার্ষিক অনুষ্ঠানে গান গাইছিলেন মোহিত চৌহান। ভিড়ে ঠাসা মঞ্চে তখন তাঁরই গাওয়া ২০১১ সালের জনপ্রিয় ছবি ‘রকস্টার’-এর হিট গান ‘নাদান পরিন্দে’ চলছে। মাইক হাতে গান করতে করতে মোহিত চৌহান যখন মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই ঘটে বিপত্তি। মঞ্চের ফ্লোরে রাখা একটি আলোর সরঞ্জাম বা তারে হোঁচট খেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে সটান মুখ থুবড়ে পড়ে যান ৫৯ বছর বয়সী এই শিল্পী।

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mohammed niyaz (@mdniyaz194)

ভিডিয়োয় দেখা যায়, মোহিত পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর গান থেমে গেলেও, দর্শক তখনও উদ্দীপনায় গলা মিলিয়ে গান গেয়ে চলেছেন। ঘটনাটি এতটাই দ্রুত ঘটেছিল যে, অনেকেই হয়তো সেটি খেয়াল করেননি। তবে, গায়ককে পড়ে যেতে দেখেই মঞ্চে ছুটে যান কনসার্টের আয়োজক ও কর্মীরা। সকলে মিলে দ্রুত তাঁকে টেনে তুলে দাঁড় করান।

‘এমডিনিয়াজ়১২৪’ নামের অ্যাকাউন্ট থেকে ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে। সেই ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে যে, বলি গায়ক মোহিত চৌহান মঞ্চে গান গাইছেন। মাইক হাতে গান করতে করতে মঞ্চের সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। ২০১১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘রকস্টার’ ছবির ‘নাদান পরিন্দে’ গানটি গাইছিলেন মোহিত। মঞ্চ তখন স্নিগ্ধ আলোয় ভেসে যাচ্ছে। মোহিতের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছেন কনসার্টে উপস্থিত দর্শক। হঠাৎ মঞ্চে ঘটল অঘটন।

 সুস্থ আছেন শিল্পী

সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার পরই কিছুক্ষণের জন্য কনসার্ট বন্ধ রাখা হয়। মঞ্চেই উপস্থিত চিকিৎসকেরা মোহিত চৌহানকে পরীক্ষা করে দেখেন। স্বস্তির খবর, বড় কোনও আঘাত তাঁর লাগেনি। কিছুক্ষণ বিরতির পরেই শিল্পী আবার মঞ্চে ফিরে আসেন এবং বাকি গানগুলি গেয়ে শোনান।

যদিও, মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার এই ভিডিয়োটি ভাইরাল হওয়ার পর মোহিতের অনুরাগীরা তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অনেকেই লিখেছেন, 'বড় বিপদ থেকে বাঁচলেন মোহিত,' আবার কেউ কেউ শিল্পীকে নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

মোহিত চৌহান এখনও পর্যন্ত এই ঘটনা প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করেননি। তবে, সুরের জাদুকর সুস্থ আছেন এবং দ্রুতই আবার পারফর্ম্যান্সে ফিরেছেন জেনে খুশি হয়েছেন তাঁর শ্রোতারা।

নেট মাধ্যমের প্রতিক্রিয়া 

মুখ থুবড়ে মোহিতের পড়ে যাওয়ার ওই ভিডিয়ো এবং ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। আর তাতেই মোহিতের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন অনুরাগীরা। কনসার্টে গান গাইতে যাওয়ার আগে মোহিতের নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলে মত তাঁদের। একজন লেখেন, 'উনি দক্ষতম গায়ক বোঝা যায়। মঞ্চে উঠে সত্যি সত্যিই নিজের গলায় গান'। অন্য একজন লেখেন, 'আশাকরি, উনি ভাল আছেন। শুধু ঠোঁট নাড়ান না উনি'। যেভাবে কেকে, জুবিন গর্গের মতো পর পর শিল্পীদের হারিয়েছে ভারত, সেকথা মাথায় রেখেই মোহিতের মতো গায়ককে আগলে রাখা উচিত বলেও জানান কেউ কেউ। 

মোহিত চৌহানের ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার  পর এই খবরও ছড়িয়ে পড়ে যে মঞ্চে পড়ে যাওয়ার পর শিল্পীর আঘাত লেগেছে এবং তাঁকে এইমস ভোপালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে এই খবর একদমই সত্যি নয়। কারণ তিনি এইমস ভোপালের ফেস্টেই গান গাইছিলেন। প্রসঙ্গত, মোহিত চৌহানের সুরেলা কন্ঠের শ্রোতার সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাঁর গলা শুনলে একটা আলাদাই শান্তি অনুভব করেন অনেকে। সুফি গান ও রোম্যান্টিক গান দিয়ে বলিউডে মোহিত তাঁর আলাদা পরিচয় তৈরি করেছেন। ঝুলিতে হিট গানের সংখ্যা প্রচুর।

আরও পড়ুন: 

আরও পড়ুন: 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Mohit ChauhanMohit Chauhan NewsMohit Chauhan accidentMohit Chauhan concertMohit Chauhan Bhopal concertMohit Chauhan at AIMS BhopalMohit Chauhan falls
পরবর্তী
খবর

Raja Poetry Event: শীতের সন্ধ্যায় "রুমাল, ধুলো, কবিতাগুলো..."! পিয়ানো-এসরাজের সুরে অন্যরকম কবিতা যাপনে বাচিকশিল্পী রাজা...
.

পরবর্তী খবর

Humayun Kabir: মেগা বাজেটের নিরাপত্তা! বাবরির জেরে প্রাণ সংশয়? হুমায়ুন ভাড়া করছেন কপ্টার, হ...