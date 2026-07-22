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৪১ বছরের পুরনো রহস্য এবার রূপালী পর্দায়! মহুয়ার লুকে চমকে দিলেন অঙ্কিতা, প্রকাশ্যে ‘গুন গুন করে মহুয়া’র প্রথম লুক

Mahua Roy Choudhury Biopic: মহুয়ার মৃত্যু ধোঁয়াশায় মোড়া। তিনি কি আত্মহত্যা করেছিলেন? নাকি খুন হয়েছিলেন? রহস্য আজও অনাবৃত। আর ধোঁয়াশা জিইয়ে রেখেই প্রকাশিত প্রথম লুকে অঙ্কিতাকে দেখা গিয়েছে মহুয়ার সাজে। শাড়ি, গলায় লম্বা মুক্তোর মালা, কপালে টিপ এবং মাঝখানে সিঁথি করা চুলে তাঁকে অনেকটাই মহুয়ার মতো করে তুলে ধরা হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 22, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:39 AM IST
৪১ বছরের পুরনো রহস্য এবার রূপালী পর্দায়! মহুয়ার লুকে চমকে দিলেন অঙ্কিতা, প্রকাশ্যে ‘গুন গুন করে মহুয়া’র প্রথম লুক
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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