/৪১ বছরের পুরনো রহস্য এবার রূপালী পর্দায়! মহুয়ার লুকে চমকে দিলেন অঙ্কিতা, প্রকাশ্যে ‘গুন গুন করে মহুয়া’র প্রথম লুক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউডের অন্যতম ট্র্যাজিক ও রহস্যময় অধ্যায় অভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরীর জীবন। আশির দশকে যখন তিনি সাফল্যের শিখরে, ঠিক তখনই এক গভীর রহস্যময় অগ্নিকাণ্ডে অকালে নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ। মৃত্যুর চার দশক কেটে গেলেও বাঙালির মনে তাঁর স্মৃতি আজও সমান তাজা। এবার মহুয়া রায়চৌধুরীর সেই বর্ণময় কিন্তু ট্র্যাজিক জীবনকেই সেলুলয়েডে ফুটিয়ে তুলতে আসছে নতুন সিনেমা—‘গুনগুন করে মহুয়া’।
মহুয়া রূপে অঙ্কিতা: যেন হুবহু মিল!
প্রয়াত অভিনেত্রীর প্রয়াণ দিবসেই প্রকাশ্যে এল ছবির প্রথম ঝলক, আর মহুয়া রায়চৌধুরীর চরিত্রে অভিনেত্রী অঙ্কিতা মল্লিকের লুক দেখে ইতিম্যধ্যেই হইচই পড়ে গিয়েছে বিনোদন জগতে! ‘জগদ্ধাত্রী’ ধারাবাহিক খ্যাত জনপ্রিয় অভিনেত্রী অঙ্কিতা মল্লিককে এই বায়োপিকে দেখা যাবে মহুয়া রায়চৌধুরীর ভূমিকায়। মহুয়ার তরুণীবেলার চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিব্যাণী মণ্ডল। প্রকাশিত পোস্টার ও লুকে নব্বই ও আশির দশকের সেই চেনা সাজে ধরা দিয়েছেন অঙ্কিতা। মহুয়ার আইকনিক চোখের চাহনি, চুল বাঁধার স্টাইল এবং হাসি যেভাবে অঙ্কিতা ফুটিয়ে তুলেছেন, তা দেখে একঝলকে মনে হবে যেন মহুয়া রায়চৌধুরী নিজেই ফিরলেন পর্দায়!
৪০ বছরের রহস্য আর এক না বলা গল্প
ছবিটির নাম রাখা হয়েছে মহুয়া অভিনীত একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গানের কথা থেকে—‘গুনগুন করে মহুয়া’। তবে এটি শুধুই তাঁর পর্দার জীবনের গল্প বলবে না, বরং তুলে ধরবে, তাঁর দুর্দান্ত অভিনয় জীবনের যাত্রা। ব্যক্তিগত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও মানসিক টানাপোড়েন। আর অবশ্যই, যে রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ড আজও রহস্যে মোড়া, সেই মৃত্যুর পেছনের অজানা সব অধ্যায়। সম্প্রতি সামনে এসেছে এই ছবির এক চূড়ান্ত ও মর্মান্তিক দৃশ্যের শ্যুটিংয়ের ছবি। সেট থেকে পাওয়া ছবিতে মহুয়ার চরিত্রে দেখা গিয়েছে অঙ্কিতাকে। তবে চেনা গ্ল্যামারাস রূপে নয়, পোড়া চামড়ার বিভীষিকা মাখা এক রূপান্তর ধরা পড়েছে। প্রখ্যাত রূপটানশিল্পী সোমনাথ কুণ্ডু তাঁর হাতের নিখুঁত প্রস্থেটিক মেক-আপে অঙ্কিতার অগ্নিদগ্ধ লুক এতটাই বাস্তবসম্মত হয়েছে যে তা দেখে শিউরে উঠছেন সেটের কলাকুশলীরাও।
কবে আসছে ছবি?
সিনেমাপ্রেমীদের পাশাপাশি মহুয়া ভক্তদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ছবিটিকে ঘিরে পারদ চড়তে শুরু করেছে। বায়োপিকটির পরিচালনা ও প্রযোজনার কাজ জোরকদমে চলছে। মহুয়া রায়চৌধুরীর আকস্মিক ও বিতর্কিত মৃত্যুর ঘটনার মূল তদন্তকারী অফিসার ছিলেন আইপিএস নবীন চট্টোপাধ্যায়। পর্দায় এই বাস্তব চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলছেন অভিনেতা গৌরব চক্রবর্তী। গৌরব চক্রবর্তীর স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন অলকানন্দা গুহ। মহুয়ার অভিনয় ও ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল কিংবদন্তি অভিনেত্রী সন্ধ্যা রায়ের। সেই মহীয়সীর চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেত্রী ঋদ্ধিমা ঘোষ-কে। চলতি বছরের ২২ জুলাই মহুয়ার মৃত্যুর ৪১ বছর। বড় পর্দায় অঙ্কিতা মল্লিক কতটা নিখুঁতভাবে কিংবদন্তি মহুয়া রায়চৌধুরীকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন, তা দেখতেই মুখিয়ে রয়েছে পুরো টলিউড!
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