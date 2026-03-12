English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • Maha Kumbh Fame Monalisa Bhosle: ধর্ম নয়, জয়ী ভালোবাসা: লাভ জিহাদ বিতর্ক উড়িয়ে ফারহানের সঙ্গে সংসার বাঁধলেন কুম্ভ-খ্যাত মোনালিসা

Maha Kumbh Fame Monalisa Bhosle: ধর্ম নয়, জয়ী ভালোবাসা: 'লাভ জিহাদ' বিতর্ক উড়িয়ে ফারহানের সঙ্গে সংসার বাঁধলেন কুম্ভ-খ্যাত মোনালিসা

Monalisa Bhosle Defends Interfaith Marriage: ২০২৫ সালের মহাকুম্ভের সেই ভাইরাল মুখ মোনালিসা ভোঁসলে এবং অভিনেতা ফরমান খানের বিয়ে নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে চলা জল্পনার অবসান হলো। কেরালায় নিজেদের আন্তঃধর্মীয় বিবাহ নিয়ে মুখ খুললেন এই দম্পতি। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 12, 2026, 06:17 PM IST
Maha Kumbh Fame Monalisa Bhosle: ধর্ম নয়, জয়ী ভালোবাসা: 'লাভ জিহাদ' বিতর্ক উড়িয়ে ফারহানের সঙ্গে সংসার বাঁধলেন কুম্ভ-খ্যাত মোনালিসা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫-এর মহাকুম্ভে রাতারাতি সোশ্যাল মিডিয়ায় সেনসেশন হয়ে উঠেছিলেন ইন্দোরের তরুণী মোনালিসা ভোঁসলে। এক বছর কাটতে না কাটতেই সেই মোনালিসা ফের খবরের শিরোনামে, তবে এবার তাঁর বিয়ের পিঁড়িতে বসা নিয়ে। উত্তরপ্রদেশের বাগপতের বাসিন্দা তথা অভিনেতা মহম্মদ ফরমান খানের সঙ্গে তাঁর বিয়েকে কেন্দ্র করে ‘লাভ জিহাদ’ থেকে শুরু করে ‘ধর্মান্তরকরণ’-এর যে অভিযোগ উঠেছিল, বৃহস্পতিবার তিরুবনন্তপুরমে সাংবাদিক বৈঠক করে তার জবাব দিলেন এই নবদম্পতি।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Dev on Swasthya Sathi Scheme for Technicians: দেবের অনুরোধে মমতার সিলমোহর: টলিউডের ৭০০০ টেকনিশিয়ান পাবেন স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, ১৭ মার্চ ক্যাম্প

১১ মার্চ কেরালার এক মন্দিরে সাত পাকে বাঁধা পড়েন মোনালিসা ও ফরমান। মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা হলেও তাঁরা বিয়ে করেন কেরলার এক মন্দিরে। পুলিসের পাহারায় বিয়ে করেন তাঁরা। 

মোনালিসা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এই বিয়েতে কেউ ধর্ম পরিবর্তন করেননি। মোনালিসার ইচ্ছেতেই হিন্দু রীতি মেনে মন্দিরে তাঁদের চার হাত এক হয়েছে। ফরমান বলেন, "আমি মোনালিসার খুশি চেয়েছি, তাই ওর ইচ্ছেমতোই সব আচার পালিত হয়েছে। ভালোবাসায় ধর্ম পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই। ও হিন্দু ছিল, হিন্দুই আছে। আমি মুসলিম, মুসলিমই থাকব।" উত্তর ভারতের কিছু সংবাদমাধ্যমে মোনালিসাকে 'নাবালিকা' বলে দাবি করা হলেও, ফরমান এদিন আধার কার্ড ও জন্ম শংসাপত্র দেখিয়ে প্রমাণ করেন যে মোনালিসা প্রাপ্তবয়স্ক। কেরালা সরকারের 'কে-স্মার্ট' অ্যাপের মাধ্যমে তাঁদের বিয়ে আইনিভাবে নথিভুক্তও হয়েছে।

 

মোনালিসা জানান, তাঁর পরিবার নিজের পিসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিতে চেয়েছিল, যা তাঁর পছন্দ ছিল না। নিজের জীবনসঙ্গী হিসেবে তিনি ফরমানকেই বেছে নেন। যদিও তাঁর বাবা তাঁর সঙ্গে কেরালায় এসেছিলেন, কিন্তু বিয়ের সিদ্ধান্তে তিনি এখনও ক্ষুব্ধ। মোনালিসার কথায়, "বাবা একটু রেগে আছেন, পরে আমরা ওঁকে বুঝিয়ে নেব।" উল্লেখ্য, প্রায় ৬ মাস আগে পি. বিনু ভার্গিস পরিচালিত মালয়ালম ছবি ‘নাগাম্মা’-র মহরৎ অনুষ্ঠানে তাঁদের প্রথম দেখা। সেই ছবিতে ফরমান খলনায়ক এবং মোনালিসা নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করছেন।

আরও পড়ুন- Hansika Motwani Divorce: প্রিয়বন্ধুর ঘর ভেঙে বিয়ে, সম্পর্ক টিকল না ৪ বছরও, আইনি বিচ্ছেদ হল হংসিকার

কেরালার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এই দম্পতি। তাঁদের বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন কেরলমের শিক্ষামন্ত্রী ভি. শিবনকুট্টি, সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক এম.ভি. গোবিন্দন এবং সাংসদ এ.এ. রহিম। মোনালিসা ও ফরমান জানিয়েছেন, সেখানে তাঁরা যে পরিমাণ সমর্থন ও ভালোবাসা পেয়েছেন, তাতে তাঁরা অভিভূত। আগামী দিনে এই রাজ্যেই পাকাপাকিভাবে বসবাসের চিন্তাভাবনা করছেন তাঁরা।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Monalisa BhosleFarman KhanMaha Kumbh 2025interfaith marriageLove Jihad Controversy
পরবর্তী
খবর

Dev on Swasthya Sathi Scheme for Technicians: দেবের অনুরোধে মমতার সিলমোহর: টলিউডের ৭০০০ টেকনিশিয়ান পাবেন স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, ১৪ মার্চ ক্যাম্প
.

পরবর্তী খবর

LPG crisis Auto Fare hike in Kolkata: আকাশছোঁয়া গ্যাসের দাম: কলকাতায় একধাক্কায় ভাড়া বাড়ল অটো...