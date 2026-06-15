Mouni Roy: যৌন পরিচয় নিয়ে নোংরা জল্পনা! ডিভোর্সের পর 'লেসবিয়ান' ট্রোলের মুখে ছক্কা হাঁকালেন মৌনী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বামী সুরজ নাম্বিয়ারের সঙ্গে অফিসিয়ালি সেপারেশনের পর সব মহলের নজরে এখন ‘নাগিন’ খ্যাত অভিনেত্রী মৌনী রায়। তবে ব্রেকআপের পর অনেক সেলেবই যেখানে ক্যামেরার আড়ালে চলে যান, মৌনী কিন্তু সেখানে একদম উল্টো পিচে খেলছেন! সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলারদের কড়া জবাব দেওয়ার পাশাপাশি নিজের ‘গার্ল গ্যাং’কে সঙ্গে নিয়ে জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করেছেন তিনি।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘ব্রাইডসমেডস’ ভাইবস!
সুরজের সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণার ঠিক কয়েক দিনের মাথায় নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে বেশকিছু হট ছবি ও রিল ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন মৌনী। যেখানে তাঁর পাশে কোয়ালিটি টাইম কাটাতে দেখা গিয়েছে বলিউড ডিভা দিশা পাটানি এবং পাঞ্জাবি সেনসেশন সোনম বাজওয়াকে। এই পোস্টের ক্যাপশনে মৌনী লিখেছেন ‘ব্রাইডসমেডস’, যা নিমেষেই নেটপাড়ায় ভাইরাল। যদিও সুরজ ও মৌনী তাঁদের জয়েন্ট স্টেটমেন্টে ব্যক্তিগত বিষয়টিকে লাইমলাইট থেকে দূরে রাখার অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু মৌনীর এই নয়া পোস্ট দেখে ফ্যানদের দাবি—জীবনের এই কঠিনতম সময়ে বন্ধুদের নিঃশর্ত ভালোবাসাই এখন অভিনেত্রীর গ্ল্যামারের আসল সিক্রেট।
'আমি লেসবিয়ান নই!' ট্রোলারদের ক্লিন বোল্ড মৌনীর
ডিভোর্সের খবর ছড়াতেই সোশ্যাল আদালতে মৌনীর সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন নিয়ে নোংরা জল্পনা শুরু হয়। সম্প্রতি সাক্ষাৎকারে এই প্রসঙ্গে মৌনী সটান বলেন, আমার নামে নাকি সবচেয়ে বড় গুজব রটেছে যে আমি লেসবিয়ান! ট্রোলারদের মুখের ওপর ঝামা ঘষে দিয়ে মৌনী স্পষ্ট জানান, আমি সমকামী নই। আমার বান্ধবীরাই আমার লাইফের বেস্ট সাপোর্ট সিস্টেম।
২০২২ সালে বিয়ের পর সম্প্রতি ২০২৬ সালে তাঁরা আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। জীবনের এই চড়াই-উতরাইয়ের সময়ে পরিবার ও বন্ধুদের শক্ত সমর্থন পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছেন অভিনেত্রী। তিনি বলেন, "আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করি যে আমার এমন কিছু বন্ধু এবং পরিবার রয়েছে যারা সবসময় আমার পাশে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।"
প্রসঙ্গত, অনেকের মতে মৌনী ও দিশার সম্পর্ক নাকি বন্ধুত্বের থেকেও গভীর। সেটাই নাকি অভিনেত্রীর বিবাহিত জীবনে প্রভাব ফেলেছে। যদিও মাঝে দিশার সঙ্গে পঞ্জাবি গায়ক তলবিন্দরের প্রেমের গুঞ্জন শোনা যায়।
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