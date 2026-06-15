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Mouni Roy: যৌন পরিচয় নিয়ে নোংরা জল্পনা! ডিভোর্সের পর 'লেসবিয়ান' ট্রোলের মুখে ছক্কা হাঁকালেন মৌনী

Mouni Roy Rumour: সুরজ নাম্বিয়ারের সঙ্গে মৌনীর বিবাহবিচ্ছেদ ঘোষণার পরই 'ঘরভাঙানি' কটাক্ষে বিদ্ধ হয়েছেন দিশা। মৌনীর জুটেছে 'সমকামী কাপল' অপবাদ। তবে অযাচিত চর্চা নিয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন মৌনী। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 15, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:08 PM IST
Mouni Roy: যৌন পরিচয় নিয়ে নোংরা জল্পনা! ডিভোর্সের পর 'লেসবিয়ান' ট্রোলের মুখে ছক্কা হাঁকালেন মৌনী
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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