Zee News Bengali
MrBeast poses with iconic Bollywood trio: মিস্টার বিস্টের সঙ্গে শাহরুখ-সলমান-আমির! সৌদিতে বড় সওদা হয়ে গেল? নেটপাড়ায় ঝড়...

MrBeast with Bollywood trio: মিস্টারবিস্টের সাথে বলিউডের তিনটে বিখ্যাত তারকা শাহরুখ খান, সালমান খান ও আমির খান। আসতে চলেছে কি কোনও বড়ো কলাবোরেশন?

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 17, 2025, 07:08 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:বিখ্যাত ইউটিউবার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটার জিমি ডোনাল্ডসন ওরফে মিস্টারবিস্ট, আবার ইন্টারনেটে ছড়ালেন তোড়ফোড়। কিন্তু এবার কোনও ভিডিয়ো বা স্টান্ট গেমস্ নয়, বরং একটি ছবি মাধ্যমে। এই ছবিতে রয়েছেন মিস্টারবিস্টের সাথে বলিউডের তিনটে বিখ্যাত তারকা শাহরুখ খান, সালমান খান ও আমির খান। 

ছবিটা সৌদি আরবের একটি অনুষ্ঠানে তোলা হয়েছিল এবং মিস্টারবিস্ট এই ছবিটি সোশ্যাল মিডিয়া স্টোরিতে শেয়ার করেন। এই ছবিতে শাহরুখ খান ও সালমান খানকে সুটে এবং আমির খানকে দেখা যায় একটি সুন্দর ইন্দো-ওয়েস্টার্ন আউটফিটে। মিস্টারবিস্টকেও খানদের সাথে 'অল ব্ল্যাক' আউটফিটে দেখা যায়। 

তাছাড়াও মিস্টারবিস্ট শেয়ার করা ছবিতে লিখেছেন, 'হে ইন্ডিয়া, আমাদের কি একসঙ্গে কিছু করা উচিত?' এই রহস্যপূর্ণ লেখাটি ভক্তদের উন্মাদনায় ফেলে দিয়েছে। নেটপাড়ায় ছড়িয়েছে একটি সম্ভাব্য কলাবোরেশনের জল্পনা, যা নিঃসন্দেহে, হতে পারে এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির সবথেকে বড়ো ইভেন্ট। 

ইন্টারনেট রিঅ্যাকশন

এই ছবি নেটিজেনদের মধ্যে উত্তেজনা জাগিয়ে তুলেছে। একজন এক্স ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'শাহরুখ, সালমান ও আমির মিস্টারবিস্টের সাথে। মিস্টারবিস্টের পরবর্তী কলাব?', আবার অন্য একজন কমেন্ট করেছে, 'বিস্টস উইথ বিস্ট। 

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
MrBeast with Shah Rukh KhanMrBeast with Salman KhanMrBeast with Aamir KhanMrBeast Bollywood meetMrBeast Saudi Arabia visitBollywood icons with MrBeastSRK Salman Aamir trioMrBeast viral photoMrBeast big deal SaudiMrBeast India-Bollywood news
