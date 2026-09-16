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সিনেমা হলে নয়, সরাসরি OTT-তে ‘মৃগয়া ১.৫’! ঋত্বিক-কৌশানীর জুটিতে নতুন রহস্যের খেলা

বাংলা ক্রাইম থ্রিলারে ফের ফিরছে ‘মৃগয়া’র জগৎ। ঋত্বিক চক্রবর্তীকে আবারও পুলিস অফিসার দেবাঞ্জন দত্তের চরিত্রে দেখা যাবে ‘মৃগয়া ১.৫: দ্য হান্ট কন্টিনিউজ’-এ। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন কৌশানী মুখোপাধ্যায়। অভিরূপ ঘোষ পরিচালিত ছবিটি ‘মৃগয়া’র সরাসরি সিক্যুয়েল নয়, বরং স্পিন-অফ হিসেবে তৈরি হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 16, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:14 PM IST
সিনেমা হলে নয়, সরাসরি OTT-তে ‘মৃগয়া ১.৫’! ঋত্বিক-কৌশানীর জুটিতে নতুন রহস্যের খেলা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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