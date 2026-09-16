/সিনেমা হলে নয়, সরাসরি OTT-তে ‘মৃগয়া ১.৫’! ঋত্বিক-কৌশানীর জুটিতে নতুন রহস্যের খেলা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘মৃগয়া’র পর ফের শুরু হচ্ছে শিকার আর শিকারির খেলা। বাংলা ক্রাইম থ্রিলারপ্রেমীদের জন্য আসছে ‘মৃগয়া ১.৫: দ্য হান্ট কন্টিনিউজ’। প্রথম ছবির মতোই এই ছবিতেও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী। তবে এবার তাঁর সঙ্গে নতুন সংযোজন কৌশানী মুখোপাধ্যায়। ছবিটি পরিচালনা করছেন অভিরূপ ঘোষ। নাম দেখে অনেকের মনে হতে পারে, এটি ‘মৃগয়া: দ্য হান্ট’-এর দ্বিতীয় পর্ব। কিন্তু নির্মাতাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ‘মৃগয়া ১.৫’কে সরাসরি সিক্যুয়েল না বলে স্পিন-অফ বলা হচ্ছে। অর্থাৎ আগের ছবির জগৎ ও কিছু চরিত্রের সূত্র থাকলেও গল্পের ধরন এবং তদন্তের পরিসরে থাকছে নতুনত্ব।
প্রথম ছবিতে ঋত্বিক চক্রবর্তী অভিনয় করেছিলেন কলকাতা পুলিস অফিসার দেবাঞ্জন দত্তের চরিত্রে। নতুন ছবিতেও সেই চরিত্রে ফিরছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে এবার তদন্তের গল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকছেন কৌশানী মুখোপাধ্যায়। ছবির অন্যান্য অভিনেতাদের মধ্যে রয়েছেন মীর আফসার আলি, জয়িতা সেন, অনন্যা ভট্টাচার্য, অর্পণ ঘোষাল-সহ আরও অনেকে। ‘মৃগয়া ১.৫’-এ কৌশানীর চরিত্র নিয়েও দর্শকদের আগ্রহ রয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে, চিত্রনাট্য পড়ে তিনি ছবিতে অভিনয়ের জন্য সম্মতি দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর চরিত্রটি শুধুমাত্র নায়িকার ভূমিকায় সীমাবদ্ধ নয়; মূল রহস্য ও তদন্তের গল্পের সঙ্গেও তাঁর চরিত্রের যোগ রয়েছে। পরিচালক অভিরূপ ঘোষ এর আগেও ক্রাইম ও তদন্তকেন্দ্রিক গল্পে কাজ করেছেন। ‘মৃগয়া’ ছবিতেও বাস্তব ঘটনার অনুপ্রেরণায় কলকাতা পুলিশের তদন্তকে কেন্দ্র করে গল্প তৈরি হয়েছিল। প্রথম ছবিতে একাধিক পুলিস অফিসার মিলে একটি ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নামে।
এবার গল্পে কী বদল?
‘মৃগয়া ১.৫’-এর ক্ষেত্রে পরিচালক গল্প বলার কৌশলেও কিছু পরিবর্তন আনছেন বলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ছবিতে দর্শক শুরু থেকেই ভিলেনের পরিচয় জানতেন। নতুন ছবিতে সেই জায়গায় রহস্য ও তদন্তের ধরন বদলানোর পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে দর্শক এবং তদন্তকারী—দু'পক্ষের কাছেই অপরাধীকে খুঁজে বের করার বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। নামেও সেই ইঙ্গিত রয়েছে—‘The Hunt Continues’। অর্থাৎ প্রথম ছবির ‘হান্ট’ বা শিকারের আবহ থেকেই নতুন গল্প এগোবে।
সিনেমা হলে নাকি OTT-তে?
এই ছবির মুক্তি নিয়েই আপাতত সবচেয়ে বেশি ধোঁয়াশা। দ্য ওয়ালের প্রতিবেদনে সরাসরি OTT মুক্তির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সিনেমা হলে না এসে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ছবিটি মুক্তি পেতে পারে বলে সেই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অন্যদিকে বর্তমান কিছু ফিল্ম-লিস্টিংয়ে ২০ নভেম্বর ২০২৬ মুক্তির তারিখ এবং theatrical release-এর তথ্যও দেখা যাচ্ছে। ফলে মুক্তির মাধ্যম নিয়ে বিভিন্ন সূত্রে অসঙ্গতি রয়েছে। তাই আপাতত নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ‘মৃগয়া ১.৫’ তৈরি হচ্ছে এবং ঋত্বিক-কৌশানীকে কেন্দ্র করে নতুন ক্রাইম থ্রিলারের গল্প নিয়ে আসছে। কিন্তু OTT না সিনেমা হল—চূড়ান্ত মুক্তির মাধ্যমের জন্য নির্মাতাদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা করাই ভালো।
‘মৃগয়া’র পর আরও একবার দেবাঞ্জন
প্রথম ‘মৃগয়া’ ২০২৫ সালের ২৭ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিতে ঋত্বিক চক্রবর্তীর পাশাপাশি বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, অনির্বাণ চক্রবর্তী-সহ একাধিক অভিনেতা ছিলেন। ছবির কেন্দ্রীয় গল্প ছিল কলকাতায় এক যৌনকর্মীর হত্যাকাণ্ড এবং সেই ঘটনার তদন্ত। এবার সেই জগতেরই নতুন গল্পে দেবাঞ্জন দত্ত হিসেবে ঋত্বিক চক্রবর্তীর প্রত্যাবর্তন। সঙ্গে কৌশানী মুখোপাধ্যায়ের নতুন চরিত্র—সব মিলিয়ে ‘মৃগয়া ১.৫’ ঘিরে রহস্যটা ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, সেটাই এখন দেখার।
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