Shamim Akbarali: ৫ বছরের কন্যার সামনেই অভিনেত্রীর সঙ্গে যাচ্ছেতাই কাণ্ড অটোচালকের! স্তম্ভিত মুম্বই...
Maharashtra Assault case: অভিনেত্রী শামিম আকবর আলির ওপর ভরদুপুরে অটোচালকের হামলা। বাড়ির গেটের সামনে এসে হাত মুচড়ে দেন অভিনেত্রীর। প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর পাঁচ বছরের মেয়ে। মিরা রোডে ছড়ালো চাঞ্চল্য!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুম্বইয়ের মিরা রোড এলাকায় অটোচালকের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন অভিনেত্রী শামিম আকবর আলি। শনিবার, ১ নভেম্বর দুপুরে ঘটনাটি ঘটে তাঁর মেয়ের স্কুলের সামনে। অভিযোগ, অটোচালক হঠাৎ রাগের বশে তাঁর হাত মুচড়ে দেন, তাও আবার তাঁর পাঁচ বছরের সন্তানের সামনেই।
৩২ বছরের এই অভিনেত্রী জানান যে তিনি কানাকিয়া এলাকার জিমে ওয়ার্কআউট শেষ করে তিনি একটি অটোতে ওঠেন। প্রায় দুপুর ২.৪৫ নাগাদ তাঁর মেয়ের স্কুলের সামনে নামার অনুরোধ করেন তিনি। তখনই অটোচালক রেগে গিয়ে চিৎকার শুরু করেন। শামিম জানান, 'ড্রাইভার হঠাৎ রাগারাগি শুরু করে, বলে কেন এখানে অটো থামালাম। সঙ্গে সঙ্গে অটোচালক তার ভাড়া দিতে বলেন কারণ তার তাড়া আছে। আমি দ্রুত মেয়েকে নিয়ে আবার সেই অটোতেই উঠি এবং অনুরোধ করি আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিতে।'
অভিযোগ, ঘটনাটি আরও বেড়ে যায় যখন শামিম বাড়ির গেটের কাছে পৌঁছন। অভিনেত্রী বলেন, তাঁর মেয়ে তখন ফাউন্টেন এলাকার দিকে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি বলেন পরে অন্য অটো নেবেন। ঠিক সেই সময়ই অটোচালক হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর ডান হাত চেপে ধরে মুচড়ে দেন।
ঘটনার পর শামিম, কাশ্মীরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তাঁর বয়ান রেকর্ড করেছে এবং অটোর রেজিস্ট্রেশন নম্বর নথিভুক্ত করেছে। থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্ত অটোচালককে চিহ্নিত ও ধরার চেষ্টা চলছে।'
