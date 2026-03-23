English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
Dhurandhar 2 actor Mustafa Ahmed: লক্ষ টাকার চাকরি ছেড়ে ১০ হাজারে শুরু, রণবীর-হৃতিকের ট্রেনার থেকে অভিনেতা; ডিসলেক্সিয়া জয়ী মুস্তাফার 'ধুরন্ধর' সফর

Mustafa Ahmed Success Story: বিখ্যাত ফিটনেস ট্রেনার থেকে অভিনেতা হয়ে ওঠার এক অনন্য রূপকথার নাম মুস্তাফা আহমেদ। বর্তমানে রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' ছবিতে 'রিজওয়ান' চরিত্রে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হচ্ছে। তবে এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে এক কঠিন লড়াইয়ের গল্প।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 23, 2026, 06:58 PM IST
মুস্তাফা আহমেদের 'ধুরন্ধর' সফর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: "কাজ করে যাও, ফলের চিন্তা করো না"— এই মন্ত্রকেই জীবনের পাথেয় করেছেন মুস্তাফা আহমেদ। আজ বড় পর্দায় তিনি রণবীর সিংয়ের (হামজা) ছায়াসঙ্গী 'রিজওয়ান'। কিন্তু রুপোলি পর্দার এই চকমকে দুনিয়ায় পৌঁছানোর আগে মুস্তাফাকে জিততে হয়েছে এক কঠিন লড়াই। 

Add Zee News as a Preferred Source

মাত্র ২১ বছর বয়সে মুস্তাফা একটি কল সেন্টারে টিম লিডার হিসেবে কাজ করতেন, যেখানে তাঁর মাসিক বেতন ছিল ১ লক্ষ টাকা। কিন্তু জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় একটি সাধারণ ঘটনা। দিল্লির জনকপুরীর একটি জিমে তিনি এক মহিলাকে শরীরচর্চায় সাহায্য করেন, যাকে অন্য ট্রেইনাররা অবহেলা করেছিলেন। পরে সেই মহিলার একটি চিঠি মুস্তাফার জীবন বদলে দেয়। চিঠিতে লেখা ছিল, ফিটনেস কীভাবে তাঁর বৈবাহিক জীবন ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে। সেই অনুপ্রেরণাতেই লক্ষ টাকার চাকরি ছেড়ে মাত্র ১০ হাজার টাকার জিম ট্রেইনার হিসেবে নতুন করে জীবন শুরু করেন মুস্তাফা। পরিবার থেকে 'পাগল' তকমা জুটলেও তিনি পিছু হটেননি।

মুস্তাফার শৈশব ছিল 'তারে জামিন পার'-এর ঈশান অবস্তির মতো। আফগানি বংশোদ্ভূত মুস্তাফা ডিসলেক্সিয়া আক্রান্ত ছিলেন। প্রথাগত পড়াশোনায় মন বসত না বলে খুব অল্প বয়সেই স্কুল ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। কিন্তু বইয়ের পাতায় মন না বসলেও খেলাধুলা ও শারীরিক কসরতে তিনি ছিলেন তুখোড়। সেই শারীরিক শক্তিই আজ তাঁকে বলিউডের অন্যতম সেরা 'স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

হৃতিক রোশন থেকে ভিকি কৌশল, ইয়ামি গৌতম থেকে রণবীর সিং— বলিউডের তাবড় তারকাদের ফিটনেসের কারিগর এই মুস্তাফা। বিশেষ করে 'পদ্মাবত' ছবিতে রণবীর সিংয়ের সেই বিধ্বংসী লুক তৈরির নেপথ্যে ছিলেন তিনি। পরিচালক আদিত্য ধর মুস্তাফার ভেতরের অভিনয় প্রতিভাকে চিনতে পারেন এবং তাঁকে অভিনয়ের সুযোগ করে দেন। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Mustafa AhmedRanveer Singh TrainerDhurandhar The RevengeDyslexia Success StoryRizwan in DhurandharAditya Dhar
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

