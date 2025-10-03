English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Akshay Kumar daughter Nitara horrific incident: 'তোমার একটা নগ্ন ছবি পাঠাবে? প্লিজ...' অক্ষয় কুমারের মেয়েকে অনলাইনে নোংরা মেসেজ! ভয়ংকর অভিজ্ঞতা...

Akshay Kumar: অভিনেতা অক্ষয় কুমার সম্প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের এমনই ঘটনা প্রকাশ্যে এনেছেন, যেখানে তাঁর ১৩ বছর বয়সী কন্যা নিতারা সাইবার অপরাধের শিকার হতেই পারত। মুম্বইয়ে একটি সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখার সময় তিনি এই চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন 

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 3, 2025, 07:00 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাইবার হেনস্থার (Cyber crime)  শিকার অক্ষয় কুমারের (Akshay Kumar) মেয়ে নিতারা (Nitara)। অনলাইনে (Online gaming) নগ্ন ছবি (Nude picture) চাওয়া হয় খিলাড়ি-কন্যার কাছে! শুক্রবার সাইবার সচেতনতা (Cyber awarness) মূলক এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন অভিনেতা। সেখানেই মেয়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া এক ভয়ানক অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করলেন অক্ষয়।

অভিনেতা অক্ষয় কুমার সম্প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের এমনই ঘটনা প্রকাশ্যে এনেছেন, যেখানে তাঁর ১৩ বছর বয়সী কন্যা নিতারা সাইবার অপরাধের শিকার হতেই পারত। মুম্বইয়ে একটি সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখার সময় তিনি এই চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং সমাজে ক্রমবর্ধমান এই ডিজিটাল অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ ও সচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

মহারাষ্ট্রের রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তরে ‘সাইবার সচেতনতা মাস ২০২৫’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অক্ষয় কুমার। সেখানেই সাইবার অপরাধ নিয়ে মুখ খোলেন তিনি। আর শুধু নিজের মেয়ের জন্যেই নয়, চারদিকে ঘটে যাওয়া হাজারো ঘটনার কথা মাথায় রেখে মহারাষ্ট্র প্রশাসনের কাছে নতুন আর্জি রেখেছেন অক্ষয় কুমার। ঠিক কী ঘটেছিল তাঁর মেয়ে নিতারার সঙ্গে?

অভিনেতা বলেন, 'ভিডিও গেম খেলছিল নিতারা। সেই গেম মারফৎ এক ব্যক্তির সঙ্গে অনলাইনে আলাপ হয় ওর। ওই ব্যক্তি আচমকাই নিতারার লিঙ্গ-পরিচয় জানতে চান। এরপর ও নিজেকে ‘মহিলা’ বলে পরিচয় দেওয়ার পরই ওই ব্যক্তির আচরণ বদলে যায়! কিছুক্ষণ বাদেই অপর প্রান্ত থেকে আমার মেয়ের নগ্ন ছবি চেয়ে বসে ওই ব্যক্তি।' তারপর?

অক্ষয় জানালেন, 'আমার মেয়ে বুদ্ধি করে তখনই অনলাইনে গেম খেলা বন্ধ করে মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে গোটা ঘটনাটা জানায়'। 

অক্ষয়ের পরামর্শ, অনলাইনে এমন নানা ক্ষতিকর মানুষ থাকে, যারা প্রথমে আপনার বিশ্বাস অর্জন করবে আর তার পরে নিজেদের আসল রূপ দেখাবে। তাই প্রথম থেকেই সকলের সাবধানে থাকা উচিত বলে জানান অক্ষয়। অভিনেতা জানান, 'এটাও সাইবার অপরাধের একটি অংশ... আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব যে আমাদের মহারাষ্ট্র রাজ্যে, সপ্তম, অষ্টম, নবম এবং দশম শ্রেণিতে প্রতি সপ্তাহে 'সাইবার পিরিয়ড' নামে একটি ক্লাস থাকা উচিত, যেখানে শিশুদের এই বিষয়ে বোঝানো হবে। আপনারা সবাই জানেন যে এই অপরাধ পথঘাটের অপরাধের চেয়েও বড় হয়ে উঠছে। এই অপরাধ বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরি।'

'ওয়েলকাম' খ্যাত এই তারকা সরকারের কাছে আবেদন জানান যাতে স্কুল পড়ুয়াদের (সপ্তম-দশম শ্রেণি) জন্য সাইবার শিক্ষাকে একটি সাপ্তাহিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যাতে তারা দ্রুত পরিবর্তনশীল ডিজিটাল জগতে সুরক্ষিত এবং সচেতন থাকতে পারে। যাতে নতুন প্রজন্ম বিপথে পা না বাড়ায় কিংবা সাইবার ক্রাইমের ফাঁদে না পড়ে।

এই অনুষ্ঠানে অক্ষয় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ, ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (মহারাষ্ট্র রাজ্য) রশ্মি শুক্লা, ইকবাল সিং চাহাল (আইপিএস) এবং রানী মুখার্জী প্রমুখ।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Akshay KumarnitaraAkshay Kumar's DaughterOnline Gamingcyber crimeCyber harrasmentnude pictureMaharashtra PoliceCyber AwarnessHorrific experience of Akshay kumar's daughter
