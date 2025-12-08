Nachiketa Chakraborty Hospitalised: বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে নচিকেতা, তড়িঘড়ি বসল স্টেন্ট! এখন কেমন আছেন গায়ক?

Nachiketa Chakraborty Hospitalised: বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে নচিকেতা, তড়িঘড়ি বসল স্টেন্ট! এখন কেমন আছেন গায়ক?
Nachiketa Chakraborty: অসুস্থ নচিকেতা চক্রবর্তী। হাসপাতালে ভর্তি গায়ক। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা বুধ বা বৃহস্পতিবার। কী হয়েছে গায়কের?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনিবার রাতে আচমকা বুকে অস্বস্তি, শ্বাসকষ্ট এবং অতিরিক্ত ঘাম হতে শুরু করেন নচিকেতা চক্রবর্তী (Nachiketa Chakraborty)। তড়িঘড়ি বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। চিকিৎসকেরা পরীক্ষার পর জানান, গায়কের হার্টে ব্লকেজ রয়েছে। এর পরেই দ্রুত অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং পরিবারের সম্মতিতে তাঁর হৃদপিণ্ডে দু'টি স্টেন্ট বসানো হয়েছে। সোমবার কেমন আছেন গায়ক?
জানা যায়, জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তী এখন অনেকটাই ভালো আছেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। সব ঠিক থাকলে, চলতি সপ্তাহের বুধ অথবা বৃহস্পতিবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। গায়কের আপ্তসহায়ক আর্যদেব ভট্টাচার্য সোমবার জানান, "বিকেলের দিকে হয়তো দাদাকে জেনারেল বেডে নিয়ে আসা হবে।" তিনি আরও জানান যে গায়ক এখন সবার সঙ্গে কথা বলছেন, বই পড়ছেন এবং নিজের হাতে খাবারও খেয়েছেন। রবিবার বিকেলে গায়ক-কন্যা ধানসিড়ি চক্রবর্তী জানান, "বাবা আগের তুলনায় স্থিতিশীল। দ্রুত অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ভয় কেটে গিয়েছে।"
অতিরিক্ত মঞ্চানুষ্ঠানের ফলে অতিরিক্ত পরিশ্রম থেকেই সম্ভবত তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও বর্তমান স্থিতিশীল অবস্থায় নচিকেতা এখনই গানের অনুষ্ঠানে ফিরতে চাইছেন। তবে আর্যদেব হেসে যোগ করেন, "চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, আপাতত তাঁকে বিশ্রামে থাকতে হবে।"এদিকে, গায়কের অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়তেই উদ্বিগ্ন অনুরাগীমহল তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে।
