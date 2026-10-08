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ঘুম ভাঙতেই দুঃসংবাদ, গোয়ায় প্রয়াত প্রবীণ অভিনেতা নানা পাটেকর

Nana Patekar Death: প্রবীণ অভিনেতা নানা পাটেকর ৭৫ বছর বয়সে গোয়ায় প্রয়াত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোরে তীব্র বুকে ব্যথার পর ফ্ল্যাটে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা ভোর ৫টা ২০ মিনিটে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। 

Written BySoumita Khan
Published: Oct 08, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Oct 08, 2026, 08:16 AM IST
ঘুম ভাঙতেই দুঃসংবাদ, গোয়ায় প্রয়াত প্রবীণ অভিনেতা নানা পাটেকর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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