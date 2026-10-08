/ঘুম ভাঙতেই দুঃসংবাদ, গোয়ায় প্রয়াত প্রবীণ অভিনেতা নানা পাটেকর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডে শোকের ছায়া। প্রয়াত প্রবীণ অভিনেতা নানা পাটেকর। বৃহস্পতিবার, ৮ অক্টোবর গোয়ায় নিজের ফ্ল্যাটে হৃদরোগে আক্রান্ত হন অভিনেতা। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিত্সকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুকালে অভিনেতার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তড়িঘড়ি চিকিৎসকেরা পৌঁছালেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। অবশেষে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ভোর ৫টা ২০ মিনিটে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
তাঁর ছেলে মলহার পাটেকর জানান, ফ্ল্যাটে আচমকাই তীব্র বুকে ব্যথার কথা জানিয়েছিলেন অভিনেতা। খবর পেয়ে দ্রুত একটি মেডিক্যাল টিম সেখানে পৌঁছায়। তবে চিকিৎসকেরা পৌঁছানোর আগেই তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলে তাঁকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করা হলেও কোনও সাড়া মেলেনি।
এরপর তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, বাড়িতে অভিনেতাকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তারপর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর টানা প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে তাঁকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হয়েছিল। তবে তাঁর শরীর কোনও সাড়া দেয়নি। গোটা বিষয়টিকে ‘মেডিকো-লিগ্যাল কেস’ হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত করতে আজই তাঁর ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে।
১৯৭৮ সালে ‘গমন’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে রূপালি পর্দায় নানা পাটেকরের যাত্রা শুরু হয়েছিল। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি ‘পরিন্দা’, ‘ক্রান্তিবীর’, ‘অগ্নি সাক্ষী’, ‘খামোশি: দ্য মিউজিক্যাল’, ‘অব তক ছাপ্পান্ন’ এবং ‘নটসম্রাট’-এর মতো স্মরণীয় বহু সিনেমায় অনবদ্য অভিনয় উপহার দিয়েছেন। ভারতীয় বিনোদন জগতে অনন্য অবদানের জন্য তিনি তিনটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং ২০১৩ সালে দেশের অন্যতম সম্মানজনক পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন।
২০১০ সালের রাজনৈতিক থ্রিলার 'রাজনীতি'-তে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য তিনি ফিল্মফেয়ারের সেরা পার্শ্ব অভিনেতার মনোনয়ন পেয়েছিলেন। পরে ২০১৬ সালে জনপ্রিয় মরাঠি ছবি 'নটসম্রাট'-এর জন্য তিনি ফিল্মফেয়ার সেরা অভিনেতার পুরস্কার লাভ করেন। কমেডি থ্রিলার 'হাউসফুল ৫'-এও গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বচরিত্রে দেখা গিয়েছিল তাঁকে।
অভিনয়ের পাশাপাশি গানও গাইতেন নানা পাটেকর। 'যশবন্ত' (১৯৯৭), 'ওয়াজুদ' (১৯৯৮) এবং 'আঁচ' (২০০৩) ছবিতে প্লেব্যাক গায়ক হিসেবে তাঁর কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বিনোদন জগতে।
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