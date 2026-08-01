Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /বিনোদন
  • /‘আমার কাজ এখনও বাকি!’, লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট সম্মানে সটান না নাসিরুদ্দিনের

‘আমার কাজ এখনও বাকি!’, লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট সম্মানে সটান 'না' নাসিরুদ্দিনের

Naseeruddin Shah: সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সমান্তরাল সিনেমার মাধ্যমে অভিনয়জগতে পথচলা শুরু করেন নাসিরুদ্দিন শাহ। পরে মূলধারার হিন্দি ছবিতেও সমান দক্ষতায় নিজের জায়গা তৈরি করেন। স্পর্শ, পার, মাসুম, জানে ভি দো ইয়ারো, ইকবাল-সহ একাধিক ছবিতে তাঁর অভিনয় আজও দর্শকের মনে অমলিন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 01, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:17 PM IST
‘আমার কাজ এখনও বাকি!’, লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট সম্মানে সটান 'না' নাসিরুদ্দিনের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
জনসংযোগে বেরিয়েই বমি, তীব্র অসুস্থ দীপকে! এখন কেমন আছেন CJP সুপ্রিমো?
2
3
4
5