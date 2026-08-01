‘আমার কাজ এখনও বাকি!’, লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট সম্মানে সটান 'না' নাসিরুদ্দিনের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৭৬ বছর বয়সে এসেও অভিনয় জীবনের অন্যতম সেরা পর্ব উপভোগ করছেন ভারতীয় সিনেমার কিংবদন্তি অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় চলচ্চিত্রে নিজের অভিনয় দক্ষতার ছাপ রেখে চলেছেন নাসিরুদ্দিন শাহ। সম্প্রতি ইমতিয়াজ আলির পরিচালিত ‘ম্যায় ওয়াপাস আউঙ্গা’ ছবির সাফল্য এবং অ্যামাজন এমএক্স প্লেয়ারের ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ সিরিজে জেআরডি টাটার চরিত্রে অভিনয় করে দারুণ প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি। তবে এই সাফল্যমণ্ডিত সময়েও তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন—এখনই অভিনয় জগত থেকে অবসর নেওয়ার কোনও পরিকল্পনা তাঁর নেই।
কেন লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার প্রত্যাখ্যান?
মুম্বাইতে ‘ম্যায় ওয়াপাস আউঙ্গা’ ছবির ৫০ দিন পূর্তির সাফল্য উদযাপনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে একাধিক 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট' অ্যাওয়ার্ড প্রত্যাখ্যানের কথা জানান নাসিরুদ্দিন শাহ। তিনি বলেন, "সম্প্রতি আমাকে বেশ কয়েকটি লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি তা নিতে অস্বীকার করেছি। লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার দেওয়া মানে এক প্রকার পরোক্ষভাবে বলে দেওয়া যে—আপনার কাজ শেষ। আমি এখনই অ্যাওয়ার্ড হাতে নিয়ে অভিনয়জীবন গুটিয়ে ফেলার মানুষ নই। আমি একেবারেই মনে করি না যে আমার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে।"
‘ম্যায় ওয়াপাস আউঙ্গা’ ছবির সাফল্য
ইমতিয়াজ আলি পরিচালিত এবং দিলজিৎ দোসাঞ্জ, শর্বরী ও বেদান্ত রায়না অভিনীত এই ছবিটি বক্স অফিসে দারুণ সাফল্য পেয়েছে। দেশভাগের স্মৃতি ও পারিবারিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে তৈরি এই পিরিয়ড ড্রামায় ৯৫ বছর বয়সি ‘ঈশ্বর সিং গ্রেওয়াল’-এর চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাসিরুদ্দিন শাহ। ছবিটি দেখতে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় এবং ভালোবাসার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান এই জাতীয় পুরস্কারজয়ী অভিনেতা।
পাঁচ দশকের গৌরবোজ্জ্বল পথচলা
সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ‘প্যারালাল সিনেমা’ দিয়ে অভিনয় জীবন শুরু করেন নাসিরুদ্দিন শাহ্। পরবর্তীতে ‘হাম পাঁচ’, ‘কর্মা’, ‘জলওয়া’, ‘মালামাল’-এর মতো ছবির মাধ্যমে মূলধারার বলিউডেও প্রতিষ্ঠা পান। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। ‘স্পর্শ’ (১৯৭৯) — সেরা অভিনেতা, ‘পার’ (১৯৮৪) — সেরা অভিনেতা, ‘ইকবাল’ (২০০৫) — সেরা পার্শ্ব অভিনেতা।