/Popular Actor Death: মিমিক্রি থেকে জাতীয় পুরস্কারের মঞ্চ! আচমকাই প্রয়াত জনপ্রিয় অভিনেতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত জাতীয় পুরস্কারজয়ী জনপ্রিয় মালয়ালম অভিনেতা সেলিম কুমার। গত শনিবার রাতে কোচির একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।
পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালেই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এবং তাঁকে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখা হয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। শনিবার রাতেই আচমকা শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাত ১০টা ৪৩ মিনিট নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। বেশ কয়েক বছর আগে তাঁর লিভার প্রতিস্থাপন (Liver Transplant) করা হয়েছিল।
তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে মালয়ালম চলচ্চিত্র জগৎ, রাজনৈতিক নেতা এবং সাধারণ ভক্তদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভি. ডি. সতীশন গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, 'সেলিম কুমার শুধু একজন অভিনেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভাইয়ের মত এবং পরিবারের সদস্য। উত্তর পারাভুরের এক সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে তিনি যেভাবে ভারতীয় সিনেমার অন্যতম সেরা অভিনেতা হয়ে উঠেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সেই লড়াইয়ের কথাও স্মরণ করেন।
কে ছিলেন সেলিম কুমার?
মালায়ালম সিনেমার অন্যতম ভালোবাসার ও জনপ্রিয় মুখ ছিলেন সেলিম কুমার। ১৯৯৭ সালে বিনোদন দুনিয়ায় পা রাখার আগে তিনি একজন মিমিক্রি শিল্পী হিসেবে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। চোখের পলকেই তিনি ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম সেরা কমেডি অভিনেতা হয়ে ওঠেন। তাঁর অভিনয় করা চরিত্র এবং সংলাপগুলো সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন আড্ডার অংশ হয়ে গিয়েছিল। তবে কেবল কমেডি নয়, সিরিয়াস এবং আবেগঘন চরিত্রেও তিনি অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। হাস্যকৌতুক ও গুরুগম্ভীর চরিত্রের এই দারুণ ভারসাম্য তাঁকে অন্যতম সেরা অভিনেতার মর্যাদা দিয়েছিল।
সেলিম কুমার তাঁর অসামান্য অভিনয়ের জন্য রাজ্য ও জাতীয় স্তরে সম্মানিত হয়েছেন। 'আচানুরাঙ্গাতহা ভিদু' (Achanurangatha Veedu) সিনেমার জন্য তিনি দ্বিতীয় সেরা অভিনেতার পুরস্কার পান। ২০১০ সালে 'আদামিন্তে মকান আবু' (Adaminte Makan Abu) সিনেমাতে দুর্দান্ত অভিনয়ের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতার জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। এই সিনেমাটিই তাঁর কেরিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এই একই সিনেমার জন্য তিনি কেরল রাজ্যের সেরা অভিনেতার পুরস্কারও পান।
সিনেমার বাইরে তাঁর জীবন
অভিনয়ের পাশাপাশি সেলিম কুমার রাজনীতির মাঠেও সক্রিয় ছিলেন। তিনি কংগ্রেস দলের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। বিগত কেরল বিধানসভা নির্বাচনে নিজের অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ (UDF) জোটের হয়ে জোরাল প্রচার চালিয়েছিলেন। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী সুনীতা এবং অভিনেতা চেন্দু সেলিম কুমার-সহ দুই সন্তান আছেন।
অভিনেতার মৃত্যুর শোকপ্রকাশ করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'সালিম কুমারজি মালায়ালম ইন্ডাস্ট্রিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। জাতীয় পুরস্কার জয়ী এই মহান শিল্পী যেমন কোটি কোটি মানুষকে হাসিয়েছেন, তেমনই তাঁর গম্ভীর ও অসাধারণ অভিনয় দিয়ে মানুষের মন ছুঁয়ে গেছেন। তাঁর চলে যাওয়া ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। এই কঠিন সময়ে তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সমস্ত অনুরাগীদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জানাই। ঈশ্বর তাঁদের এই শোক সহ্য করার শক্তি দিন—আমি মনে-প্রাণে তাঁদের পাশে আছি।'
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)