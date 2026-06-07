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Popular Actor Death: মিমিক্রি থেকে জাতীয় পুরস্কারের মঞ্চ! আচমকাই প্রয়াত জনপ্রিয় অভিনেতা

Malayalam Actor Death: জাতীয় পুরস্কারজয়ী জনপ্রিয় মালয়ালম অভিনেতা সেলিম কুমার ৫৬ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে কোচির একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৯৭ সালে মিমিক্রি শিল্পী হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করে পরবর্তীতে তিনি সিনেমার অন্যতম সেরা কমেডি ও গম্ভীর চরিত্রের অভিনেতা হয়ে ওঠেন। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 07, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:47 PM IST
Popular Actor Death: মিমিক্রি থেকে জাতীয় পুরস্কারের মঞ্চ! আচমকাই প্রয়াত জনপ্রিয় অভিনেতা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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