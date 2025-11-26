Girija Oak: 'একঘণ্টার জন্য কত নেবে?', AI-বিকৃত ছবির পর অনলাইনে একের পর এক অশ্লীল মেসেজে ক্ষুব্ধ গিরিজা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Actress Girija Oak: গিরিজা ওক সম্প্রতি তাঁর অনলাইন হয়রানির কথা প্রকাশ্যে এনেছেন। সম্প্রতি নীল শাড়িতে তাঁর ছবি ছড়িয়েছে ঝড়ের গতিতে। অনেকেই তাঁকে জাতীয় ক্রাশ আখ্যা দিয়েছেন। তবে, এই প্রশংসার পাশেই ঘটেছে এক অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা— কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই দ্বারা বিকৃত অশ্লীল ছবি ছড়িয়ে পড়ে। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Nov 26, 2025, 03:26 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছেন মারাঠি ও হিন্দি সিনেমার পরিচিত মুখ অভিনেত্রী গিরিজা ওক। নীল শাড়িতে তাঁর ছবি ছড়িয়েছে ঝড়ের গতিতে। কেউ তাঁকে ভারতের 'সিডনি সুইনি' (Sydney Sweeney) বলছেন, তো কেউ বা 'মনিকা বেলুচি' (Monica Bellucci)-এর সঙ্গে তুলনা টেনেছেন। রাতারাতি তিনি হয়ে ওঠেন জাতীয় ক্রাশ। তবে, এই প্রশংসার পাশেই ঘটেছে এক অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা— কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই (AI) দ্বারা বিকৃত অশ্লীল ছবি ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন অভিনেত্রী, এবং জানিয়েছেন অনলাইনে পুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা, যার মধ্যে ছিল তাঁর 'রেট' জিজ্ঞাসা করার মতো কুরুচিকর প্রশ্নও।

গিরিজা ওক সম্প্রতি তাঁর অনলাইন হয়রানির কথা প্রকাশ্যে এনেছেন। তিনি বলেন, "কেউ বলেছেন, 'আমি আপনার জন্য সবকিছু করতে পারি, আমাকে একটা সুযোগ দিন।' এমনকি কেউ আমার রেটও জানতে চেয়েছে: 'এক ঘণ্টা কাটানোর দাম কত?' এই ধরনের অনেক মেসেজ আমি পেয়েছি।" ৩৭ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী আরও বলেন, যে পুরুষেরা অনলাইনে তাঁকে এই ধরনের বার্তা দেন, তাঁরা যদি বাস্তব জীবনে তাঁর মুখোমুখি হন, তবে হয়তো মুখও তুলে তাকাবেন না। কিন্তু এই পর্দার আড়ালে থেকেই মানুষ যা খুশি তাই বলতে পারে। অথচ, সামনে এলে তাঁরা ভালোবাসার এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলেন। "এটা একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি। ভার্চুয়াল স্পেসকে আমরা কতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখব, তা নিয়ে বড় বিতর্ক হতে পারে," বলেন গিরিজা।

এই ভাইরাল হওয়ার ঘটনা তাঁর পেশাগত জীবনে কোনো পরিবর্তন এনেছে কিনা, এমন প্রশ্নের উত্তরে গিরিজা বলেন, "কেউ জিজ্ঞেস করল, কিছু বদলেছে কিনা। আমি বললাম, না, আমি অতিরিক্ত কাজের প্রস্তাব পাচ্ছি না।" এআই (AI) দ্বারা বিকৃত অশ্লীল ছবিগুলি ভাইরাল হওয়ার পর, অভিনেত্রী তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও শেয়ার করে পরিস্থিতির নিন্দা করেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে, তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে তাঁর ছবিগুলিকে যৌনতা এবং পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা দেখে তিনি ক্ষুব্ধ।

একইসঙ্গে তিনি জানান, ১২ বছরের এক ছেলের মা হিসেবে এই ঘটনা তাঁকে আরও বেশি করে কষ্ট দিয়েছে। অভিনেত্রী বলেন, "যখন কিছু ভাইরাল হয়, যখন কিছু ট্রেন্ডিং হয়, তখন সাধারণত এই ধরনের ছবি তৈরি হয় এবং প্রচারিত হয়— যতক্ষণ না মানুষ আপনার পোস্টে ক্লিক করছে এবং আপনি যথেষ্ট লাইক, ইন্টারঅ্যাকশন ও ভিউ পাচ্ছেন। এতেই আপনার উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে। আমরা সবাই জানি এই খেলাটা কীভাবে চলে।"

 



About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Girija Oaknational crushAI Morphed Photos
