/৭২ বছরের প্রথা ভাঙছে! প্রথমবার দিল্লির বাইরে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘ ৭২ বছরের ইতিহাসে বড় পরিবর্তন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের অনুষ্ঠানে। এতদিন মূলত দিল্লিতেই আয়োজিত হয়েছে দেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। কিন্তু এবার সেই প্রথা বদলাতে চলেছে। প্রথমবার দিল্লির বাইরে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের অনুষ্ঠান হতে চলেছে গুজরাটের একতা নগরে। গুজরাটের নর্মদা জেলার একতা নগর আগে ‘কেভাডিয়া’ নামে পরিচিত ছিল। এই এলাকাতেই রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মূর্তি স্ট্যাচু অফ ইউনিটি। সেই ঐতিহাসিক স্থানের কাছেই বসবে ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আসর।
কবে হবে অনুষ্ঠান?
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ একতা নগরে হবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের অনুষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু পুরস্কারপ্রাপকদের হাতে সম্মান তুলে দেবেন বলে জানা গিয়েছে। ১৯৫৪ সালে প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ যোগ রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতেও সেখানেই রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নেওয়ার ছবি দেখা গিয়েছে। ফলে এবার অনুষ্ঠানকে রাজধানীর বাইরে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে বড় পরিবর্তন।
কেন গুরুত্বপূর্ণ একতা নগর?
একতা নগর শুধু গুজরাটের একটি পর্যটনকেন্দ্র নয়। এখানেই রয়েছে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি, যা স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্মৃতিতে তৈরি। ৫৯৭ ফুট উচ্চতার এই মূর্তি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মূর্তি হিসেবে পরিচিত। আর এবারের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের সঙ্গেও স্ট্যাচু অফ ইউনিটির একটি সরাসরি যোগ রয়েছে। ‘Statue of Unity – Ekta Ka Prateek’ ছবির জন্য পরিচালক আনন্দ এল রাই নন-ফিচার বিভাগে সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন। ফলে যে জায়গাকে ঘিরে ছবিটি তৈরি, সেই একতা নগরেই এবার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হওয়াকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
পুরস্কারপ্রাপকদের নাম আগেই ঘোষণা
৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের বিজয়ীদের নাম অবশ্য আগেই ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। জুলাই মাসে দিল্লিতে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়। ২০২৪ সালে CBFC-র ছাড়পত্র পাওয়া ছবিগুলিকে মূলত এই পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হয়েছে। এবার সেরা ফিচার ছবির পুরস্কার পেয়েছে আর্টিকল ৩৭০। এই ছবির জন্যই সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন ইয়ামি গৌতম। সেরা অভিনেতার পুরস্কার যৌথভাবে পেয়েছেন মালয়ালম তারকা মামুট্টি এবং বলিউড অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান। মামুট্টি ‘Bramayugam’ এবং কার্তিক ‘Chandu Champion’-এর জন্য এই সম্মান পেয়েছেন। এছাড়াও ‘Kalki 2898 AD’ পেয়েছে সেরা জনপ্রিয় ছবির পুরস্কার। ‘Swatantrya Veer Savarkar’ ছবির জন্য সেরা নবাগত পরিচালক হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন রণদীপ হুডা। ‘Captain Miller’ পেয়েছে জাতীয়, সামাজিক ও পরিবেশগত মূল্যবোধ তুলে ধরার জন্য সেরা ফিচার ছবির সম্মান।
বদল শুধু জায়গায়, মর্যাদা একই
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ভারতের সিনেমা জগতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্মান। অভিনয়, পরিচালনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত বিভাগ—ভারতীয় চলচ্চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এবার পুরস্কারের মঞ্চ দিল্লির পরিবর্তে গুজরাটে। অর্থাৎ, পুরস্কারপ্রাপকদের নাম বা পুরস্কারের মর্যাদায় কোনও পরিবর্তন নয়, বদল হচ্ছে শুধু বহু বছরের অনুষ্ঠানের ঠিকানায়। ৭২ বছর পর এই প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের অনুষ্ঠান রাজধানীর বাইরে যাওয়ায় তাই গোটা চলচ্চিত্র মহলের নজর এখন গুজরাটের একতা নগরের দিকে। ২২ সেপ্টেম্বর সেখানে একসঙ্গে দেখা যাবে ভারতীয় সিনেমার একাধিক নামী মুখকে।
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