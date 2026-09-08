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৭২ বছরের প্রথা ভাঙছে! প্রথমবার দিল্লির বাইরে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার

National Film Awards: দীর্ঘ ৭২ বছরের প্রথায় বদল। এই প্রথম দিল্লির বাইরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের অনুষ্ঠান। গুজরাটের একতা নগর, অর্থাৎ স্ট্যাচু অফ ইউনিটির কাছেই বসবে ৭২তম National Film Awards-এর আসর। ২২ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু পুরস্কারপ্রাপকদের হাতে সম্মান তুলে দেবেন বলে জানা গিয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 08, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:20 AM IST
৭২ বছরের প্রথা ভাঙছে! প্রথমবার দিল্লির বাইরে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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