English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • Neena Gupta Pregnant: ৬৬ বছরেই মা হচ্ছেন নীনা গুপ্তা? ‘দেশ আধুনিক হচ্ছে, সত্যিটা জানালেন অভিনেত্রী নিজেই

Neena Gupta Pregnant: ৬৬ বছরেই মা হচ্ছেন নীনা গুপ্তা? ‘দেশ আধুনিক হচ্ছে', সত্যিটা জানালেন অভিনেত্রী নিজেই

Neena Gupta Addresses Pregnancy Rumors: সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে দক্ষিণী তারকা বিজয় দেবেরাকোন্ডা এবং রশ্মিকা মন্দানার রাজকীয় বিয়ের রিসেপশনে উপস্থিত হয়েছিলেন নীনা গুপ্তা। সেই অনুষ্ঠানের কিছু ভিডিও এবং ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনদের একাংশ দাবি করেন যে, তাঁর ‘বেবি বাম্প’ দেখা যাচ্ছে। সত্যিই সুখবর? জানালেন অভিনেত্রী নিজেই। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 13, 2026, 03:46 PM IST
Neena Gupta Pregnant: ৬৬ বছরেই মা হচ্ছেন নীনা গুপ্তা? ‘দেশ আধুনিক হচ্ছে', সত্যিটা জানালেন অভিনেত্রী নিজেই
অন্তঃসত্ত্বা নীনা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রিল লাইফে তাঁর ‘বাধাই হো’ (Badhaai Ho) সিনেমাটি একসময় বক্স অফিস কাঁপিয়েছিল, যেখানে মধ্যবয়সে এক মহিলার সন্তানসম্ভবা হওয়ার গল্প ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু এবার খোদ ৬৬ বছর বয়সী অভিনেত্রী নীনা গুপ্তাকে (Neena Gupta) নিয়ে শুরু হল ঠিক একই জল্পনা। গত কয়েকদিন ধরে সামাজিক মাধ্যমে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে যে, নীনা গুপ্তা নাকি ৬৬ বছর বয়সে মা হতে চলেছেন! অবশেষে এই অদ্ভুত অথচ মজাদার গুজব নিয়ে মুখ খুললেন খোদ অভিনেত্রী।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Dance Bangla Dance Fame Roddur Health Update: ফুসফুসে জটিল সংক্রমণ ডান্স বাংলা ডান্সের রোদ্দুরের, '১৫ লক্ষ আর দরকার নেই, শুধু প্রয়োজন': আবেগঘন পোস্ট মায়ের

সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে দক্ষিণী তারকা বিজয় দেবেরাকোন্ডা এবং রশ্মিকা মন্দানার রাজকীয় বিয়ের রিসেপশনে উপস্থিত হয়েছিলেন নীনা গুপ্তা। সেখানে সাদা শাড়ি ও হল্টার নেক ব্লাউজে অভিনেত্রীকে অত্যন্ত গ্ল্যামারাস দেখাচ্ছিল। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানের কিছু ভিডিও এবং ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনদের একাংশ দাবি করেন যে, তাঁর ‘বেবি বাম্প’ দেখা যাচ্ছে। নেটিজেনরা তো লিখেও বসেন, “এটা কি সত্যি? ৬৬ বছরে গর্ভবতী! দুদিন ধরে এই খবর দেখছি। জানি না এটা আসল না নকল, তবে ওর পেটটা স্বাভাবিক লাগছে না!”

এই জল্পনা যখন চরমে, তখন এক সাক্ষাৎকারে বিষয়টি হেসেই উড়িয়ে দেন নীনা। তিনি রসিকতা করে বলেন, “আমার তো মনে হচ্ছে এটাই বাকি ছিল, বাস্তব জীবনেও একটা ‘বাধাই হো’!” তবে হাসির রেশ কাটিয়ে তিনি আসল সত্যটি পরিষ্কার করে দেন। নীনা জানান, “কোনো ‘বাধাই হো’ হচ্ছে না। আমি প্রেগনেন্ট নই। আসলে ওই শাড়িটির কাপড় বেশ মোটা ছিল, যার ফলে ওই অনুষ্ঠানে আমাকে একটু বেশিই স্থূলকায় লাগছিল।”

 

আরও পড়ুন- Zubeen Garg Death Mystery: জুবিন গর্গের মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা নাকি ষড়যন্ত্র? এসআইটি তদন্তের মাঝেই মুখ খুললেন স্ত্রী

নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বরাবরই সাহসী নীনা গুপ্তা। আশির দশকে যখন তিনি ক্রিকেটার ভিভ রিচার্ডসের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন এবং একা মা হিসেবে মেয়ে মাসাবা গুপ্তাকে বড় করেছিলেন, তখনও তিনি সমাজের ভ্রুকুটিকে তোয়াক্কা করেননি। এবারও তাঁর অন্যথা হলো না। নিজের প্রেগনেন্সি গুজব নিয়ে তিনি বলেন, “আমার এই বয়সেও মানুষ আমাকে নিয়ে এমন জল্পনা করছে, এটা দেখে ভালো লাগছে। এর মানে হলো দেশ হিসেবে আমরা আধুনিক হচ্ছি এবং মানসিক বিবর্তন ঘটছে।” আপাতত কোনও খুশির খবর না থাকলেও, এই খুদে গুজবে যে নীনা গুপ্তা বেশ মজা পেয়েছেন, তা তাঁর সাবলীল কথাতেই স্পষ্ট।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Neena GuptaPregnancy RumorsBadhaai HoVijay Deverakonda-Rashmika Mandanna Wedding
পরবর্তী
খবর

Dance Bangla Dance Fame Roddur Health Update: ফুসফুসে জটিল সংক্রমণ ডান্স বাংলা ডান্সের রোদ্দুরের, '১৫ লক্ষ আর দরকার নেই, শুধু প্রয়োজন': আবেগঘন পোস্ট মায়ের
.

পরবর্তী খবর

Infosys Crisis: ব্রেকফাস্টে বাদ অমলেট, রাঁধলেই চাপ: ইনফোসিসের মতো কোম্পানিও বলে দিল বাড়ি থে...