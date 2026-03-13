Neena Gupta Pregnant: ৬৬ বছরেই মা হচ্ছেন নীনা গুপ্তা? ‘দেশ আধুনিক হচ্ছে', সত্যিটা জানালেন অভিনেত্রী নিজেই
Neena Gupta Addresses Pregnancy Rumors: সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে দক্ষিণী তারকা বিজয় দেবেরাকোন্ডা এবং রশ্মিকা মন্দানার রাজকীয় বিয়ের রিসেপশনে উপস্থিত হয়েছিলেন নীনা গুপ্তা। সেই অনুষ্ঠানের কিছু ভিডিও এবং ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনদের একাংশ দাবি করেন যে, তাঁর ‘বেবি বাম্প’ দেখা যাচ্ছে। সত্যিই সুখবর? জানালেন অভিনেত্রী নিজেই।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রিল লাইফে তাঁর ‘বাধাই হো’ (Badhaai Ho) সিনেমাটি একসময় বক্স অফিস কাঁপিয়েছিল, যেখানে মধ্যবয়সে এক মহিলার সন্তানসম্ভবা হওয়ার গল্প ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু এবার খোদ ৬৬ বছর বয়সী অভিনেত্রী নীনা গুপ্তাকে (Neena Gupta) নিয়ে শুরু হল ঠিক একই জল্পনা। গত কয়েকদিন ধরে সামাজিক মাধ্যমে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে যে, নীনা গুপ্তা নাকি ৬৬ বছর বয়সে মা হতে চলেছেন! অবশেষে এই অদ্ভুত অথচ মজাদার গুজব নিয়ে মুখ খুললেন খোদ অভিনেত্রী।
সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে দক্ষিণী তারকা বিজয় দেবেরাকোন্ডা এবং রশ্মিকা মন্দানার রাজকীয় বিয়ের রিসেপশনে উপস্থিত হয়েছিলেন নীনা গুপ্তা। সেখানে সাদা শাড়ি ও হল্টার নেক ব্লাউজে অভিনেত্রীকে অত্যন্ত গ্ল্যামারাস দেখাচ্ছিল। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানের কিছু ভিডিও এবং ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনদের একাংশ দাবি করেন যে, তাঁর ‘বেবি বাম্প’ দেখা যাচ্ছে। নেটিজেনরা তো লিখেও বসেন, “এটা কি সত্যি? ৬৬ বছরে গর্ভবতী! দুদিন ধরে এই খবর দেখছি। জানি না এটা আসল না নকল, তবে ওর পেটটা স্বাভাবিক লাগছে না!”
এই জল্পনা যখন চরমে, তখন এক সাক্ষাৎকারে বিষয়টি হেসেই উড়িয়ে দেন নীনা। তিনি রসিকতা করে বলেন, “আমার তো মনে হচ্ছে এটাই বাকি ছিল, বাস্তব জীবনেও একটা ‘বাধাই হো’!” তবে হাসির রেশ কাটিয়ে তিনি আসল সত্যটি পরিষ্কার করে দেন। নীনা জানান, “কোনো ‘বাধাই হো’ হচ্ছে না। আমি প্রেগনেন্ট নই। আসলে ওই শাড়িটির কাপড় বেশ মোটা ছিল, যার ফলে ওই অনুষ্ঠানে আমাকে একটু বেশিই স্থূলকায় লাগছিল।”
নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বরাবরই সাহসী নীনা গুপ্তা। আশির দশকে যখন তিনি ক্রিকেটার ভিভ রিচার্ডসের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন এবং একা মা হিসেবে মেয়ে মাসাবা গুপ্তাকে বড় করেছিলেন, তখনও তিনি সমাজের ভ্রুকুটিকে তোয়াক্কা করেননি। এবারও তাঁর অন্যথা হলো না। নিজের প্রেগনেন্সি গুজব নিয়ে তিনি বলেন, “আমার এই বয়সেও মানুষ আমাকে নিয়ে এমন জল্পনা করছে, এটা দেখে ভালো লাগছে। এর মানে হলো দেশ হিসেবে আমরা আধুনিক হচ্ছি এবং মানসিক বিবর্তন ঘটছে।” আপাতত কোনও খুশির খবর না থাকলেও, এই খুদে গুজবে যে নীনা গুপ্তা বেশ মজা পেয়েছেন, তা তাঁর সাবলীল কথাতেই স্পষ্ট।
