Neena Gupta Pregnant: ৬৬ বছর বয়সে অন্তঃসত্ত্বা নীনা গুপ্তা? রশ্মিকা-বিজয়ের রিশেপশনে অভিনেত্রীর ‘বেবি বাম্প’ ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে

Neena Gupta Pregnant: ৬৬ বছর বয়সে অন্তঃসত্ত্বা নীনা গুপ্তা? রশ্মিকা-বিজয়ের রিশেপশনে অভিনেত্রীর ‘বেবি বাম্প’ ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে
Neena Gupta at Rashmika-Vijay Wedding Reception: অভিনেতা বিজয় দেবরাকোন্ডা ও রশ্মিকা মন্দানার রাজকীয় বিয়ের রিশেপশনে আমন্ত্রিত ছিলেন বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেত্রী নীনা গুপ্তা। কিন্তু সেখানে তাঁর পোশাক এবং শারীরিক গঠন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে তীব্র চর্চা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বয়স মাত্র একটি সংখ্যা— এই কথাটি বারবার প্রমাণ করেছেন বলিউড অভিনেত্রী নীনা গুপ্তা। কিন্তু সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত রশ্মিকা মন্দানা ও বিজয় দেবরাকোন্ডার (Virosh) বিয়ের রিশেপশনে তাঁর উপস্থিতি এক ভিন্নধর্মী বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সাদা রঙের শাড়িতে সজ্জিত ৬৬ বছর বয়সী এই অভিনেত্রীর একটি বিশেষ লুক দেখে নেটিজেনদের একাংশ প্রশ্ন তুলছেন— “নীনা গুপ্তা কি মা হতে চলেছেন?”
আরও পড়ুন- Mandana Karimi: '১০ বছর আগেই আমি ইরানে নিষিদ্ধ, ফিরব কোথায়?' উত্তাল পরিস্থিতির মাঝে ভারত ছাড়ার ঘোষণা মন্দানা করিমির
গত ৪ মার্চ ২০২৬, হায়দ্রাবাদে বসেছিল তারকাখচিত রিশেপশনের আসর। নীনা গুপ্তা সেখানে ডিজাইনার মাসাবা গুপ্তার তৈরি একটি চমৎকার আইভরি শাড়ি পরে উপস্থিত হন। সঙ্গে ছিল মানানসই হল্টার-নেক ব্লাউজ, সোনার চোকার এবং লাল পোটলি ব্যাগ। বরাবরের মতোই তাঁর সাজে আভিজাত্য ফুটে উঠলেও, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের নজর কাড়ে তাঁর শাড়ির ভাঁজের নিচ দিয়ে উঁকি দেওয়া একটি ‘বাম্প’ বা স্ফীতি।
ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হতেই ঝড়ের গতিতে মন্তব্য আসতে শুরু করে। কেউ অবাক হয়ে লিখেছেন, “এই বয়সে প্রেগন্যান্ট?” আবার কেউ সরাসরি প্রশ্ন করেছেন, “উনি কি সন্তানসম্ভবা?” তবে বিতর্কের মাঝেই অভিনেত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁর অনুরাগীদের বড় অংশ। তাঁদের বক্তব্য, “এটা তাঁর জীবন, তাঁর পছন্দ। অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলানো বন্ধ করা উচিত।” অনেকে আবার এই চর্চাকে নিছকই ‘বডি শেমিং’ বা শাড়ির কুঁচির ভুল উপস্থাপনা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।
আরও পড়ুন- Tv Actress Ayesha Khan: রোজ ধর্ষণের হুমকি, শ্যুটিং সেটেও আয়েশা খানের পিছু নেয় অনলাইন স্টকার...
নীনা গুপ্তা নিজে এই জল্পনা নিয়ে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেননি। তবে ইনস্টাগ্রামে নবদম্পতি রশ্মিকা ও বিজয়ের সঙ্গে ছবি শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, “তোমাদের এবং তোমাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করাটা খুব হৃদয়স্পর্শী ছিল। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।” স্বামী বিবেক মেহরার সঙ্গেই এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। আপাতত নেটিজেনদের এই জল্পনা কেবল জল্পনা হিসেবেই রয়ে গেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)