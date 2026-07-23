Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /বিনোদন
  • /‘অহিংস আন্দোলনকে কুর্নিশ, রাজনীতির সময় নয়!’ নিট কাণ্ডে শিক্ষার্থীদের পাশে জিৎ-রূপম-অঞ্জনরা

‘অহিংস আন্দোলনকে কুর্নিশ, রাজনীতির সময় নয়!’ নিট কাণ্ডে শিক্ষার্থীদের পাশে জিৎ-রূপম-অঞ্জনরা

CJP Protest: নিট কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ালেন জিৎ, রূপম ইসলাম ও অঞ্জন দত্তরা। এটাকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার মাধ্যম না বানিয়ে স্বচ্ছ বিচারের দাবি জানান জিৎ। রূপম তাঁর 'সংহতি জানাই' গান শেয়ার করে সমর্থন জানান, আর অঞ্জন দত্ত শিক্ষার্থীদের অহিংস ও সাংবিধানিক লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 23, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:34 PM IST
‘অহিংস আন্দোলনকে কুর্নিশ, রাজনীতির সময় নয়!’ নিট কাণ্ডে শিক্ষার্থীদের পাশে জিৎ-রূপম-অঞ্জনরা
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
২৩ বছর পর কলকাতায় মণি ম্যাজিক! শহরে বিজয় সেথুপতি-সাই পল্লবী, ছবিতে বাঙালি শিল্পীরাও
Mani Ratnam1 hr ago
2
Sonia Sehrawat1 hr ago
3
Iran's Big Warning To US1 hr ago
4
kolkata derby2 hrs ago
5
CJP Protest2 hrs ago