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'ওসব ফেমের জন্য...'! Bigg Boss কাঁপাতে এন্ট্রি রিয়া আহিরের! হাত দিয়ে প্রিজন ভ্যান রুখে ভাইরাল হন 'নিট প্রটেস্ট গার্ল'

Rhiya Ahir Bigg Boss 20: নিট প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়ে রাতারাতি আলোচনায় উঠে এসেছিলেন রিয়া আহির। এবার ‘বিগ বস’-এর ঘরে তিনি। রিয়ার রিয়ালিটি শোয়ে আসার সিদ্ধান্তের জেরে সমালোচনার ঝড় নেটপাড়ায়।

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 03, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 06:39 PM IST
'ওসব ফেমের জন্য...'! Bigg Boss কাঁপাতে এন্ট্রি রিয়া আহিরের! হাত দিয়ে প্রিজন ভ্যান রুখে ভাইরাল হন 'নিট প্রটেস্ট গার্ল'

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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