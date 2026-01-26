Parakram Diwas 2026: দেশমাতৃকার বন্দনায় কলকাতা! পরাক্রম দিবসে নেতাজিকে শ্রদ্ধা ডোনা-ইমন-রাঘবদের…

Parakram Diwas 2026: দেশমাতৃকার বন্দনায় কলকাতা! পরাক্রম দিবসে নেতাজিকে শ্রদ্ধা ডোনা-ইমন-রাঘবদের…
Cultural Tribute to Netaji at Victoria Memorial: নৃত্য পরিকল্পনায় ছিলেন বিশিষ্ট ওড়িশি নৃত্য শিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়, সঙ্গে ছিলেন রঘুনাথ দাস ও দীক্ষা মন্জরীর ছাত্র -ছাত্রীরা, গানে রাঘব চট্টোপাধ্যায়,ইমন চক্রবর্তী ও তাঁর মিউজিক আকাদেমির ছাত্র -ছাত্রীরা, আরশাদ আলি খান, দূর্ণিবার সাহা, আরফিন রানা, আরাত্রিকা সিনহা, সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন নীলাঞ্জন ঘোষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশের মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণণ, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় সিভি আনন্দ বোস প্রমুখ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৩ জানুয়ারি, ২০২৬। একদিকে ছিল বসন্ত পঞ্চমীর পুণ্যলগ্নে বাগদেবীর আরাধনা, অন্যদিকে ভারতের শ্রেষ্ঠ বীর সন্তান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১৩০-তম জন্মজয়ন্তী। এই দ্বৈত আবহে শহর কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল চত্বর হয়ে উঠল ইতিহাস ও সংস্কৃতির মিলনস্থল। ভারত সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত হল এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান— ‘জয় হিন্দ: দ্য কল অফ এ রিভলিউশনারি’।
পরাক্রম দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে নেতাজির জীবনদর্শন, বীরত্ব এবং দেশপ্রেমকে উদযাপন করা। ভিক্টোরিয়ার মূল বারান্দা চত্বর এদিন এক অনন্য মঞ্চে পরিণত হয়েছিল। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রখ্যাত ওড়িশি নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর সংস্থা 'দীক্ষা মঞ্জরী'-র ছাত্রছাত্রীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা। তাঁদের সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিয়েছিলেন রঘুনাথ দাসও।
গানের মূর্ছনায় অনুষ্ঠানকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যান রাঘব চট্টোপাধ্যায় এবং ইমন চক্রবর্তী। ইমন চক্রবর্তীর মিউজিক অ্যাকাডেমির ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি একক কণ্ঠে গান পরিবেশন করেন আরশাদ আলি খান, দুর্নিবার সাহা, আরফিন রানা এবং আরাত্রিকা সিনহা। পুরো অনুষ্ঠানের সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন নীলাঞ্জন ঘোষ। সুর ও ছন্দের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোকে।
এই বিশেষ সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন দেশের মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণণ এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় ও ইমন চক্রবর্তী দুজনেই এই আয়োজনের অংশ হতে পেরে গর্ব প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে, নেতাজির মতো এক মহানায়কের জন্মদিনে শিল্পকলার মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা এক পরম প্রাপ্তি।
সকাল থেকেই সরস্বতী পুজোর ব্যস্ততা সেরে বিকেলে ভিক্টোরিয়ায় ভিড় জমিয়েছিলেন অগণিত সাধারণ মানুষ। শীতের বিকেলের শেষ আলো যখন ভিক্টোরিয়ার সাদা মার্বেলে পড়ছিল, তখন সেখানে সুর আর ছন্দে চলছিল দেশমাতৃকার বন্দনা। শিল্পীদের কণ্ঠে আর দর্শকদের করতালিতে ‘জয় হিন্দ’ ধ্বনি যেন নতুন করে প্রাণ পেল তিলোত্তমায়।
