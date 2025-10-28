English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Amitabh Bachchan: 'মাত্র ১০,০০০ টাকা দিলেন? ছিঃ! লজ্জার বিষয়...' প্রবল সমালোচনার মুখে বিগ বি...

Diwali Viral video 2025: দীপাবলির রেশ কাটতে না কাটতেই মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের উপহার নিয়ে তোলপাড় নেটপাড়া, ভাইরাল হল ভিডিয়ো। তবে কী শেষমেশ বলিউডের বিগ বি- কে ভক্তদের থেকে কৃপণ আখ্যা পেতে হল? 

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 28, 2025, 01:49 PM IST
Amitabh Bachchan: 'মাত্র ১০,০০০ টাকা দিলেন? ছিঃ! লজ্জার বিষয়...' প্রবল সমালোচনার মুখে বিগ বি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঠিক দীপাবলির পর পর বলিউডের শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল আলোচনা। এক ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে নেটপাড়ায় ছড়িয়েছে নানা প্রতিক্রিয়া। কিছু ভক্তরা যেমন প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কেউ আবার ক্ষোভে ফুঁসছেন!

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Add Zee News as a Preferred Source

A post shared by Sagarthakurvlog (@sagar.thakur84)

ইনস্টাগ্রামে ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিয়োতে দেখা যায়, এক কনটেন্ট ক্রিয়েটর সাগর ঠাকুর মুম্বইয়ের জুহুতে অবস্থিত অমিতাভ বচ্চনের বাড়ির সামনে হাজির। তিনি জানান,'এই মিষ্টি বিতরণ হচ্ছে, অমিতাভ বচ্চনের বাড়ির সামনে।' এরপর দেখা যায়, বচ্চনের বাড়ির এক কর্মচারী অর্জুন কুমার ঝা জানান,'শুধু মিষ্টিই নয়, নগদ টাকাও দেওয়া হয়েছে।'

আরও পড়ুন: লন্ডনে নয়া ছবির ঘোষণা, শার্লক হোমসের স্রষ্টার বায়োপিক পরিচালনায় সৃজিত...

প্রশ্ন করতেই অর্জুন জানান,'হ্যাঁ, পয়সাও দিয়েছে। ১০,০০০ টাকা আর এক বাক্স মিষ্টি।' ভিডিয়োটির ক্যাপশনে লেখা — বলিউডের সবচেয়ে বড় অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন তাঁর স্টাফ ও সিকিউরিটি গার্ডদের দিলেন ১০,০০০ টাকা ও এক বাক্স মিষ্টি।

তবে ভিডিয়োটির সত্যতা নিশ্চিত করা যায়নি। কিন্তু ততক্ষণে নেটপাড়ায় ঝড় উঠেছে! কেউ লিখেছেন,'খুবই দুঃখজনক, তারা ২৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করেন, আরও বেশি পাওয়া উচিত।' আরেকজন মন্তব্য করেছেন,'মাত্র ১০,০০০ টাকা? ছিঃ লজ্জার বিষয়।'

এক নেটিজেনের মন্তব্য,'দীপাবলিতে সবাই দ্বিগুণ মাইনে দেয়, ২০–২৫ হাজার পর্যন্তও বোনাস দেয় কিছু সংস্থা, সেখানে বচ্চন পরিবারের মতন বাড়ির কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার স্বরূপ মাত্র ১০,০০০ টাকা? অকল্পনীয়!'

অবশ্য অনেকে আবার সিনিয়র অভিনেতার মানবিকতাকেও সাধুবাদ জানিয়েছেন। উৎসবের মরসুমে কর্মীদের কথা ভেবে উপহার দেওয়াটাকেই তারা বড় করেছেন।

আরও পড়ুন: বড়দিনে শো-এর লড়াই নয়, শো ভাগের ঐক্য! উৎসবে সর্বোচ্চ ৩ বাংলা ছবি মুক্তির সিদ্ধান্ত স্ক্রিনিং কমিটির...

এই বিতর্কের মধ্যেই ৮৩ বছরের অমিতাভ বচ্চন ব্যস্ত তাঁর জনপ্রিয় টেলিভিশন শো ‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি সিজন ১৭’-এর সঞ্চালনায়। অনুষ্ঠানটি সোম থেকে শুক্রবার রাত ৯টায় সনি টিভি ও SonyLIV-এ দেখা যায়।

সম্প্রতি তাঁকে দেখা গিয়েছিল রজনীকান্ত ও ফাহাদ ফাসিলের সঙ্গে ‘ভেট্টইয়ান’ ছবিতে, যার পরিচালক টি.জে জ্ঞানাভেল। এর আগে নাগ অশ্বিন পরিচালিত অ্যাকশন এপিক ‘কল্কি ২৮৯৮ এ.ডি.’-তেও পৌরাণিক চরিত্র অশ্বত্থামার ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Amitabh BachchanDiwali 2025Diwali giftsDiwali Sweetsviral videoTrollingBollywood
পরবর্তী
খবর

Srijit Mukherji: লন্ডনে নয়া ছবির ঘোষণা, শার্লক হোমসের স্রষ্টার বায়োপিক পরিচালনায় সৃজিত...
.

পরবর্তী খবর

Jamtara Actor's Death: মাত্র ২৫ বছরেই সব শেষ! বাড়ি থেকেই উদ্ধার 'জামতারা'-খ্...