Amitabh Bachchan: 'মাত্র ১০,০০০ টাকা দিলেন? ছিঃ! লজ্জার বিষয়...' প্রবল সমালোচনার মুখে বিগ বি...
Diwali Viral video 2025: দীপাবলির রেশ কাটতে না কাটতেই মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের উপহার নিয়ে তোলপাড় নেটপাড়া, ভাইরাল হল ভিডিয়ো। তবে কী শেষমেশ বলিউডের বিগ বি- কে ভক্তদের থেকে কৃপণ আখ্যা পেতে হল?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঠিক দীপাবলির পর পর বলিউডের শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল আলোচনা। এক ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে নেটপাড়ায় ছড়িয়েছে নানা প্রতিক্রিয়া। কিছু ভক্তরা যেমন প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কেউ আবার ক্ষোভে ফুঁসছেন!
ইনস্টাগ্রামে ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিয়োতে দেখা যায়, এক কনটেন্ট ক্রিয়েটর সাগর ঠাকুর মুম্বইয়ের জুহুতে অবস্থিত অমিতাভ বচ্চনের বাড়ির সামনে হাজির। তিনি জানান,'এই মিষ্টি বিতরণ হচ্ছে, অমিতাভ বচ্চনের বাড়ির সামনে।' এরপর দেখা যায়, বচ্চনের বাড়ির এক কর্মচারী অর্জুন কুমার ঝা জানান,'শুধু মিষ্টিই নয়, নগদ টাকাও দেওয়া হয়েছে।'
প্রশ্ন করতেই অর্জুন জানান,'হ্যাঁ, পয়সাও দিয়েছে। ১০,০০০ টাকা আর এক বাক্স মিষ্টি।' ভিডিয়োটির ক্যাপশনে লেখা — বলিউডের সবচেয়ে বড় অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন তাঁর স্টাফ ও সিকিউরিটি গার্ডদের দিলেন ১০,০০০ টাকা ও এক বাক্স মিষ্টি।
তবে ভিডিয়োটির সত্যতা নিশ্চিত করা যায়নি। কিন্তু ততক্ষণে নেটপাড়ায় ঝড় উঠেছে! কেউ লিখেছেন,'খুবই দুঃখজনক, তারা ২৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করেন, আরও বেশি পাওয়া উচিত।' আরেকজন মন্তব্য করেছেন,'মাত্র ১০,০০০ টাকা? ছিঃ লজ্জার বিষয়।'
এক নেটিজেনের মন্তব্য,'দীপাবলিতে সবাই দ্বিগুণ মাইনে দেয়, ২০–২৫ হাজার পর্যন্তও বোনাস দেয় কিছু সংস্থা, সেখানে বচ্চন পরিবারের মতন বাড়ির কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার স্বরূপ মাত্র ১০,০০০ টাকা? অকল্পনীয়!'
অবশ্য অনেকে আবার সিনিয়র অভিনেতার মানবিকতাকেও সাধুবাদ জানিয়েছেন। উৎসবের মরসুমে কর্মীদের কথা ভেবে উপহার দেওয়াটাকেই তারা বড় করেছেন।
এই বিতর্কের মধ্যেই ৮৩ বছরের অমিতাভ বচ্চন ব্যস্ত তাঁর জনপ্রিয় টেলিভিশন শো ‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি সিজন ১৭’-এর সঞ্চালনায়। অনুষ্ঠানটি সোম থেকে শুক্রবার রাত ৯টায় সনি টিভি ও SonyLIV-এ দেখা যায়।
সম্প্রতি তাঁকে দেখা গিয়েছিল রজনীকান্ত ও ফাহাদ ফাসিলের সঙ্গে ‘ভেট্টইয়ান’ ছবিতে, যার পরিচালক টি.জে জ্ঞানাভেল। এর আগে নাগ অশ্বিন পরিচালিত অ্যাকশন এপিক ‘কল্কি ২৮৯৮ এ.ডি.’-তেও পৌরাণিক চরিত্র অশ্বত্থামার ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল।
