English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Tollywood: ভালোবাসা, খুন, রহস্য- বড়পর্দায় আসছে থ্রিলার 'তোমাকে বুঝি না প্রিয়'...

Bengali Cinema: ত্রিকোন প্রেম ও প্রতিশোধের গল্প নিয়ে আসতে চলেছে নতুন বাংলা ছবি "তোমাকে বুঝি না প্রিয়"। থাকছে একগুচ্ছ তারকা অভিনেতা অভিনেত্রী। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Sep 27, 2025, 05:59 PM IST
Tollywood: ভালোবাসা, খুন, রহস্য- বড়পর্দায় আসছে থ্রিলার 'তোমাকে বুঝি না প্রিয়'...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ত্রিকোন প্রেম ও প্রতিশোধের গল্প নিয়ে আসতে চলেছে নতুন বাংলা ছবি "তোমাকে বুঝি না প্রিয়"। ছবির পরিচালকে থাকছেন সায়নদীপ চৌধুরী। ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেতা কিঞ্জল নন্দ সহ সুহোত্র মুখোপাধ্যায়, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবলীনা কুমার ও সুজন মুখোপাধ্যায়।

Add Zee News as a Preferred Source

ত্রিকোনমিতি, খুন ও কোর্ট রুম ড্রামা
থ্রিলারের মোড়কে নতুন স্বাদের গল্প বলবে এই ছবি। এক কথায়- প্রেমের ত্রিকোনমিতি, খুন, যা কোর্ট রুম ড্রামায় গিয়ে শেষ হচ্ছে। ছবিতে সম্পর্কের গল্প দেখা যাবে। কিঞ্জল নন্দ ও সুহোত্র মুখোপাধ্যায়ের চরিত্র দু'টিতে থাকছে অনেক মোড়। ছবিতে একজন আইনজীবীর চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেত্রী কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় কে, অন্যদিকে সম্পর্কের তৃতীয় কোণে রয়েছে অভিনেত্রী দেবলীনা কুমার। 

আর পড়ুন: Zubeen Garg's Death Controversy: 'আমি একা...৫টা বাড়ি আছে আমার তবে ঘর নেই! ওরা আমাকে মেশিন বানিয়ে ফেলেছে...'

সিনেমাটিক ছোঁয়ার নতুন স্বাদ 
ছবিতে সিনেমাটোগ্রাফার হিসাবে রয়েছেন গোপী ভগৎ। সঙ্গীত পরিচালনার দ্বায়িত্বে রয়েছেন শ্রাবন ভট্টাচার্য। পরিচালক সায়নদীপ চৌধুরী জানান 'এই ছবিতে প্রতিটি চরিত্র খুব প্রানবন্ত। একটি চরিত্র অন্য একটি চরিত্রের সাথে ভালোভাবে যুক্ত, যেটা এই ছবির সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র ৷ ছবিতে কিঞ্জল নন্দ, সুহোত্র মুখোপাধ্যায়, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবলীনা কুমার, সুজন মুখোপাধ্যায় সবাই নিজেদের চরিত্রে খুব মানানসই। থ্রিলার ছবির নতুন স্বাদ দেবে এই ছবি৷ তবে এই ছবি শুধুমাত্র থ্রিলার নয়, এতে সম্পর্ক, ভালোবাসা, খুন, রহস্য সবটাই রয়েছে। আশা করছি দর্শকদের ভালো লাগবে'।

আর পড়ুন: Zubeen Garg Death Controversy: 'জুবিনদার সঙ্গে বেইমানি করিনি! টাকা যা আছে পরিবারই পাবে', পুলিসি চাপে খোলা চিঠি গায়কের ম্যানেজারের

ছবি মুক্তির প্রস্তুতি
ছবিটি মুক্তি পাবে 'পূর্ব দিগন্ত ফিল্ম প্রোডাকশন' এর ব্যানারে অনিল দেবনাথের প্রযোজনাতে। ইতিমধ্যে ছবির প্রিপ্রোডাকশন শুরু হয়ে গিয়েছে। কলকাতা শহর জুড়ে শুরু হবে ছবির শ্যুটিং। বড়োপর্দায় আসছে থ্রিলার ছবি 'তোমাকে বুঝি না প্রিয়'।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Bengali thriller movie Bengali mystery film romantic thriller 2025 new Bengali movie release love and murder plot psychological thriller film crime mystery love story upcoming Bengali cinema
পরবর্তী
খবর

Sunjay Kapur's estate battle: 'ব্যাংক থেকে উধাও হাজার হাজার কোটি! অ্যাকাউন্ট ফাঁকা করে দিয়েছে প্রিয়া', আদালতে বিস্ফোরক দাবি করিশ্মার...
.

পরবর্তী খবর

Durga Puja 2025: পঞ্চমীতে পূজিতা মা স্কন্দমাতা! দুর্গার এই রূপের বৈশিষ্ট্য কী? পুজোর কী আচার...