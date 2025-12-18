Nidhhi Agerwal Viral Video: ভয়ংকর! নায়িকাকে ঘিরে ধরে প্রকাশ্যেই জামাকাপড় ধরে টানাটানি, ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে নিন্দার ঝড় নেটপাড়ায়...

Nidhhi Agerwal Viral Video: ভয়ংকর! নায়িকাকে ঘিরে ধরে প্রকাশ্যেই জামাকাপড় ধরে টানাটানি, ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে নিন্দার ঝড় নেটপাড়ায়...
Prabhas fans mob actress: ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে, গান লঞ্চের অনুষ্ঠান শেষ করে ফেরার পথে ভক্তরা নিধিকে ঘিরে ধরেন। দেহরক্ষীরা তাঁকে কোনোক্রমে গাড়ির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও ভিড়ের ধাক্কাধাক্কিতে নিধি দৃশ্যত অস্বস্তিকর ও বিরক্ত বোধ করেন। কেঁদেও ফেলেন অভিনেত্রী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হায়দরাবাদের লুলু মলে বুধবার রাতে আয়োজিত হয়েছিল দক্ষিণী সুপারস্টার প্রভাসের নতুন ছবি 'রাজা সাব'-এর বহুল প্রতীক্ষিত গান ‘সাহানা সাহানা’-র লঞ্চ অনুষ্ঠান। কিন্তু সেই আনন্দঘন মুহূর্ত নিমেষেই ভয়ংকর হয়ে ওঠে যখন ভক্তদের হাতেই শারীরিক হেনস্থার মুখে পড়েন ছবির অন্যতম প্রধান অভিনেত্রী নিধি আগরওয়াল। নিরাপত্তার অভাব এবং ভিড়ের অসভ্য আচরণে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অভিনেত্রী।
ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে, গান লঞ্চের অনুষ্ঠান শেষ করে ফেরার পথে ভক্তরা নিধিকে ঘিরে ধরেন। সেলফি তোলা এবং তাঁর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টায় একসময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় জনতা। দেহরক্ষীরা তাঁকে কোনোক্রমে গাড়ির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও ভিড়ের ধাক্কাধাক্কিতে নিধি দৃশ্যত অস্বস্তিকর ও বিরক্ত বোধ করেন।
আরও পড়ুন- Kumar Sanu: 'জান তখন পেটে, খেতে দিত না শানু! মজে ছিল অন্য নারীতে', প্রাক্তন স্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালতে গায়ক...
ভিডিওটিতে তাঁকে নিজের ওড়না শক্ত করে ধরে রাখতে এবং জামাকাপড় ঠিক করতে দেখা যায়। গাড়িতে ওঠার পর তাঁর চেহারায় স্পষ্ট ভীতি চোখে পড়ে। কেঁদেও ফেলেন অভিনেত্রী। অনুষ্ঠানের ব্যাপক জনসমাগম সামলাতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় আয়োজকদের বিরুদ্ধেও আঙুল তুলেছেন অনেকে।
Unfcukingbelievable. pic.twitter.com/Wnb788KoFY
— Wokeflix (@wokeflix) December 17, 2025
এই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই ভক্তদের আচরণের তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। অনেক নেটিজেন মন্তব্য করেছেন, “এটি অত্যন্ত জঘন্য আচরণ! কেন তাঁকে যথাযথ নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি?” আরেক ব্যক্তি বলেন, “পোশাকের বড়সড় বিপর্যয় ঘটতে পারত। নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে কেন এত বড় আয়োজন করা হয়?” অনেকে প্রভাস এবং পরিচালক মারুতির টিমের সমালোচনা করে লিখেছেন, “বিশাল ইভেন্টের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা আরও কঠোর হওয়া উচিত ছিল, অভিনেত্রীকে আতঙ্কিত দেখাচ্ছিল।” এই ঘটনায় ইতোমধ্যেই স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে পুলিস।
আরও পড়ুন- Rachna Banerjee: 'শুভশ্রীর কী দোষ? ডেকেছিল তাই গিয়েছে, প্রসেনজিত্-দেবকেও ডাকা উচিত ছিল', মেসিকাণ্ডে সরব রচনা...
মারুতি পরিচালিত 'রাজা সাব' একটি হরর-কমেডি ঘরানার ছবি। অ্যাকশন হিরো প্রভাসের এই নতুন অবতারে অভিনয়ের পাশাপাশি ছবিটিতে দেখা যাবে মালবিকা মোহনন এবং নিধি আগরওয়ালকে। এছাড়া সঞ্জয় দত্ত এবং বোমান ইরানির মতো হেভিওয়েট অভিনেতারা এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন। ট্রেলার প্রকাশের পর থেকেই ভক্তদের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে রয়েছে। আগামী ৯ জানুয়ারি, ২০২৬ পোঙ্গল উৎসব উপলক্ষে বিশ্বজুড়ে মুক্তি পেতে চলেছে ছবিটি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)