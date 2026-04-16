Niranjan Mondal: সংস্কৃতির মেলবন্ধন: অঞ্জলি জুয়েলার্সের সঙ্গে নিরঞ্জন মণ্ডলের নতুন যাত্রা

Niranjan Mondal: অঞ্জলি জুয়েলার্সের মেনস কালেকশনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর নিরঞ্জন মণ্ডল
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এটি শুধু একটি ঘোষণা নয়, বরং এক সাংস্কৃতিক মুহূর্ত। বাংলার জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর নিরঞ্জন মণ্ডল, যিনি তাঁর স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে হাসি, ভাবনা আর জীবনের বাস্তব অনুভূতিকে তুলে ধরেছেন, এবার যুক্ত হলেন অঞ্জলি জুয়েলার্সের মেনস কালেকশনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি বাংলার প্রথম পুরুষ কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে এই ঐতিহ্যবাহী ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করার নজির গড়লেন।
নিরঞ্জনের কনটেন্ট বরাবরই বাঙালির জীবনযাত্রা, আবেগ এবং সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তাই অঞ্জলি জুয়েলার্সের মতো একটি ব্র্যান্ড, যা দীর্ঘদিন ধরে বাঙালির জীবনের বিশেষ মুহূর্তগুলির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, তার সঙ্গে এই সংযোগকে শুধু সহযোগিতা নয়, বরং দুই ভুবনের মিলন হিসেবেই দেখা হচ্ছে।
এই প্রসঙ্গে নিরঞ্জন মণ্ডল বলেন, 'অঞ্জলি জুয়েলার্স যখন এই প্রস্তাব নিয়ে আসে, তখন সত্যিই একটু সময় নিতে হয়েছিল। এটি এমন একটি ব্র্যান্ড, যা আমার পরিবার চেনে, আমাদের জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের অংশ। বাংলার প্রথম পুরুষ কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে এই ব্র্যান্ডকে প্রতিনিধিত্ব করা আমার কাছে খুবই গর্বের। আমি চাই, এই কালেকশনের মাধ্যমে পুরুষরা অনুভব করুক—গয়না শুধু একটি অলঙ্কার নয়, এটি নিজেকে প্রকাশের একটি মাধ্যম।'
অঞ্জলি জুয়েলার্সের ডিরেক্টর অন্নর্ঘ উত্তীয় চৌধুরী এই অংশীদারিত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন, 'এই সহযোগিতা সংস্কৃতি, কমিউনিটি এবং বাণিজ্যের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে। আজকের প্রজন্ম, বিশেষ করে জেন জেড ও আলফা, গয়নার সঙ্গে শুধুমাত্র পণ্য হিসেবে নয়, গল্প, পরিচয় এবং বিশ্বাসযোগ্য কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে। নিরঞ্জনের মতো জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারকে আমাদের ব্র্যান্ডের মূল ধারায় আনা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়।'
এই পরিবর্তনের ছাপ স্পষ্ট অঞ্জলি জুয়েলার্সের মেনস কালেকশনেও। আধুনিক পুরুষের রুচি ও ব্যক্তিত্বকে মাথায় রেখে তৈরি এই কালেকশনে রয়েছে ব্রোচ, চেইন, পেনডেন্ট, কড়া, সিগনেট রিং, কাফলিংকের মতো ক্লাসিক ডিজাইন, পাশাপাশি রয়েছে লেয়ার্ড চেইন, স্ট্যাকেবল রিং, বিডেড ব্রেসলেট ও ইয়ার কাফের মতো সমসাময়িক স্টাইল।
যাঁরা একটু আলাদা ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে চান, তাঁদের জন্য রয়েছে ডায়মন্ড স্টাড, জেমস্টোন রিং, ডিজাইনার ব্রোচ এবং স্টেটমেন্ট কাফ—যা শুধু পোশাককে সম্পূর্ণ করে না, ব্যক্তিত্বকেও ফুটিয়ে তোলে।
আজকের দিনে গয়না আর শুধু বিশেষ উপলক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—এটি হয়ে উঠেছে নিজস্বতা, অভিব্যক্তি এবং পরিচয়ের প্রতীক। আর এই নতুন অধ্যায়ে নিরঞ্জন মণ্ডল শুধু মুখ নন, বরং এক নতুন সময়ের কণ্ঠস্বর।
