Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /বিনোদন
  • /১৪ অগাস্টের মেগা রিলিজ! দেবের বদলে জিতের ‘বিপ্লবী’ এন্ট্রি, টক্কর এড়াতে সমঝোতা?

১৪ অগাস্টের মেগা রিলিজ! দেবের বদলে জিতের ‘বিপ্লবী’ এন্ট্রি, টক্কর এড়াতে সমঝোতা?

Keu bole biplobi keu bole dakat release date: দুই সুপারস্টারের ছবি একই দিনে এলে ব্যবসায় প্রভাব পড়তে পারে এবং একই সঙ্গে একই দিনে একই প্রযোজনা সংস্থার দুটো ছবি কীভাবে মুক্তি পেতে পারে, সেটার জন্যই আপাতত পিছিয়ে গেল দেব অভিনীত ছবিটির মুক্তি। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 09, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:09 PM IST
১৪ অগাস্টের মেগা রিলিজ! দেবের বদলে জিতের ‘বিপ্লবী’ এন্ট্রি, টক্কর এড়াতে সমঝোতা?
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ফিরছে স্বাস্থ্যের স্বাস্থ্য! রাজ্যে আদানির হাসপাতাল, ট্রমা কেয়ার ইউনিট! স্বাস্
suvendu Adhikari on Health16 min ago
2
TMC bank account26 min ago
3
Purulia crime news31 min ago
4
Indian Railways Digital Tickets54 min ago
5
France vs Morocco56 min ago