Nora Fatehi WATCH: 'গাড়ির ভিতরেই আমার মাথা...', উদ্দাম মদ্যপের পাল্লায় ভয়ংকর অভিজ্ঞতা নোরার...

Nora Fatehi WATCH: 'গাড়ির ভিতরেই আমার মাথা...', উদ্দাম মদ্যপের পাল্লায় ভয়ংকর অভিজ্ঞতা নোরার...
Nora Fatehi Car Accident: সানবার্ন ফেস্টিভ্যালে যাওয়ার পথে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা নোরা ফতেহির। বাঁধনহীন মদ্যপ চালক বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালিয়ে এসে নোরার গাড়িতে এসে ধাক্কা মারেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গাড়ি দুর্ঘটনায় বরাত জোরে বেঁচে গেলেন নর্তকী-অভিনেত্রী নোরা ফতেহি (Nora Fatehi)। প্রাণ হাতে নিয়েই এ যাত্রায় অক্ষত হয়ে ফিরতে পারলেন তিনি। গত শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সানবার্ন ফেস্টিভ্যালে (Sunburn Festival) পারফর্ম করতে যাচ্ছিলেন। আর যাওয়ার পথে মুম্বইয়ের রাস্তায় ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হয় নোরার। এক বাঁধনহীন মদ্যপ চালক, বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালিয়ে নোরার গাড়িতে এসে ধাক্কা দেন। নোরা সোশ্যাল মিডিয়ায় হাড়হিম সেই ঘটনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করে নিয়েছেন।
ঠিক কী হয়েছিল
নোরা বলেন, 'বন্ধুরা, আমি শুধু তোমাদের জানাতে এসেছি যে, আমি ভালো আছি। আজ বিকেলেই আমি গুরুতর সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলাম। এক মাতাল মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর সময়ে আমার গাড়িতে এসে সজোরে ধাক্কা দেয়। এর ফলে আমি গাড়ির ভিতরেই ছিটকে পড়ি। আমার মাথা গাড়ির জানালায় ধাক্কা খায়। তবে আমি বেঁচে আছি এবং সুস্থ আছি। কিছু ছোটখাটো আঘাত লেগেছে। কিছু জায়গা ফুলে রয়েছে এবং মস্তিষ্কের সামান্য আঘাত ছাড়া আমি যে আমি ঠিক আছি তার জন্য কৃতজ্ঞ। কিছুদিন ব্যথায় ভুগব, কিন্তু, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি বেঁচে আছি। আমি মিথ্যা বলব না। খুবই ভীতিকর, ভয়াবহ, এবং বেদনাদায়ক মুহূর্ত ছিল। আমি এখনও ট্রমায় আছি।'
নোরা সকলকে সতর্কও করেছেন
'ঘটনার ভয়াবহ পরিণতি হতে পারত, কিন্তু আমি এটাই বলতে এসেছি যে, এই কারণেই আপনাদের মদ্যপান করে গাড়ি চালানো উচিত নয়। আমি প্রথম থেকেই অ্যালকোহলকে ঘৃণা করি। সত্যি বলতে আমি এমন কেউ নই যে কখনও অ্যালকোহল বা মাদকদ্রব্য, গাঁজা বা এমন কোনও কিছু পছন্দ করেছি, যা আপনাকে মানসিকতার ভিন্ন অবস্থায় নিয়ে যায়। আমি এমন কোনও কিছুকে সমর্থন করি না বা এর আশেপাশে থাকাও উপভোগ করি না। আপনাদের মদ্যপান করে গাড়ি চালানো উচিত নয়। এটা ২০২৫ সাল। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে, এই বিষয়ে কথা বলারও প্রয়োজন হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে, দুপুর ৩টায় এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি যে কেউ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালাবে এবং মানুষকে বিপদে ফেলবে।
এই ঘটনায় পুলিস কী বলছে
মুম্বই পুলিসও জানিয়েছে যে, দুর্ঘটনায় নোরা গুরুতর কোনও আঘাত পাননি। তাঁকে তাৎক্ষণিক ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কাছের এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যেখানে চিকিৎসকরা জানান যে, অভিনেত্রীর অবস্থা স্থিতিশীল। চালকের বিরুদ্ধে বেপরোয়া গাড়ি চালানো এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরও তদন্ত চলছে...
নোরা যে পারফর্মার, এরপরেও...
নোরা দুর্ঘটনার পরেও সানবার্নে যোগ দেওয়ার বিষয় নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, 'আমার কাজ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সুযোগের পথে কোনও কিছুকেই বাধা হতে দিই না। তাই কোনও মাতাল চালক এই ধরনের সুযোগের পথে বাধা হতে পারছিল না। এই মাইলফলক তৈরি করতে আমাকে অনেক কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। হয়তো আপনাদের কাছে পাগলামি মনে হতে পারে। কিন্তু সহজ কথায় বললে মদ খেয়ে গাড়ি চালাবেন না।'
কেন সানবার্ন গোয়া থেকে মুম্বইয়ে?
সানবার্ন ফি-বছর গোয়াতেই হয়। তবে এবার মুম্বইয়ে হচ্ছে। তিন দিনের ইলেকট্রনিক ডান্স মিউজিক উৎসব ১৯ ডিসেম্বর শুরু হয়েছে এবং ২১ ডিসেম্বর শেষ হবে। ২০০৭ সালে গোয়ার ভাগাতোর বিচে শুরু হওয়া এই উৎসব পরে ২০১৬ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে পুণেতে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং তারপর আবার গোয়ায় ফিরে আসে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উপকূলীয় এই রাজ্যে অনুষ্ঠানটি জনরোষ এবং আমলাতান্ত্রিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, যা স্থান পরিবর্তনের কারণ হয়েছে।
নোরার কাজের প্রসঙ্গে বললে, তাঁর ভাবনায় 'কাঞ্চনা ফোর অ্যান্ড কেডি: দ্য ডেভিল'। এই ছবির হাত ধরেই দক্ষিণের সিনেমায় পা রাখতে চলেছেন নোরা। চলতি বছরের শুরুতে নোরা 'বি হ্যাপি', 'উফ ইয়ে সিয়াপ্পা' এবং ঈশান খট্টরের বিপরীতে ওয়েব সিরিজ 'দ্য রয়্যালস'-এ অভিনয় করেছেন।
