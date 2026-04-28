OTT Release: অন্ধকার কাটিয়ে আলোর দিশা দেখাবে 'নতুন প্রেমের গান', মূল চরিত্রে ঋত্বিক

OTT Release: অন্ধকার কাটিয়ে আলোর দিশা দেখাবে 'নতুন প্রেমের গান', মূল চরিত্রে ঋত্বিক
Notun Premer Gaan: ‘নতুন প্রেমের গান’ মূলত অন্ধকারের মাঝে আলো খুঁজে পাওয়ার গল্প—এমন এক কাহিনি, যেখানে অপ্রত্যাশিত সম্পর্ক মানুষকে নতুন করে নিজের পরিচয় খুঁজে পেতে সাহায্য করে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আসন্ন ওটিটি রিলিজ হিসেবে দর্শকদের জন্য এক নতুন অনুভূতির গল্প নিয়ে আসছে ওয়েব ফিল্ম ‘নতুন প্রেমের গান’। ক্যামেলিয়া প্রোডাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড-এর প্রযোজক রূপা দত্ত ছবিটির মুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অর্ণ মুখোপাধ্যায়।
রোম্যান্স, আত্মঅন্বেষণ এবং সুরের মেলবন্ধনে তৈরি এই ছবিতে প্রথমবার জুটি বাঁধছেন আয়ুষ দাস এবং অ্যান মেরি টম। কুয়াশা ঢাকা পাহাড়ি প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই গল্পে উঠে এসেছে ভালোবাসা, হারিয়ে ফেলা, এবং নিজের সত্তাকে খুঁজে পাওয়ার মতো গভীর অনুভূতির বিষয়।
ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র ঋত্বিক—একজন সংবেদনশীল কিন্তু অন্তর্মুখী ইঞ্জিনিয়ার, যিনি কর্পোরেট জীবনের চাপ থেকে দূরে সরে এসে ব্যক্তিগত শোক এবং বাবার সঙ্গে দূরত্বের ভার বয়ে বেড়ান। মায়ের প্রিয় এক জায়গার টানে তিনি বেরিয়ে পড়েন নিজের জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে।
এই যাত্রাপথেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় ইরার—একজন প্রাণবন্ত ও স্বাধীনচেতা একাকী পর্যটক, যিনি নিজের মতো করে জীবন কাটাতে চান। তবে তাঁর উচ্ছ্বলতার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে এক জটিল সম্পর্কের টানাপোড়েন, যা তাঁর আত্মপরিচয়কে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।
দুজন সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ, কিন্তু এক আকস্মিক সাক্ষাৎ ধীরে ধীরে গড়ে তোলে এক গভীর আবেগঘন সম্পর্ক—যেখানে নীরবতা, অপ্রকাশিত অনুভূতি এবং সঙ্গীত হয়ে ওঠে সংযোগের সেতু।
‘নতুন প্রেমের গান’ মূলত অন্ধকারের মাঝে আলো খুঁজে পাওয়ার গল্প—এমন এক কাহিনি, যেখানে অপ্রত্যাশিত সম্পর্ক মানুষকে নতুন করে নিজের পরিচয় খুঁজে পেতে সাহায্য করে। সূক্ষ্ম অভিনয়, অন্তরঙ্গ গল্প বলার ধরণ এবং হৃদয়ছোঁয়া সঙ্গীত এই ছবিকে বিশেষ মাত্রা দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।
আগামী ১ মে ২০২৬ তারিখে ফ্রিডে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে এক্সক্লুসিভভাবে মুক্তি পাবে এই ছবি।
