Influencer Death: লক্ষ হৃদয়ে ঝড় তোলা রূপসী নার্স দেবী নগ্ন স্নানে হোটেলের বাথটাবে... নিথর, নিষ্প্রাণ! হাড়হিম অপমৃত্যুতে তোলপাড়...

Nurse Devi Death Mystery: বাথরুমে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায় জনপ্রিয় এই ব়্যাপারকে। অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হলেও শেষ রক্ষা হয়নি।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Nov 3, 2025, 06:12 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত তাইওয়ানের জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সার সিহ ইউ-সিন, যিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় 'নার্স দেবী' নামে পরিচিত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩১ বছর। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে তোলপাড় শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। মালয়েশিয়ার একটি হোটেলের বাথটাব থেকে তাঁর অসাড় দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

মালয়েশিয়ান মিডিয়ার খবর অনুযায়ী, জনপ্রিয় র‍্যাপার নামউই সিহ ইউ-সিনকে বাথরুমের মধ্যে অচেতন অবস্থায় দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁকে সিপিআর দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জরুরি পরিষেবায় যোগাযোগ করেন। পরে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হলেও শেষ রক্ষা হয়নি।

এই ঘটনায় জরুরি পরিষেবা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন র‍্যাপার নামউই। তাঁর দাবি, জরুরি পরিষেবা নম্বরে যোগাযোগের প্রায় এক ঘণ্টা পরে অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছায়। নামউই আরও অভিযোগ করেন, তিনি যখন ফোন করে অ্যাম্বুল্যান্সের দেরি হওয়ার কারণ জানতে চান, তখন পরিষেবা কর্মীরা তাঁকে উল্টো বকাবকি করেন এবং অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন।

শুটিংয়ের জন্য মালয়েশিয়া সফরে গিয়েছিলেন সিহ ইউ-সিন। তাঁর ম্যানেজার ক্রিস জানিয়েছেন, 'নার্স দেবী' হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু সেই সময় তাৎক্ষণিক জরুরি চিকিৎসার কোনো সুযোগ ছিল না। ম্যানেজার আরও জানান, সিহ ইউ-সিনের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর পরিবার শোকাহত এবং তাঁরা মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্তের অনুরোধ করেছেন।

কে এই 'নার্স দেবী'?
সোশ্যাল মিডিয়ায় পাঁচ লাখেরও বেশি ফলোয়ার থাকা সিহ ইউ-সিন মূলত স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ভিডিও বানাতেন। নেটিজেনদের কাছে তিনি এই কাজের জন্য বেশ প্রশংসিত ছিলেন এবং এই কারণেই তাঁকে 'নার্স দেবী' উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

 

