English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
Nusrat Jahan Interrogated by ED: ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলা: ফের ইডির জেরার মুখে নুসরত জাহান, সিজিও কমপ্লেক্সে নায়িকার সঙ্গে স্বামী যশও

Nusrat Jahan Flat Scam Case: ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলায় ফের ইডির তলব! বৃহস্পতিবার সকালে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিলেন অভিনেত্রী-প্রাক্তন সাংসদ নুসরত জাহান। দিল্লি যাওয়ার আবেদন নাকচ হওয়ার পর আজ সল্টলেকেই জেরার মুখোমুখি তিনি। সঙ্গে ছিলেন যশ দাশগুপ্ত। কী হবে এই তদন্তের মোড়?

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 22, 2026, 01:59 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আতশকাঁচের তলায় অভিনেত্রী তথা প্রাক্তন সাংসদ নুসরত জাহান। রাজারহাটে ফ্ল্যাট দেওয়ার নামে কোটি কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে বুধবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন অভিনেতা যশ দাশগুপ্ত। ইডি সূত্রে খবর, এই মামলায় কিছু নতুন তথ্য ও নথিপত্র হাতে আসার পরই নুসরতকে পুনরায় তলব করা হয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

বুধবার সকাল থেকেই সল্টলেকের ইডি দফতরের সামনে ছিল সংবাদমাধ্যমের ভিড়। বেলা বাড়তেই সাদা পোশাকে, চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন নুসরত। তবে সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি তিনি। একপ্রকার ভিড় এড়িয়েই দ্রুত দফতরের ভেতরে ঢুকে যান অভিনেত্রী। এর আগে তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন যে, কলকাতার বদলে দিল্লিতে হাজিরা দিতে চান। কিন্তু ইডি সেই আবেদন খারিজ করে দেওয়ায় এদিন সল্টলেকেই হাজিরা দিতে হয় তাঁকে।

তদন্তের মূল কেন্দ্রবিন্দু রাজারহাটের একটি আবাসন প্রকল্প। অভিযোগ, 'সেভেন সেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার' নামক একটি সংস্থার ডিরেক্টর থাকাকালীন বহু প্রবীণ নাগরিকের কাছ থেকে ফ্ল্যাট দেওয়ার নাম করে কয়েক কোটি টাকা তোলা হয়েছিল। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেলেও ক্রেতারা ফ্ল্যাট পাননি। উল্টে সেই টাকা দিয়ে নুসরত নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। 

এর আগেও এই একই মামলায় নুসরত জাহানকে প্রায় ছয় ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। সে সময় নুসরত দাবি করেছিলেন, তিনি সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে ঋণ নিয়েছিলেন এবং তা সুদসহ ফিরিয়েও দিয়েছেন। কিন্তু তদন্তকারীদের দাবি, সাম্প্রতিক তল্লাশিতে এবং ব্যাঙ্কিং লেনদেন খতিয়ে দেখে কিছু অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছে। সেই সূত্র ধরেই এদিন ফের তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হলো। 

তদন্তকারী আধিকারিকদের একটি বিশেষ দল এদিন নুসরতের বয়ান রেকর্ড করছে। ফ্ল্যাটপ্রাপকদের টাকা কোথায় গেল এবং সেই লেনদেনে নুসরতের ভূমিকা ঠিক কী ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিকেল পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, সিজিও কমপ্লেক্সে এখনও জেরা চলছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Nusrat JahanED interrogationFlat Scam CaseCGO ComplexYash Dasgupta
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

