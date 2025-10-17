One Theatre App: হাতের মুঠোয় নাট্যমঞ্চ - দেশের প্রথম থিয়েটার ওটিটি অ্যাপ ‘ওয়ান থিয়েটার’ উদ্বোধন

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengali plays in OTT platform: দেশের প্রথম থিয়েটার-নির্ভর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ‘ওয়ান থিয়েটার’ চালু হল। এবার এক ক্লিকেই দেখতে পাবেন বাংলার নানা প্রজন্মের ৩০০-র ও বেশি নাটক মোবাইলের পর্দায়। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 17, 2025, 12:54 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার মঞ্চ নয়, নাটক আসছে মোবাইলের পর্দায়। দেশের প্রথম থিয়েটার-নির্ভর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ‘ওয়ান থিয়েটার’ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল, যেখানে দর্শকরা এক ক্লিকেই দেখতে পাবেন বাংলার নানা প্রজন্মের ৩০০ এর ও বেশি নাটক। এই উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী থিয়েটারকে যুক্ত করা হল ডিজিটাল পরিসরে।

জি টিপিএল-কে ই এস আই বিপিএল গ্রুপ* এবং *‘বাংলামঞ্চ’*-এর যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই অ্যাপের লক্ষ্য বাংলার জেলা ও শহরজুড়ে ছড়িয়ে থাকা থিয়েটার দলগুলিকে এক মঞ্চে আনা। শুধু বিনোদন নয়, এই প্ল্যাটফর্ম নাট্য-ঐতিহ্যের সংরক্ষণেও বিশেষ ভূমিকা নেবে বলে আয়োজকদের দাবি।

অ্যাপে বিশেষভাবে জায়গা পেয়েছে অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যকর্মের একটি আলাদা আর্কাইভ। উদ্বোধনী পর্বে প্রদর্শিত হচ্ছে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা।

নির্বাচিত প্রযোজনা: 

টাইপিস্ট – পরিচালনায় পৌলোমী চট্টোপাধ্যায় এবং প্রযোজনায় শ্যামবাজার মুখোমুখি। এই নাটকে ফুটে উঠেছে মানবসম্পর্কের সূক্ষ্ম টানাপোড়েন। একটি অফিসের দৈনন্দিন জীবন আর তাতে জড়িয়ে থাকা প্রেমের সূক্ষ্ম সুর। অভিনয়ে দেখা যাবে দেবশঙ্কর হালদার ও পৌলোমী চট্টোপাধ্যায়কে।

মনে জঙ্গলে – পরিচালনায় জ্যোতিস্মান চট্টোপাধ্যায় ও প্রযোজনায় কলপায়ুর। স্মৃতি ও বিস্মৃতির দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে মানুষের মনের নানা স্তর এই নাটকে উঠে আসে।

মিতালি – পরিচালনায় গৌতম হালদার ও প্রযোজনায় নয়া নাটুয়া। নাটকটিতে চিঠির যুগের এক কিশোর-কৈশোর প্রেমের গল্প দেখানো হয়েছে, যেখানে সম্পর্কের নির্ভেজাল আবেগ ধরা পড়ে প্রযুক্তির আগের সময়ের প্রেক্ষাপটে।

চন্দনপুরের চোর – আরো একটি শ্যামবাজার মুখোমুখির প্রযোজনা। তিন চোরের এক বৃদ্ধার বাড়িতে প্রবেশ ও তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া নৈতিক টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে রচিত এই নাটক রসিকতা ও মানবিকতার অনন্য মিশেল।

এই প্রযোজনাগুলিতে অভিনয় করেছেন রাজতব দত্ত, শঙ্কর চক্রবর্তী, দেবলিনা দত্ত, পৃথা মজুমদার, সৌরভ কর-সহ একঝাঁক অবিজ্ঞ ও তরুণ শিল্পী।

ওয়ান থিয়েটারের উদ্যোক্তাদের আশা, এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বাংলা নাটক আবারও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের জায়গা করে নেবে। শুধুমাত্র একটি স্ট্রিমিং সার্ভিস নয়, তারা এটিকে ভাবছেন এক চলমান আর্কাইভ, সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন এবং বাংলার নাট্যআত্মার ডিজিটাল জানালা হিসেবে।

