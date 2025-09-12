OpenAI animated movie: এবার হলিউডেও AI, আসছে নতুন অ্যানিমেশন ফিল্ম 'ক্রিটার্জ'...
OpenAI Film: হলিউডে এআই-এর জোয়ার চলছে। ওপেনএআই এবার সিনেমার দুনিয়ায় পা রাখছে ক্রিটার্জ নামের একটি এআই-নির্ভর অ্যানিমেশন ছবির মাধ্যমে, যা ২০২৬ সালে মুক্তি পাবে। ড্যাল-ই ও অন্যান্য টুল ব্যবহার করে এই ছবি মাত্র নয় মাসে তৈরি হবে এবং বাজেট ৩০ মিলিয়ন ডলারেরও কম, যা অ্যানিমেশন ছবির দুনিয়ায় বিপ্লব ঘটাতে চলেছে।
সন্তু ধর: হলিউডে এবার এআই-এর জোয়ার। OpenAI এখন সিনেমার জগতেও পা রেখেছে। তারা 'ক্রিটার্জ' নামের একটি অ্যানিমেশন ফিল্ম বানাচ্ছে। এই ছবিটি ২০২৬ সালে মুক্তি পাবে।
এআই দিয়ে সিনেমা বানানো - কতটা সম্ভব?
ক্রিটার্জ ছবিটি বানাতে OpenAI-এর টুল আর কম্পিউটার ব্যবহার করা হবে। এতে সময় আর খরচ দুটোই কমবে। সাধারণত একটা অ্যানিমেশন ফিল্ম বানাতে তিন বছর লাগে। কিন্তু এই ছবি মাত্র ন মাসে তৈরি হয়ে যাবে। খরচের দিকে তাকালেও অবাক হতে হয়। বড় অ্যানিমেশন ফিল্মের তুলনায় এর বাজেট অনেক কম। মাত্র ৩০ মিলিয়ন ডলারের চেয়েও কম খরচ হবে।
ছোট ছবি থেকে বড় ছবির যাত্রা
ক্রিটার্জের গল্প শুরু হয়েছিল ২০২৩ সালে। তখন একটি ছোট ছবি বানানো হয়েছিল। চাড নেলসন এর পরিচালক। তিনি OpenAI-এর DALL-E ব্যবহার করেছিলেন। সেই ছবিটি অনেকের পছন্দ হয়। তাই এখন পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি বানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। লন্ডনের ভার্টিগো ফিল্মস আর লস অ্যাঞ্জেলেসের নেটিভ ফরেন একসাথে কাজ করছে। তারা বিশ্বাস করে যে এআই মানুষের সৃজনশীলতা বাড়াতে পারে।
এআই কি মানুষের জায়গা নেবে?
এই প্রশ্ন নিয়ে অনেক বিতর্ক চলছে। ছবির প্রযোজকরা বলছেন, এআই মানুষের বদলে কাজ করবে না। বরং মানুষকে সাহায্য করবে। এতে নতুন গল্প বলার উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে। চাড নেলসন বলেছেন, DALL-E তার কাজের ধরন পাল্টে দিয়েছে। এখন অনেক দ্রুত নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করতে পারেন।
তবে অনেকেই চিন্তিত। তারা বলছেন, এআই দিয়ে বানানো ছবি হয়তো মানুষের মতো ক্রিয়েটিভ হবে না। অ্যানিমেশনের মধ্যে যে মানবিক ছোঁয়া থাকে, তা হারিয়ে যেতে পারে। আবার অনেক শিল্পী আর লেখক ভয় পাচ্ছেন। তারা মনে করেন, এআই এলে তাদের কাজ চলে যাবে। কিছু কোম্পানি তাদের কাজ চুরি হওয়ার ভয়েও ইতিমধ্যে মামলাও করছে।
এখন প্রশ্ন একটাই ভবিষ্যতের সিনেমা কেমন হবে। আসলে ক্রিটার্জ ছবিটি একটা পরীক্ষার মতো। এই ছবি দেখেই বোঝা যাবে এআই সিনেমার জগতে কতটা কাজে আসতে পারে। সফল হলে আরো অনেক এআই ছবি আসবে। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে - এআই কি আসলেই মানুষের সৃজনশীলতার বিকল্প হতে পারবে? নাকি শুধু একটা টুল হিসেবে কাজ করবে?
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
প্রশ্ন: ক্রিটার্জ ছবিটি কখন মুক্তি পাবে?
উত্তর: ২০২৬ সালে সারা বিশ্বে এই ছবি মুক্তি পাবে।
প্রশ্ন: এই ছবি বানাতে কত সময় লাগবে?
উত্তর: মাত্র ন মাস। সাধারণত তিন বছর লাগে।
প্রশ্ন: কত খরচ হবে এই ছবিতে?
উত্তর: ৩০ মিলিয়ন ডলারের চেয়েও কম। এটি অন্যান্য বড় অ্যানিমেশন ছবির তুলনায় অনেক কম।
প্রশ্ন: কোন এআই টুল ব্যবহার করা হবে?
উত্তর: OpenAI-এর DALL-E এবং অন্যান্য টুল ব্যবহার করা হবে।
প্রশ্ন: এআই কি শিল্পীদের কাজ কেড়ে নেবে?
উত্তর: প্রযোজকরা বলছেন, এআই শিল্পীদের সাহায্য করবে, তাদের বদলে কাজ করবে না।
প্রশ্ন: আগেও কি এরকম ছোট ছবি বানানো হয়েছে?
উত্তর: হ্যাঁ। ২০২৩ সালে একই নামের একটি ছোট ছবি বানানো হয়েছিল। সেটি অনেকের পছন্দ হয়েছে।
প্রশ্ন: কোন কোম্পানি এই ছবি বানাচ্ছে?
উত্তর: লন্ডনের ভার্টিগো ফিল্মস আর লস অ্যাঞ্জেলেসের নেটিভ ফরেন একসাথে কাজ করছে।
এআই প্রযুক্তি দিন দিন এগিয়ে চলেছে। সিনেমার জগতেও এর প্রভাব পড়বে। তবে মানুষের সৃজনশীলতার জায়গা এআই নিতে পারবে কিনা, সেটা সময়ই বলে দেবে।