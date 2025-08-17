English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
নবনীতা সরকার | Updated By: Aug 17, 2025, 12:02 PM IST
Elvis Yadav: ভোররাতে এলভিসের বাড়িতে ১২ ডজন গুলি... সলমানের ঘনিষ্ট হওয়ার জন্যই কি মুখোশধারী বন্দুকবাজের হামলা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফাঁড়া যেন কাটছেই না এলভিস যাদবের। গুরুগ্রামে রবিবার ভোরে ইউটিউবার ও 'বিগ বস' বিজয়ী বাড়ির সামনে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। পুলিস জানিয়েছে, ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে ঘটনাটি ঘটে। তিনজন দুষ্কৃতী মোটরবাইকে এসে গুরুগ্রাম সেক্টর ৫৭–এর বাড়ির সামনে ২৫ থেকে ৩০ রাউন্ড গুলি চালায়। বাড়ির দুটি তলা লক্ষ্য করে চলে গুলি। ওই বাড়ির দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় থাকেন এলভিস। কেয়ারটেকার ও পরিবারের কয়েকজন সদস্য বাড়িতে থাকলেও এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই।

জনপ্রিয় ইউটিউবার এবং বিগ বস ওটিটি ২-এর বিজয়ী এলভিস যাদব। বিতর্ক তাঁর পিছু ছাড়ে না। গুরুগ্রামের বাড়িতে রবিবার সকালে বাইকে আসা তিন দুষ্কৃতী গুলি চালিয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। সৌভাগ্যবশত, গুলির আঘাতে কেউ আহত হননি।

জানা গেছে, রবিবার ভোর ৫টা ৩০ থেকে ৬টার মধ্যে এই ঘটনাটি ঘটেছে। তিনজন দুষ্কৃতী একটি বাইকে করে এসে গুরুগ্রামের সেক্টর ৫৭-তে অবস্থিত এলভিশ যাদবের বহুতল বাড়ির দিকে লক্ষ্য করে দুই ডজনেরও বেশি গুলি চালায়। গুলির শব্দে বাড়ির ভেতরে থাকা যাদবের পরিবারের সদস্যরা এবং একজন কেয়ারটেকার আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

ঘটনার সময় এলভিশ যাদব বাড়িতে ছিলেন না। তিনি বর্তমানে হরিয়ানার বাইরে রয়েছেন বলে জানা গেছে। দুষ্কৃতীরা মুখ ঢাকা ছিল এবং হামলা চালানোর পরই দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। বুলেটগুলি বাড়ির নিচতলা এবং দোতলায় আঘাত হানে, যার ফলে বাড়ির দেওয়ালে গুলির চিহ্ন স্পষ্ট।

গুরুগ্রাম পুলিসের পিআরও সন্দীপ কুমারের মতে, ঘটনার খবর পেয়েই পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ফরেনসিক টিমকে ডাকা হয়েছে এবং তারা ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। পুলিশ এখন আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করার জন্য। এলভিশ যাদবের পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়নি, তবে পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এলভিস যাদবের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, এই হামলার আগে তারা কোনো ধরনের হুমকি পাননি। ২৬ বছর বয়সী এই ইউটিউবার তার বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের জন্যও পরিচিত। গত বছর নয়ডা পুলিস তাকে একটি রেভ পার্টিতে সাপ এবং সাপের বিষ ব্যবহারের অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল। পরে তিনি জামিন পেলেও সেই মামলা এখনো চলছে।

এই হামলার ঘটনায় এলভিস যাদবের ভক্ত এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিস জানিয়েছে, তারা সবদিক খতিয়ে দেখছে এবং দ্রুত দোষীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। তবে এই হামলার পেছনে ঠিক কী উদ্দেশ্য ছিল, তা এখনও পরিষ্কার নয়। পুলিস পরিবারকে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করার জন্য অনুরোধ করেছে যাতে তদন্ত প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। ঘটনার পর পুরো এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

