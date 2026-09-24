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বাদল সরকারের কালজয়ী নাটক থেকে সিনেমা, প্যারিসে উদ্বোধনী ছবি ‘পাগলা ঘোড়া’

বাদল সরকারের কালজয়ী নাটক অবলম্বনে পরিচালক শেখর দাশের তৈরি ‘পাগলা ঘোড়া’ এবার প্যারিসের Gange Sur Seine Film Festival-এ উদ্বোধনী ছবি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। Club de l’Étoile-এ ছবিটির প্রদর্শনী হবে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 24, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 03:21 PM IST
বাদল সরকারের কালজয়ী নাটক থেকে সিনেমা, প্যারিসে উদ্বোধনী ছবি ‘পাগলা ঘোড়া’
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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