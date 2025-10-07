English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Zubeen Garg Death: জ়ুবিনের মৃত্যুতে শোকাহত পাকিস্তানও! করাচিতে গায়ককে শ্রদ্ধার্ঘ্য পাক-ব্যান্ডের...

Pakistani Band Khudgharz Honours Zubeen Garg: জ়ুবিন গর্গের মৃত্যু ঘিরে ক্রমশই বাড়ছে রহস্য। জুবিনের ব্যান্ড মেম্বার শেখর জ্যোতি গোস্বামী দাবি করেছেন যে পরিকল্পিতভাবে জুবিনকে বিষ খাইয়ে খুন করেছেন ম্যানেজার। এরই মাঝে ভাইরাল একটি ভিডিয়ো...

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 7, 2025, 05:01 PM IST
Zubeen Garg Death: জ়ুবিনের মৃত্যুতে শোকাহত পাকিস্তানও! করাচিতে গায়ককে শ্রদ্ধার্ঘ্য পাক-ব্যান্ডের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের লেজারাস আইল্যান্ডের সমুদ্রে সাঁতার কাটার সময় জলে ডুবে প্রয়াত হন জনপ্রিয় অসমীয়া গায়ক জুবিন গর্গ (Zubeen Garg)। তাঁর অকাল মৃত্যুতে শুধু ভারত নয়, সীমান্ত পেরিয়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পাকিস্তানেও। সম্প্রতি, পাকিস্তানের একটি জনপ্রিয় মিউজিক ব্যান্ড 'খুদ্গর্‌জ' (Khugharz) করাচিতে আয়োজিত তাংদের এক কনসার্টে গানে গানে বিশেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছে জুবিন গর্গকে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Zubeen Garg Death Case: 'জলে ডোবেনি, বিষ খাইয়ে খুন করেছে ম্যানেজার', বিস্ফোরক দাবি জু়বিনের ব্যান্ড-সদস্যের...

ব্যান্ডটি সম্প্রতি তাঁদের কনসার্টে মঞ্চে জুবিনের গাওয়া ২০০৬ সালে 'গ্যাংস্টার'-এর জনপ্রিয় গান "ইয়া আলি" গান। এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ইমরান হাশমি, কঙ্গনা রানাউত এবং শাইনি আহুজা। 'খুদ্গর্‌জ' ব্যান্ড তাঁদের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে কনসার্টের সেই ভিডিওটি শেয়ার করে লিখেছে, "করাচি থেকে ভালোবাসা, জুবিন গর্গ, আপনি সর্বদা আমাদের প্লে-লিস্টের অংশ হয়ে থাকবেন। ধন্যবাদ।"

'খুদ্গর্‌জ'-এর এই শ্রদ্ধার্ঘ্যের ভিডিওটি ছড়িয়েছে দ্রুত। ভারত-পাকিস্তান কূটনেতিক ভেদাভেদের মাঝেও শিল্পীকে ভালোবাসা কোনো ভেদাভেদ মানে না, তার প্রমাণ মিলেছে কমেন্ট বক্সে। অসংখ্য ভারতীয় ভক্ত পাকিস্তানি ব্যান্ডটির প্রতি ভালোবাসা জানিয়েছেন। ভিডিওর নিচে এক নেটিজেন মন্তব্য করেছেন, "এটাই দেখায় যে শিল্পের কোনো সীমানা নেই!" আরেকজন লিখেছেন, "ইচ্ছে হয় যদি তিনি জানতে পারতেন তিনি কতটা ভালোবাসার মানুষ। তাঁকে শুধু মাতৃভূমিতে নয়, অন্য প্রান্তেও শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে। সত্যিই একজন কিংবদন্তি।"

আরেক ভক্তের মন্তব্য ছিল, "আমাদের প্রিয় জুবিন গর্গের প্রতি ভালোবাসা দেখানোর জন্য ধন্যবাদ। তিনি সবসময়ই সবাইকে ভালোবাসতেন এবং মানুষকে বিভক্ত করে এমন যেকোনো কিছুর বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি কোনো ধর্ম মানতেন না, বরং মানবতা, মানুষ, পশু এবং পরিবেশের জন্য কাজ করতেন।" অন্য একজন ব্যক্তি আনন্দ প্রকাশ করে বলেছেন, "এটা দেখে খুব খুশি হলাম। সঙ্গীত, খেলা বা শিল্পের যেকোনো রূপকে কোনো পূর্ব ধারণা বা কুসংস্কার ছাড়াই উদযাপন করা উচিত। এটি আমাকে আনন্দিত করেছে।"

আরও পড়ুন- Zubeen Garg Death: 'জোর করে জলে নামিয়েছে ওকে...', বিস্ফোরক জুবিন-পত্নী! গায়কের মৃত্যুতে গ্রেফতার আরও ২...

প্রসঙ্গত, জুবিন গর্গের মৃত্যুর পর সিঙ্গাপুরের কর্তৃপক্ষ ময়নাতদন্ত করেছিল। সেই সময় জারি করা মৃত্যু প্রমাণপত্রে মৃত্যুর কারণ হিসেবে 'জলে ডুবে যাওয়া' (Drowning) উল্লেখ করা হয়েছিল এবং তাঁর স্ত্রী গরিমা সাইকিয়া গর্গের কাছে পাঠানো রিপোর্টে কোনো ধরনের অসদাচরণের সম্ভাবনা বাতিল করা হয়েছিল। তবে সম্প্রতি এই ঘটনায় নতুন মোড় এসেছে। অসম পুলিশ জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা এবং নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালের আয়োজক শ্যামকানু মহন্তের বিরুদ্ধে খুনের ধারা যোগ করে তদন্ত শুরু করেছে। জুবিনের ব্যান্ড মেম্বার শেখর জ্যোতি গোস্বামী দাবি করেছেন যে পরিকল্পিতভাবে জুবিনকে বিষ খাইয়ে খুন করেছেন ম্যানেজার। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)ন

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Zubeen Garg deathPakistani Band KhudgharzPakistan
পরবর্তী
খবর

Laxmi Puja 2025: মর্ত্যে নেমে এলেন দেবী লক্ষ্মী! জীবন্ত প্রতিমায় চমক পঙ্কজের...
.

পরবর্তী খবর

Miracle Story: অবিশ্বাস্য! 'দানব' দামোদরে স্নানে নেমে জলের তোড়ে তলিয়ে গেলেন বৃদ্ধ...