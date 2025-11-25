Palak Muchhal on Smriti-Palash wedding: 'চারঘণ্টা টানা কেঁদেছে পলাশ', ঠিক কী কারণে স্থগিত স্মৃতির বিয়ে? মুখ খুললেন পলক...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding Postponed: বিয়ের দিন দুপুরে স্মৃতির বাবা শ্রীনীবাস মন্ধানার হার্ট অ্যাটাকের মতো লক্ষণ দেখা দেওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আচমকা কেন অসুস্থ হয়ে পড়লেন স্মৃতির বাবা? এরপর নিজেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন হবু বর পলাশ মুচ্ছল। রই মাঝে ভাইরাল হয়েছে একটি চ্যাট, যেখানে দেখা যায় একটি মেয়ের সঙ্গে ফ্লার্ট করছেন পলাশ। তাহলে কী কারণে ভাঙল বিয়ে? জোরাল হচ্ছে প্রশ্ন, সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব পলাশের দিদি। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Nov 25, 2025, 04:32 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বকাপ জেতার পর থেকেই চর্চায় স্মৃতি মন্দানা (Smriti Mandhana) ও পলাশ মুচ্ছলের (Palash Muchhal) প্রেম ও বিয়ে। সোশ্যাল মিডিয়া ভরে উঠেছিল শুভেচ্ছায়। কিন্তু বিয়ের দিনে ছন্দপতন। বিয়ের দিনেই আটকে যায় বিয়ে। এই বিয়ে ঘিরে তৈরি হওয়া জটিলতা যেন কাটতেই চাইছে না। গত রবিবার (২৩ নভেম্বর) বাবার অসুস্থতার কারণে বিয়ে স্থগিত হওয়ার পর এবার নিজেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন হবু বর পলাশ মুচ্ছল। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে সাঙ্গলি থেকে মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এবার এই বিয়ে নিয়ে মুখ খুললেন পলাশের দিদি পলক (Palak Muchhal)। এরই মাঝে ভাইরাল হয়েছে একটি চ্যাট, যেখানে দেখা যায় একটি মেয়ের সঙ্গে ফ্লার্ট করছেন পলাশ। তাহলে কী কারণে ভাঙল বিয়ে? জোরাল হচ্ছে প্রশ্ন। 

বিয়ের দিন দুপুরে স্মৃতির বাবা শ্রীনীবাস মন্ধানার হার্ট অ্যাটাকের মতো লক্ষণ দেখা দেওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পলাশের মায়ের দাবি, শ্বশুরমশাইয়ের অসুস্থতার খবর শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন পলাশ। পলাশের মা অমিতা মুচ্ছল সংবাদমাধ্যমে জানান, স্মৃতির বাবার সঙ্গে পলাশের অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক। স্মৃতির চেয়েও শ্বশুর-জামাইয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বাবার অসুস্থতার খবর শুনে স্মৃতির আগেই পলাশ নিজে সিদ্ধান্ত নেন যে, বাবা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা বিয়ের অনুষ্ঠান করবেন না।

মা অমিতা মুচ্ছালের দাবি, শ্রীনীবাস মান্ধানার অসুস্থতার খবর শুনে পলাশ মানসিক চাপে ভেঙে পড়েন এবং চার ঘণ্টা ধরে কাঁদতে থাকেন। অমিতা মুচ্ছল জানান, “কেঁদে কেঁদে তাঁর শরীর এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে চার ঘণ্টা হাসপাতালে রাখতে হয়েছিল। তাঁকে আইভি ড্রিপ দেওয়া হয়, ইসিজি এবং অন্যান্য পরীক্ষা করা হয়। সব স্বাভাবিক এলেও মানসিক চাপ অনেক বেশি।"

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রবিবার বাবার অসুস্থতার পর সোমবার ভাইরাল সংক্রমণ এবং অ্যাসিডিটি বৃদ্ধির কারণে পলাশকে সাঙ্গলির একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তবে সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, তাঁকে আরও ভালো চিকিৎসার জন্য মুম্বইয়ের গোরেগাঁওয়ের এসভিআর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। টানা কনসার্ট এবং বিয়ের আয়োজনের জন্য অতিরিক্ত ভ্রমণের কারণে পলাশ অত্যন্ত মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন, যা তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলেছে। পলাশ ঠিক কী ধরনের শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন, তা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।

এরই মধ্যে পলাশের বোন, গায়িকা পলক মুচ্ছলও এই বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। সবাইকে পরিবারের ব্যক্তিগত পরিসরকে সম্মান জানানোর অনুরোধ করেছেন। এটিই মুচ্ছল পরিবারের পক্ষ থেকে প্রথম সরাসরি বিবৃতি। পলক লেখেন, "স্মৃতির বাবার অসুস্থতার কারণে স্মৃতি ও পলাশের বিয়ে স্থগিত রাখা হয়েছে। আমরা আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ করছি, এই সংবেদনশীল সময়ে পরিবারগুলির ব্যক্তিগত পরিসরকে সম্মান জানান।"

 

