Smriti Mandhana | Palaash Muchhal: 'খুব কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি'. বিয়ে পিছিয়ে যাওয়া, প্রতারণার গুজবে অবশেষে মুখ খুললেন পলাশ মুচ্ছলের বোন পলক মুচ্ছল। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Dec 4, 2025, 08:41 PM IST
Palak Muchhal on Smriti-Palash Wedding: 'দুই পরিবারের জন্যই কঠিন সময়', স্মৃতি-পলাশের বিয়ে বাতিল! মনখারাপ পলকের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় ক্রিকেটার স্মৃতি মন্ধানা (Smriti Mandhana) এবং সঙ্গীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলের (Palash Muchhal) বিয়ে নিয়ে জল্পনা যেন আর থামছেই না। গত ২৩ নভেম্বর হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কনের বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেই অনুষ্ঠান স্থগিত হয়ে যায়। এর পরই এই বিয়ে স্থগিত হওয়া নিয়ে নানা জল্পনা ও বিতর্ক শুরু হয়। কেউ কেউ পলাশের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তোলে, আবার কেউ দাবি করে যে বিয়ের ঠিক আগের রাতেই ক্রিকেটার স্মৃতি পলাশকে অন্য কারোর সঙ্গে হাতেনাতে ধরেছেন। এবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন পলক মুচ্ছল (Palak Muchhal)। 

সম্প্রতি স্মৃতির ভাই জানিয়েছেন যে বিয়ে নিয়ে এখন আপাতত আর কোনও পরিকল্পনা নেই। এখনও অবধি বিয়ে স্থগিতই। এবার নীরবতা ভাঙলেন পলাশের দিদি পলক মুচ্ছল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে পলক জানান যে পলাশ কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছেন। পলক স্বীকার করেছেন যে এটি দুই পরিবারের জন্যই 'খুব কঠিন সময়'।

এক সাক্ষাৎকারে পলক বলেন, "আমার মনে হয় পরিবারগুলি সত্যিই একটি খুব, খুব কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে... আমি শুধু এটা আবারও বলতে চাই যে আমরা এই সময়ে ইতিবাচকতায় বিশ্বাস রাখতে চাই এবং যতটা সম্ভব ইতিবাচকতা ছড়িয়ে দিতে চাই। আর শক্ত থাকতে চাই... হ্যাঁ।"

২৩ নভেম্বর স্মৃতির নিজের শহর মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলিতে এই জুটির বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ক্রিকেটারের বাবা শ্রীনিবাস মন্ধানার স্বাস্থ্যের কারণে বিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। বিয়ের দিন সকালে স্মৃতির বাবা বুকে অস্বস্তি অনুভব করতে শুরু করেন এবং তাঁকে দ্রুত সরভিত হাসপাতাল ও মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি স্থিতিশীল হলেও বিয়ের অনুষ্ঠান স্থগিত করেন স্মৃতি। 

এই আকস্মিক মানসিক চাপ পলাশকেও প্রভাবিত করে। তাঁর মা সংবাদমাধ্যমে জানান, গায়কের সঙ্গে স্মৃতির বাবার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এবং এই ঘটনা তাঁকে গভীরভাবে আঘাত করেছে। তিনি বলেন, "সে এত কেঁদেছে যে হঠাৎ তার শরীর খারাপ হয়ে যায়। তাকে চার ঘণ্টা হাসপাতালে রাখা হয়েছিল। তাকে আইভি স্যালাইন দেওয়া হয়, ইসিজি সহ অন্যান্য পরীক্ষাও করা হয়। সব রিপোর্ট স্বাভাবিক এলেও সে চরম মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছে।"

এদিকে, সম্প্রতি স্মৃতি এবং পালাশ দু'জনেই তাঁদের ইনস্টাগ্রাম বায়ো-তে একটি সূক্ষ্ম পরিবর্তন এনেছেন এবং সেখানে 'নজর' ইমোজি যোগ করেছেন। যদিও তাঁরা এখনও কোনো বিবৃতি দেননি, তবে এই ইমোজিটি নেতিবাচকতা দূর করার একটি প্রতীকী ইঙ্গিত হিসেবে মনে করা হচ্ছে।

 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Tags:
Smriti Mandhana WeddingPalak MuchhalPalash Muchhal
