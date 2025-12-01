English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Palash Muchhal and Smriti Mandhana’s wedding row: হাসিমুখে বিমানবন্দরে বাবা-মার সঙ্গে পলাশ! শীঘ্রই বিয়ের পিঁড়িতে স্মৃতি?

Smriti Mandhana wedding: স্মৃতির সঙ্গে বিয়ে বাতিল হওয়ার পর থেকেই নানা অভিযোগে বিদ্ধ পলাশ মুচ্ছল। সোমবার কালো পোশাকে বিমানবন্দরে দেখা যায় পলাশকে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বাবা-মাও। কোথায় যাচ্ছেন তাঁরা? 

Dec 1, 2025, 05:39 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানা (Smriti Mandhana) এবং সুরকার পলাশ মুচ্ছলের (Palash Muchhal) বিয়ে নিয়ে বিতর্ক এখন তুঙ্গে! ২৩ নভেম্বর তাঁদের গাঁটছড়া বাঁধার কথা ছিল, কিন্তু বুকের ব্যথার কারণে স্মৃতির বাবা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর বিয়েটি বাতিল করা হয়। আর ঠিক এই সময়েই ভাইরাল হয় পলাশ এক কোরিওগ্রাফারের গোপন কথোপকথন। পলাশ স্মৃতির সঙ্গে প্রতারণা করছেন বলে, ঝড় ওঠে নেটপাড়ায়। এই গোটা ঘটনার মধ্যেই, প্রথমবার জনসমক্ষে এলেন পলাশ, আর ভক্তদের কৌতূহল এখন চরমে।

সোমবার কালো পোশাকে বিমানবন্দরে দেখা যায় পলাশকে। বিমানবন্দর থেকে বেরোনোর সময় পাপারাৎজিরা তাঁকে ঘিরে ধরলে, পলাশ শুধু মাথা নেড়ে তাঁদের প্রতি সম্মতি জানান। যদিও ছবি তোলা নিয়ে কোনও বিরক্তি দেখা যায়নি তাঁর চোখে মুখে। পলাশের সঙ্গে ছিলেন তাঁর বাবা-মাও। তাঁদেরও দেখা গেল হাসিমুখে। 

প্রতারণার গুজবে আরও ইন্ধন জুগিয়েছে এই ঘটনাটি যে, বিয়ে বাতিল হওয়ার ঠিক পরেই স্মৃতি তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে মেহেন্দি এবং হলদির সমস্ত পোস্ট মুছে দেন। এই একই সময়ে পলাশের খুড়তুতো বোন ও তাঁর দিদি পলক মুচ্ছল পলাশের পক্ষ নিয়ে এই বিষয়ে আপডেট দেন। তিনি তাঁর ইনস্টাগ্রামে লেখেন, “পলাশ আজ একটি কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, সত্যিটা না জেনে আপনাদের সকলের উচিত নয় পলাশকে ভুল বিচার করা।”

বিয়ে বাতিল প্রসঙ্গে পলাশের মা-ও একটি বড় আপডেট দিয়েছিলেন। তিনি জনগণকে আশ্বস্ত করেন যে বিয়ে বাতিল হয়নি, শুধুমাত্র বিলম্বিত হয়েছে। অর্থাৎ, খুব শীঘ্রই বিয়েটি সম্পন্ন হবে। এখন পলাশের প্রথমবার প্রকাশ্যে আসার ভিডিও ভাইরাল হতেই, ভক্তরা সত্যিই জানতে উৎসুক যে এই দুজনের বিয়ে হবে কি হবে না।

প্রসঙ্গত, বিয়ের বিতর্ক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই, রেডডিটে কিছু স্ক্রিনশট শেয়ার করা হয়েছে, যেখানে অভিযোগ করা হচ্ছে যে সুরকার মেরি ডি’কোস্টা নামের এক মহিলার সঙ্গে ফ্লার্ট করছেন। ওই চ্যাটগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে পলাশ মুচ্ছল সেই মহিলাকে সাঁতার এবং স্পা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। পলাশের বিরুদ্ধে নন্দিকা দ্বিবেদী এবং গুলনাজ নামের এক কোরিওগ্রাফারের সঙ্গে প্রতারণার গুজবও ছড়িয়েছিল। তবে, তাঁরা দুজনেই এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন এবং গুজব অস্বীকার করেছেন।

