Smriti Mandhana's Wedding: স্থগিত স্মৃতির বিয়ে, পলাশের বিরুদ্ধে 'প্রতারণার' অভিযোগ! প্রকাশ্যে গোপন চ্যাট...

Smriti Mandhana's Wedding: স্থগিত স্মৃতির বিয়ে, পলাশের বিরুদ্ধে 'প্রতারণার' অভিযোগ! প্রকাশ্যে গোপন চ্যাট...
Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding Postponed: বিয়ের দিন দুপুরেই পরিবারে নামে চরম বিপর্যয়। আচমকা হার্ট অ্যাটাক হয় স্মৃতির বাবা শ্রীনীবাস মন্ধানার। বিয়ে স্থগিত ও পরপর অসুস্থতার এই সব ঘটনার মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় (রেডিট) তোলপাড় ফেলে দিয়েছে পলাশ মুচ্ছলের একটি ব্যক্তিগত চ্যাটের স্ক্রিনশট।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: অবশেষে বহু প্রতীক্ষার পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা ছিল তারকা ক্রিকেটার স্মৃতি মন্ধানা (Smriti Mandhana) এবং বলিউডের গায়ক ও সুরকার পলাশ মুচ্ছলের (Palash Muchhal )। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে একে অপরের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করার পর গত রবিবার মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলিতে মন্ধানার ফার্ম হাউজে তাঁদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিয়ের দিনেই একের পর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সেই অনুষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়।
আরও পড়ুন- Dharmendra's Daughter: বিজেতা ও অজিতা! কেন প্রচারের আড়ালে ধর্মেন্দ্রর প্রথম পক্ষের দুই মেয়ে?
বিয়ের দিন দুপুরেই পরিবারে নামে চরম বিপর্যয়। আচমকা হার্ট অ্যাটাক হয় স্মৃতির বাবা শ্রীনীবাস মন্ধানার। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বাবার গুরুতর অসুস্থতার কারণে স্মৃতির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান স্থগিতের ঘোষণা করা হয়। পারিবারিক সূত্রে জানানো হয়, বাবা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত স্মৃতি বিয়ে করবেন না।
এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন স্মৃতির হবু বর পলাশ মুচ্ছল। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। জানা যায়, ভাইরাল সংক্রমণ ও গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার কারণেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান এই গায়ক।
বিয়ে স্থগিত ও পরপর অসুস্থতার এই সব ঘটনার মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় (রেডিট) তোলপাড় ফেলে দিয়েছে পলাশ মুচ্ছলের একটি ব্যক্তিগত চ্যাটের স্ক্রিনশট। ইনস্টাগ্রামে মেরি ডিকস্টা নামে এক মহিলার সঙ্গে পলাশের কথোপকথনের স্ক্রিনশট মেরি নিজেই তাঁর স্টোরিতে প্রথম পোস্ট করেন। কথোপকথনে পলাশ তাঁর বর্তমান সম্পর্কটিকে স্মৃতির সঙ্গে 'লং-ডিস্ট্যান্স' বলে উল্লেখ করেন। এরপর তিনি মেরিকে তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করে ফ্লার্টি করতে থাকেন এবং ট্যুরে যাওয়ার প্রস্তাব দেন। এমনকি ভারসোভা বিচে ভোর ৫টায় দেখা করার কথা বলেন। মেরি সরাসরি জানতে চান, তিনি কি স্মৃতিকে ভালোবাসেন? প্রশ্নটি এড়িয়ে যান পলাশ।
আরও পড়ুন- Smriti Mandhana's Wedding: ইনস্টা থেকে মুছলেন বাগদান-সহ বিয়ের প্রাক-অনুষ্ঠানের ছবি, স্মৃতির বিয়ে বাতিল ঘিরে বাড়ছে জল্পনা...
এই স্ক্রিনশটগুলো সামনে আসার পর নেট মাধ্যমে পলাশের চরিত্র নিয়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। একজন রেডিট ব্যবহারকারী দাবি করেছেন, পলাশের পুরনো সম্পর্ক ভাঙার কারণও ছিল প্রতারণা। সেই সূত্র ধরে নেটিজেনরা তাঁকে 'প্রতারক' আখ্যা দিয়ে কটাক্ষ করছেন। যদিও এই ভাইরাল হওয়া স্ক্রিনশটগুলোর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তবে নেট দুনিয়ায় এই অভিযোগ নিয়ে তুমুল চর্চা চললেও, গায়ক পলাশ মুচ্ছল বা ক্রিকেটার স্মৃতি মন্ধানা—কারও পক্ষ থেকেই এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা হয়নি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)