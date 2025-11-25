Smriti Mandhana Wedding Postponed: পলাশ বরাবরই বহুগামী! স্মৃতির আগেও আরেক প্রেমিকার সঙ্গে জমকালো এনগেজমেন্টের পর ভেঙেছিল বিয়ে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Palash Muchhal- Smriti Mandhana marriage controversy: জানা গিয়েছে, তাঁর প্রাক্তন সঙ্গী বির্ভা শাহের (Birva Shah) সঙ্গে পলাশের জমকালো বিয়ের প্রস্তাব (Grand Proposal) দেওয়ার ঘটনাটি হঠাৎ করেই ইন্টারনেটে আবার ছড়িয়ে পড়েছে। প্রেম, হৃদয় ভাঙা আর একটু বিতর্কের মিশেল- সংগীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছল-এর ব্যক্তিগত জীবন এখন ইন্টারনেটের হট কেক। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 25, 2025, 08:27 PM IST
পলাশ মুচ্ছল (Palash Muchhal) আর স্মৃতি মান্ধানার (Smriti Mandhana) জমকালো বিয়ের প্রস্তাব-প্রস্তুতি। আর তার সঙ্গেই হবু স্ত্রী স্মৃতি মান্ধানাকে প্রতারণার অভিযোগ ও বিয়ের গুজবের মাঝেই সামনে এল পলাশের আরেক কেচ্ছার কথা। প্রাক্তন বান্ধবী বির্ভা শাহের সঙ্গে এনগেজমেন্টের খবর! সারা ইন্টারনেট এই নিয়ে তোলপাড়!

জানা গিয়েছে, তাঁর প্রাক্তন সঙ্গী বির্ভা শাহের (Birva Shah) সঙ্গে পলাশের জমকালো বিয়ের প্রস্তাব (Grand Proposal) দেওয়ার ঘটনাটি হঠাৎ করেই ইন্টারনেটে আবার ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রেম, হৃদয় ভাঙা আর একটু বিতর্কের মিশেল- সংগীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছল-এর ব্যক্তিগত জীবন এখন ইন্টারনেটের হট কেক। 

প্রাক্তন প্রেমিকা বির্ভা শাহের সঙ্গে অতীতের সেই জমকালো মুহূর্ত আবার সামনে এসেছে

ক্রিকেট সেনসেশন স্মৃতি মান্ধানা-র সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক এনগেজমেন্টের আগে, পলাশ মুচ্ছল নাকি বির্ভা শাহ-এর সঙ্গে একটি গুরুতর সম্পর্কে ছিলেন। দুই পরিবারই তাঁদের সম্পর্ক সম্পর্কে অবগত ছিল এবং তাতে সমর্থনও জানিয়েছিল। জানা যায়, পলাশ, বির্ভাকে একটি জমকালো রোমান্টিক বিয়ের প্রস্তাবের পার্টি দিয়েছিলেন যা বলিউডের সিনেমার অবিকল দৃশ্য। ফুল, মোমবাতি আর অসাধারণ আয়োজনের মাধ্যমে সেই এনগেজমেন্ট ছিল। সেই সময়ের সেই এলাহি প্রস্তাবের ছবিগুলি এখন অনলাইনে ভাইরাল হয়েছে। মনে হয়েছিল যেন রূপকথা, কিন্তু জীবনের পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন।

 স্মৃতি মান্ধানা বিতর্ক ও প্রতারণার অভিযোগ

এই সবকিছুর মধ্যেই বিখ্যাত এই জুটিকে ঘিরে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। মান্ধানা এবং মুচ্ছলের বিয়ে ভেঙে যাওয়ার গুজব অনলাইনে সীমাহীন জল্পনা উসকে দিয়েছে। এই ঘটনা আরও মশলাদার করে তুলেছে যে- এই মুহূর্তে সুরকার পলাশের প্রাক্তন প্রেমিকা বির্ভা শাহের সঙ্গে তাঁর সেই প্রস্তাবের ছবিগুলি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, বিশেষ করে 'এক্স'-এ (আগের টুইটার) ভাইরাল হচ্ছে এবং মানুষজন পলাশের সমালোচনা করছে। 

ইন্টারনেটে তোলপাড়

পলাশের এই জমকালো, চোখ ধাঁধানো প্রস্তাবের ছবিগুলি সামনে আসায় ভক্তরা আলোচনায় মগ্ন। সবাই এখন অনুমান করছে, বিতর্কিত পরিস্থিতিতে কি তাদের এনগেজমেন্ট হুমকির মুখে ছিল? অতীতের সম্পর্ক কি নতুন শুরুর পথে বাধা সৃষ্টি করছিল? প্রত্যেকেই এই ঘটনাটি নিয়ে অনুমান করছে, বিতর্ক করছে এবং প্রতিটি বিশদ বিবরণ স্ক্রিনশট করছে। এই ঘটনাটি সবচেয়ে আলোচিত অনলাইন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

পলাশ কি তবে বরাবরই প্রতারক? এই প্রশ্নও উঠছে। প্রাক্তন বান্ধবীর সঙ্গে আশীর্বাদ হয়ে যাওয়ার পরেও কেন ভাঙল সেই বিয়ে? কে কাকে ঠকিয়েছে? স্মৃতিকে প্রতারণা করেছে বলে যে, চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠে আসছে পলাশের বিরুদ্ধে, তা কি প্রাক্তন বির্ভার সঙ্গেও হয়েছিল? তা নাহলে এত জমকালো অনুষ্ঠানের পরেও কেন পলাশের সেই বিয়ের অনুষ্ঠান বাতিল হয়েছিল?

