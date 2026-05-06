Smriti Mandhana-Palash Muchhal: স্মৃতির বন্ধুর থেকে ২৫ লক্ষ টাকার ধার, ফেরত চাওয়ায় জাত তুলে গালিগালাজ: পলাশ মুছলের বিরুদ্ধে দায়ের মামলা

Palash Muchhal in Legal Trouble: স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে বিচ্ছেদের রেশ কাটতে না কাটতেই নতুন বিপত্তি! ২৫ লক্ষ টাকার প্রতারণা এবং জাতিবিদ্বেষী মন্তব্যের অভিযোগে আইনি প্যাঁচে সংগীত পরিচালক পলাশ মুছল।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: May 6, 2026, 08:13 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের তারকা ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানার প্রাক্তন প্রেমিক তথা সংগীত পরিচালক পলাশ মুছল ফের একবার বড়সড় আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়লেন। এবার তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। স্মৃতির এক বাল্যবন্ধুর প্রতি 'জাতিবিদ্বেষী' মন্তব্য এবং আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে পলাশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সাংলি নিবাসী বিজ্ঞান প্রকাশ মানে নামক এক যুবক পলাশ মুছলের বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) দায়ের করেছেন। বিজ্ঞান নিজেকে স্মৃতি মান্ধানার ছোটবেলার বন্ধু হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। অভিযোগকারী জানিয়েছেন, গত বছরের ২২ নভেম্বর সাংলি-আস্তা রোডের একটি টোল প্লাজায় তাঁদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হয়। সেই সময় পলাশ তাঁকে কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করেন এবং তাঁর জাতি তুলে অপমানজনক মন্তব্য করেন।

ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে বড় অঙ্কের আর্থিক লেনদেন। বিজ্ঞানের দাবি, পলাশ তাঁর কাছ থেকে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি ছিল, ৬ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করে তিনি টাকা ফেরত দেবেন। কিন্তু কাজ শেষ হলেও টাকা ফেরত দিতে টালবাহানা শুরু করেন পলাশ। বিজ্ঞান প্রকাশ মানের কথায়, "ও বড় মাপের প্রতারক। যখন আমি আমার হকের টাকা ফেরত চাইলাম, ও আমাকে এড়িয়ে যেতে শুরু করে। দেখা করতে গেলে ও আমাকে এমন জাতিবিদ্বেষী ভাষায় গালিগালাজ করেছে যা ক্যামেরার সামনে বলা সম্ভব নয়। ওর মানসিকতা অত্যন্ত নিচু মানের।"

এই অভিযোগের ভিত্তিতে পলাশ মুছলের বিরুদ্ধে তফসিলি জাতি ও উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন বা SC/ST Act-এর অধীনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বর্তমানে ঘটনার তদন্ত চলছে।

উল্লেখ্য, স্মৃতি মান্ধানা এবং পলাশ মুছলের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল গত বছরের ২৩ নভেম্বর। কিন্তু শেষ মুহূর্তে স্মৃতির বাবার অসুস্থতা এবং পলাশ নিজে মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় বিয়ে স্থগিত হয়ে যায়। এর কিছুকাল পরেই পলাশ সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান যে তিনি এই সম্পর্ক থেকে সরে আসছেন। বর্তমানে এই দুই তারকা একে অপরকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আনফলো করে দিয়েছেন এবং তাঁদের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। কিন্তু বিচ্ছেদের রেশ কাটতে না কাটতেই এই আইনি তর্জা পলাশের ভাবমূর্তিকে বড়সড় ধাক্কা দিল।

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

