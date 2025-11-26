English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Smriti Mandhana wedding: স্মৃতিকে ঠকিয়েছে পলাশ? অভিযোগের আবহেই ভাইরাল হার্দিকের প্রাক্তন স্ত্রী নাতাশার সঙ্গে ভিডিয়ো...

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding Postponed: অপ্রত্যাশিত ঘটনার জেরে আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে স্মৃতি ও পলাশের বিবাহ অনুষ্ঠান। এরই মাঝে একগুচ্ছ অভিযোগ ওঠে পলাশের বিরুদ্ধে। এই প্রতারণার অভিযোগের আবহেই সামাজিক মাধ্যমে ফের ভাইরাল হয়েছে পলাশের একটি পুরনো ভিডিও, যেখানে তাঁকে ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডেয়ার প্রাক্তন স্ত্রী নাতাশা স্ট্যানকোভিচের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Nov 26, 2025, 09:10 PM IST
Smriti Mandhana wedding: স্মৃতিকে ঠকিয়েছে পলাশ? অভিযোগের আবহেই ভাইরাল হার্দিকের প্রাক্তন স্ত্রী নাতাশার সঙ্গে ভিডিয়ো...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানা (Smriti Mandhana) এবং সংগীত পরিচালক-চলচ্চিত্র নির্মাতা পলাশ মুচ্ছলের (Palash Muchhal) বিয়ে হওয়ার কথা ছিল গত রবিবার, ২৩শে নভেম্বর। কিন্তু বিয়ের দিনেই ঘটে যায় চরম বিপত্তি। হৃদরোগের উপসর্গের কারণে স্মৃতি মন্ধানার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লে তড়িঘড়ি তাঁকে সাংলিতে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার জেরে আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে এই তারকা জুটির বিবাহ অনুষ্ঠান। এরই মাঝে একগুচ্ছ অভিযোগ ওঠে পলাশের বিরুদ্ধে। 

'মেরি ডি'কোস্টা' (Mary D'Costa) নামে এক ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী 'রেডিট' প্ল্যাটফর্মে কিছু স্ক্রিনশট শেয়ার করেন। তিনি দাবি করেন, এগুলি পলাশের সঙ্গে তাঁর চ্যাটের কথোপকথন, যেখানে ফিসফিস করে কিছু ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা রয়েছে, যা স্মৃতির সঙ্গে পলাসের প্রতারণার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। এরই মাঝে পলাশের হয়ে মুখ খুলেছেন তাঁর মা অমিতা মুচ্ছল, দিদি পলক মুচ্ছল। এবার ভাইরাল চ্য়াট নিয়ে মুখ খুললেন মেরি ডিকোস্টা। 

মঙ্গলবার পলাশের দিদি গায়িকা পলক মুচ্ছলও এই বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। সবাইকে পরিবারের ব্যক্তিগত পরিসরকে সম্মান জানানোর অনুরোধ করেছেন। এটিই মুচ্ছল পরিবারের পক্ষ থেকে প্রথম সরাসরি বিবৃতি। পলক লেখেন, "স্মৃতির বাবার অসুস্থতার কারণে স্মৃতি ও পলাশের বিয়ে স্থগিত রাখা হয়েছে। আমরা আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ করছি, এই সংবেদনশীল সময়ে পরিবারগুলির ব্যক্তিগত পরিসরকে সম্মান জানান।"

মা অমিতা মুচ্ছলের দাবি, শ্রীনীবাস মান্ধানার অসুস্থতার খবর শুনে পলাশ মানসিক চাপে ভেঙে পড়েন এবং চার ঘণ্টা ধরে কাঁদতে থাকেন। অমিতা মুচ্ছল জানান, “কেঁদে কেঁদে তাঁর শরীর এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে চার ঘণ্টা হাসপাতালে রাখতে হয়েছিল। তাঁকে আইভি ড্রিপ দেওয়া হয়, ইসিজি এবং অন্যান্য পরীক্ষা করা হয়। সব স্বাভাবিক এলেও মানসিক চাপ অনেক বেশি।"

এই প্রতারণার অভিযোগের আবহেই সামাজিক মাধ্যমে ফের ভাইরাল হয়েছে পলাশের একটি পুরনো ভিডিও, যেখানে তাঁকে ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডেয়ার প্রাক্তন স্ত্রী নাতাশা স্ট্যানকোভিচের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। ভিডিওটিতে নাতাশাকে জনপ্রিয় গান 'ডিজে ওয়ালে বাবু'-তে নাচতে দেখা যায়, যে গানের মিউজিক ভিডিওতে অভিনয় করে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছিলেন। ক্লিপটিতে নাতাশা গানের এই অংশটি ঠোঁট মেলাচ্ছিলেন। অন্যদিকে, পলাশকেও নাতাশার পাশে বসে গানটি উপভোগ করতে দেখা যায়।

Kudiya rakhu jooto ke niche ft palash Muchhal
byu/priyansh_gif inDesiVideoMemes

বিয়ে স্থগিত হওয়ার পরে, স্মৃতি মন্ধানা তাঁর সামাজিক মাধ্যমের অ্যাকাউন্ট থেকে বিয়ের সমস্ত পোস্ট, এমনকি তাঁদের প্রেমের প্রস্তাবের ভিডিওটিও সরিয়ে দিয়েছেন। তবে, পালাস মুচ্ছলের অ্যাকাউন্টে এখনও স্মৃতিকে নিয়ে করা সমস্ত পোস্ট অক্ষত রয়েছে। এই মুহূর্তে, প্রতারণার অভিযোগ নিয়ে স্মৃতি কিংবা পলাশ— কেউই কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেননি। স্মৃতির বাবা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার একদিন পর, ভাইরাল সংক্রমণ এবং অ্যাসিডিটির কারণে অবস্থার অবনতি হওয়ায় পলাশ মুচ্ছলকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার দু'জনেই বাড়ি ফিরে আসেন। 

 

