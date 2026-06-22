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রক্তারক্তি কাণ্ড পঙ্কজ ত্রিপাঠীর পরিবারে, লাঠি-রড দিয়ে বেদম মার অভিনেতার দাদাকে: হাসপাতালে চলছে জীবন-মৃত্যুর লড়াই

জমি বিবাদের জেরে রণক্ষেত্র বিহারের গোপালগঞ্জ! লাঠি-সোটা নিয়ে প্রাণঘাতী হামলা চালানো হলো বলিউড অভিনেতা পঙ্কজ ত্রিপাঠীর দাদা বিজেন্দ্রনাথ তিওয়ারির ওপর। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে পাটনায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 22, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:05 PM IST
রক্তারক্তি কাণ্ড পঙ্কজ ত্রিপাঠীর পরিবারে, লাঠি-রড দিয়ে বেদম মার অভিনেতার দাদাকে: হাসপাতালে চলছে জীবন-মৃত্যুর লড়াই

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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