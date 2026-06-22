/রক্তারক্তি কাণ্ড পঙ্কজ ত্রিপাঠীর পরিবারে, লাঠি-রড দিয়ে বেদম মার অভিনেতার দাদাকে: হাসপাতালে চলছে জীবন-মৃত্যুর লড়াই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পঙ্কজ ত্রিপাঠীর পরিবারে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদের জেরে লাঠি ও রড নিয়ে প্রাণঘাতী হামলা চালানো হল জাতীয় পুরস্কার জয়ী অভিনেতার দাদার ওপর। রবিবার বিহারের গোপালগঞ্জ জেলার বারৌলি থানার অন্তর্গত অভিনেতার পৈত্রিক গ্রাম বেলসান্দে এই নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে। আক্রান্ত ব্যক্তির নাম বিজেন্দ্রনাথ তিওয়ারি। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।
পুলিস সূত্রে খবর, জমি সংক্রান্ত পুরনো একটি বিবাদের জেরেই রবিবার বিজেন্দ্রনাথ বাবুর ওপর চড়াও হয় একদল দুষ্কৃতী। লাঠি, সোটা ও রড দিয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত ও গুরুতর আহত অবস্থায় রবিবার গভীর রাতেই তাঁকে প্রথমে গোপালগঞ্জ মডেল হাসপাতালে ভরতি করা হয়। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাটনার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত (রেফার) করেন। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে।
ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত তৎপরতা দেখায় বিহার পুলিস। গোপালগঞ্জের পুলিস সুপার (SP) বিনয় তিওয়ারি জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই পুলিস মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে এবং তাকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হচ্ছে। তবে পুলিস সুপারের বক্তব্য অনুযায়ী, অভিনেতার পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। লিখিত অভিযোগ জমা পড়লেই পুলিস এই বিষয়ে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
অন্যদিকে, এই অনভিপ্রেত ঘটনার পর থেকেই স্বভাবতই আতঙ্ক ও উদ্বেগে রয়েছে অভিনেতার পরিবার। তবে এই বিষয়ে পঙ্কজ ত্রিপাঠী বা তাঁর পরিবারের কোনো সদস্যই এখনও পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেননি। তাঁরা আপাতত সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখছেন। নিজের দক্ষ অভিনয়ের জন্য দেশজুড়ে জনপ্রিয় পঙ্কজ ত্রিপাঠী, কিন্তু তাঁর নিজের গ্রামেই পরিবারের সদস্যের ওপর এমন হামলার ঘটনায় বিহারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
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