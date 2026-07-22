/রাজনীতি থেকে আবার রূপালী পর্দায়! পৌরাণিক অবতারে ফিরছেন পাপিয়া অধিকারী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজনীতি ও বিনোদন—দুই দিকেই তিনি পরিচিত মুখ। তবে এবার অভিনেত্রী তথা বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী এবার বড়পর্দায় এক অভিনব পৌরাণিক অবতারে হাজির হতে চলেছেন। ‘কৃষ্টি ক্রিয়েশন’ নিবেদিত ও সত্যব্রত পরিচালিত নতুন বাংলা ছবি ‘নবদুর্গা’-য় দেবীর মহিমান্বিত রূপের সমন্বয়ে তৈরি কেন্দ্রীয় চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। আগামী ২৪ জুলাই, শুক্রবার কলকাতার নন্দন ৩ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ছবিটির বিশেষ প্রদর্শনী।
পৌরাণিক আখ্যান ও ছবির গল্প
দেবী পার্বতীর নয়টি বৈচিত্র্যময় রূপ এবং 'নবদুর্গা মাতৃরূপেন সংস্থিতা' ভাবনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে সিনেমাটি। সনাতন পুরাণ অনুযায়ী দেবীর নয়টি রূপ হলো—শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কূষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী এবং সিদ্ধিদাত্রী। কোথাও তিনি অসুরনাশিনী সংহার রূপিণী, আবার কোথাও স্নেহময়ী কন্যাসমা আদি শক্তি। সনাতন শাস্ত্রের এই পৌরাণিক ঘটনা ও দেবীর ৯টি রূপের অপরিসীম অলৌকিক শক্তিকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে এই ছবির গল্প।
কলাকুশলী ও নেপথ্যের কারিগর
সত্যব্রতের পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংলাপে তৈরি এই ছবিটিতে পাপিয়া অধিকারী ছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন নিবেদিতা সেন, বিল্বদল চট্টোপাধ্যায়, অর্পণ কুমার শর্মা, অনির্বাণ চৌধুরী, নীতিকণা, প্রবীর অধিকারী এবং সঙ্গীতা ভট্টাচার্য-সহ বহু শিল্পী। ছবির আবহ ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কুন্দন সাহা ও শ্বেতা গুপ্ত। গানে কণ্ঠ দিয়েছেন অনুপ জলোটা, পণ্ডিত তুষার দত্ত, রিয়া ও নীলিমার মতো বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পীরা। দেবীর স্তোত্র পাঠে রয়েছেন শুভ দাশগুপ্ত, অর্পণ কুমার শর্মা, নিবেদিতা সেন এবং বিল্বদল চট্টোপাধ্যায়।
দীর্ঘদিন পর অভিনয় ও রাজনীতির সীমানা পেরিয়ে পাপিয়া অধিকারীর এই পৌরাণিক চলচ্চিত্রে প্রত্যাবর্তন অনুরাগী ও দর্শকমহলে বেশ কৌতূহল ও উদ্দীপনা তৈরি করেছে। বড়পর্দায় দেবীর এই মহিমান্বিত রূপ দেখতে এখন অপেক্ষায় দর্শকেরা। প্রসঙ্গত, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়ে টলিপাড়ার প্রশাসনিক ব্যাটন নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন অভিনেত্রী-বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী। প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলানোর পর এবার তিনি ফিরছেন তাঁর নিজের চেনা আঙিনায়।
এমনকী ক্ষমতার অলিন্দে আসার পরই ইন্ডাস্ট্রির সেই জট ছাড়াতে উদ্যোগী হয়েছেন পাপিয়া অধিকারী। রাজনৈতিক চাপ কিংবা বয়কটের ভয়ে তৎকালীন সময়ে যাঁরা বাধ্য হয়ে গিল্ড ছেড়েছিলেন, সেই সমস্ত অপমানিত ও ব্রাত্য পরিচালকদের সসম্মানে পুরনো সংগঠনে ফিরে আসার জন্য সরাসরি বার্তা পাঠিয়েছেন তিনি।
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