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রাজনীতি থেকে আবার রূপালী পর্দায়! পৌরাণিক অবতারে ফিরছেন পাপিয়া অধিকারী

Papiya Adhikari: জয়ের পর থেকেই সিনেইন্ডাস্ট্রির স্বার্থে 'অ্যাকশনে' নেমে পড়েছেন নিজেকে 'মোদীর সেনাপতি' বলে পরিচয় দেওয়া নেত্রী-অভিনেত্রী। বিধায়ক হওয়ার পর এবার লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশনের দুনিয়াতেও প্রত্যাবর্তন করলেন নবরূপে, দুর্গা অবতারে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 22, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:18 PM IST
রাজনীতি থেকে আবার রূপালী পর্দায়! পৌরাণিক অবতারে ফিরছেন পাপিয়া অধিকারী
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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