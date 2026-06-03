/Tollywood Big Update: টলিউডে দুর্নীতি রুখতে ‘SIR’, বাতিল ফেডারেশনের ২৬ গিল্ড: ‘বিশ্বাস দুর্গে’র পতনের পরেই অ্যাকশনে পাপিয়া

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘ দুই দশক পর টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে ‘বিশ্বাস দুর্গে’র পতন ঘটিয়েই বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থে পুরোদস্তুর অ্যাকশনে নেমে পড়েছেন নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক তথা বর্ষীয়ান অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী। নিজেকে ‘মোদির সেনাপতি’ বলে পরিচয় দেওয়া এই নেত্রী এবার টলিউডের অন্দরে চলা দেড় দশকের ‘ব্যান কালচার’ এবং একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান ঘটাতে বড়সড় রদবদলের ডাক দিলেন। বুধবার সকালে টেকনিশিয়ান স্টুডিও চত্বরে একটি হাই-প্রোফাইল বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দুর্নীতি ধুয়ে-মুছে সাফ করতে এবার টলিউডে শুরু হতে চলেছে বিশেষ ‘এসআইআর’ (SIR) প্রক্রিয়া। একই সাথে স্বরূপ বিশ্বাসের ‘ফেডারেশন জমানার’ কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে নতুন ‘কনফেডারেশন’ আনার ঐতিহাসিক ঘোষণাও করলেন তিনি।
বিগত এক দশকে টলিউড এবং স্বরূপ বিশ্বাসের ‘ফেডারেশন’ কার্যত সমার্থক হয়ে উঠেছিল। একাধিকবার এই ইন্ডাস্ট্রির বিরুদ্ধে রাজনীতির নাগপাশে শিল্পীদের কণ্ঠরোধ করা এবং ক্ষমতার আস্ফালনে ‘নিষিদ্ধ সংস্কৃতি’ বা ‘ব্যান কালচার’ চালানোর অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু এবার সেই পুরনো কাঠামোকে পুরোপুরি ভেঙে ফেলার প্রস্তুতি সারা। পাপিয়া অধিকারী জানান, এবার থেকে সমস্ত কলাকুশলী ও শিল্পী এক ছাতার তলায় আসবেন নতুন পরিচয়ে, যার নাম— Eastern India Motion Pictures & Cultural Confederation (EIMPCC)।
নতুন এই নিয়মে ফেডারেশনের অধীনে থাকা পুরনো ২৬টি গিল্ডের কোনও অস্তিত্ব আর থাকবে না। তার পরিবর্তে মূল ৪টি বিভাগের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কাজ পাবেন সকলে। এই বিভাগগুলি হলো:
সিনেম্যাটোগ্রাফি
পরিচালক
প্রোডাকশন কন্ট্রোলার
আর্ট অ্যান্ড কস্টিউম
পাপিয়া দেবীর স্পষ্ট আশ্বাস, “টলিউড থেকে ব্যান কালচার সম্পূর্ণ মুছে যাবে। সিনেমা তৈরি করতে একজন প্রযোজকের যা যা দরকার, আমাদের এই চারটি বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁরাই ঠিক করবেন। কোনও কলাকুশলী বাদ যাবেন না, সবাই কাজ পাবেন।”
বিগত কয়েক বছরে টলিউডের ব্যবসা যেভাবে লাটে উঠেছে এবং গত ৪-৫ মাসে একটাও নতুন সিনেমা নথিভুক্ত না হওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিধায়ক। হীরালাল সেনের আমল থেকে চলে আসা ঐতিহ্যবাহী এই সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিকে যারা শোষণ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, “যারা কাজ না জেনে স্রেফ পয়সা দিয়ে এখানে ভর্তি হয়েছিলেন, তাঁদের আমরা চিহ্নিত করব। টলিউডে এসআইআর হবে। বহিরাগতরা এসে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির উপার্জন নষ্ট করেছে।”
তিনি আরও যোগ করেন, যারা এতদিন ধরে টলিউডকে শোষণ করেছে, এমনকি ক্ষমতার লোভে শিল্পীদের আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিয়েছে কিংবা কাজ কেড়ে নিয়েছে— তারা যেন নিজেরাই এবার সরে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যেই ‘ডি কিউব’ ছাড়াও বহু শোষকের নামের তালিকা তাঁর কাছে জমা পড়েছে। তবে দুর্নীতির সেসব প্রমাণ ও কাগজ এখনই প্রশাসনের হাতে না তুলে দিয়ে অভিযুক্তদের নিজে থেকেই সরে যাওয়ার শেষ সুযোগ দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক। পাপিয়া অধিকারীর এই অনমনীয় পদক্ষেপের পর সিনেপাড়ার একাংশের ধারণা, দীর্ঘ দেড় দশক পর হয়তো সত্যিই ‘বিশ্বাস ব্রাদার্স’-এর ভয় ও রাজনীতির নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে চলেছে বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ।
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