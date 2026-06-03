Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /বিনোদন
  • /Tollywood Big Update: টলিউডে দুর্নীতি রুখতে ‘SIR’, বাতিল ফেডারেশনের ২৬ গিল্ড: ‘বিশ্বাস দুর্গে’র পতনের পরেই অ্যাকশনে পাপিয়া

Tollywood Big Update: টলিউডে দুর্নীতি রুখতে ‘SIR’, বাতিল ফেডারেশনের ২৬ গিল্ড: ‘বিশ্বাস দুর্গে’র পতনের পরেই অ্যাকশনে পাপিয়া

Papiya Adhikari: টলিউডে স্বরূপ বিশ্বাসের ফেডারেশন জমানার অবসান! এবার সব দুর্নীতি ধুয়ে-মুছে সাফ করতে বড় ঘোষণা করলেন টালিগঞ্জের নতুন বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী। টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে বৈঠকের পর তিনি স্পষ্ট জানালেন, ফেডারেশনের ২৬টি গিল্ড ভেঙে তৈরি হচ্ছে নতুন কনফেডারেশন 'EIMPCC'। এবার থেকে সিনেমা পাড়ায় চলবে 'SIR' প্রক্রিয়া। যারা টাকা দিয়ে এখানে অযোগ্য হয়েও কাজ পেয়েছিলেন এবং যারা ক্ষমতার লোভে শিল্পীদের আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিয়েছেন— তাঁদের নিজে থেকেই সরে যাওয়ার কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন পাপিয়া।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 03, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 10:40 PM IST
Tollywood Big Update: টলিউডে দুর্নীতি রুখতে ‘SIR’, বাতিল ফেডারেশনের ২৬ গিল্ড: ‘বিশ্বাস দুর্গে’র পতনের পরেই অ্যাকশনে পাপিয়া

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
টলিউডে দুর্নীতি রুখতে ‘SIR’, ‘বিশ্বাস দুর্গে’র পতনের পরেই অ্যাকশনে পাপিয়া
Papiya Adhikari32 min ago
2
Football World Cup Live1 hr ago
3
Snehasish Chakraborty1 hr ago
4
ritabrata banerjee1 hr ago
5
8th Pay Commission1 hr ago