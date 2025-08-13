Parag Tyagi Remembers Shefali Jariwala: 'আমি তোমার এত ভালোবাসার যোগ্য নই'! বিবাহবার্ষিকীতে শেফালীকে কেন একথা লিখলেন পরাগ?
Shefali Jariwala: ১২ই আগস্ট ছিল শেফালী এবং পরাগের ১১তম বিবাহবার্ষিকী, কিন্তু তার আগেই ভাগ্য তাঁদের আলাদা করে দিয়েছে। শেফালীর চলে যাওয়া পরাগকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে, তবে স্ত্রীর কথা মাথায় রেখেই ধীরে ধীরে নিজেকে মেলে ধরছেন অভিনেতা। এবার বিবাহবার্ষিকীতে আবেগঘন পরাগ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অসময়ে আচমকা শেফালী জারিওয়ালার (Shefali Jariwala) মৃত্যু মেনে নিতে পারেননি অনেকেই। 'কাঁটা লাগা' গার্ল হিসেবে সবার কাছে পরিচিত শেফালী ৪২ বছর বয়সেই চলে যায়। অভিনেত্রীর মৃত্যুতে তাঁর পরিবার এবং ভক্তরা গভীরভাবে শোকাহত। শেফালী তাঁর স্বামী পরাগ ত্যাগীর (Parag Tyagi) সঙ্গে সুখেই দাম্পত্য জীবন কাটাচ্ছিলেন, তাঁদের ভালোবাসার বন্ধন অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণা ছিল। শেফালীর চলে যাওয়া পরাগকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে, তবে তিনি ইতিবাচক থাকারই চেষ্টা করছেন। শেফালী চলে যাওয়ার পর এই প্রথম ছিল তাঁদের বিবাহবার্ষিকী। এটি তাঁদের ১১ তম বিবাহবার্ষিকী।
পরাগ ত্যাগী প্রায়শই তাঁর 'পরী'র সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো সামাজিক মাধ্যমে ভাগ করে নেন। ১২ই আগস্ট ছিল শেফালী এবং পরাগের ১১তম বিবাহবার্ষিকী, কিন্তু তার আগেই ভাগ্য তাঁদের আলাদা করে দিয়েছে। শেফালীর স্মৃতিতে ডুবে থাকা পরাগ এই দিনটিতে একটি আবেগপূর্ণ পোস্ট করেন, যা দেখে চোখে জল নেটদুনিয়ারও। তিনি তাঁর ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন, যেখানে তাঁদের দুজনকে একসঙ্গে 'গোলা' খেতে এবং ভালোবাসাময় মুহূর্ত কাটাতে দেখা যায়। ভিডিয়োটিতে তাঁদের দুটি সুন্দর ছবিও ছিল।
ক্যাপশনে পরাগ লেখেন যে ১৫ বছর আগে শেফালীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং সেই মুহূর্ত থেকেই তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে শেফালীই তাঁর জীবনসঙ্গিনী। পরাগ আরও জানান যে ১১ বছর আগে এই একই দিনে শেফালী তাঁকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরাগ বলেন যে শেফালীকে ধন্যবাদ জানানোর মতো যথেষ্ট শব্দ তাঁর কাছে নেই, কারণ শেফালী তাঁর জীবনে এসে তাঁকে এতটা ভালোবাসা দিয়েছেন, যার যোগ্য তিনি নন। পরাগ আরও বলেন যে শেফালীই তাঁকে জীবনকে উপভোগ করতে শিখিয়েছেন, এবং তিনি এখন সেটাই করার চেষ্টা করছেন। তিনি শেফালীকে আমৃত্যু এবং তারপরও ভালোবাসার প্রতিজ্ঞা করেন। পরাগের এই পোস্ট ও ক্যাপশনটি ছিল খুবই মর্মস্পর্শী, এবং নেটিজেনরা তাঁকে ভালোবাসা ও শুভকামনা জানিয়েছেন।
পরাগ ত্যাগী তাঁর প্রয়াত স্ত্রীর ছবি এবং ভিডিও নিয়মিত সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে চলেছেন। অনেকে এটিকে ভালোবাসা এবং শোক প্রকাশের একটি সুন্দর উপায় হিসেবে দেখলেও, কিছু মানুষ অভিযোগ করেন যে শেফালীর নাম ব্যবহার করে পরাগ জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করছেন। পরাগ প্রথমে চুপ থাকলেও, পরে একটি ক্যাপশনের মাধ্যমে এই অভিযোগের জবাব দেন। তিনি বলেন যে তাঁর 'পরী' একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন, এবং তাঁর ভক্তদের জন্য তিনি তাঁর স্মৃতিগুলো ভাগ করে নেওয়া চালিয়ে যাবেন, যাতে তিনি এইভাবেই সকলের মাঝে বেঁচে থাকেন। মানুষের নেতিবাচক মন্তব্য নিয়ে তিনি খুব বেশি ভাবেন না।
এক সাক্ষাৎকারে শেফালী বলেছিলেন যে তিনি সবসময় একটি মেয়ে শিশুকে দত্তক নিতে চেয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে এটি একটি বড় সিদ্ধান্ত ছিল, তাই পরাগের এই বিষয়ে একমত হতে কিছুটা সময় লেগেছিল। তিনি বলেন যে তিনি যে ভালোবাসা পেয়েছেন, তা ছড়িয়ে দিতে চান এবং সেই কারণেই তিনি একটি 'লক্ষ্মী'কে ঘরে আনতে চেয়েছিলেন।
