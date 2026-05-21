Parambrata Chattopadhyay FIR: পাঁচ বছর আগে ভোট পরবর্তী হিংসায় 'উসকানি': পরমব্রত-স্বস্তিকার বিরুদ্ধে FIR

Parambrata Chattopadhyay FIR: একুশে বিধানসভা ভোটের ফল বেরোনোর পর ফেসবুকেক একটি পোস্ট দিয়েছিলেন পরমব্রত। কমেন্টে করে তাতে সম্মতি জানিয়েছিলেন স্বস্তিকা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৫ বছর আগে ভোট-পরবর্তী হিংসায় উসকানি! অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গড়িয়াহাট থানায় FIR করলেন জয়দীপ সেন নামে এক আইনজীবী। রেহাই পেলেন না স্বত্বিকা স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ও।
২০২১ সালে ২ মে বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণা হয়েছিল। সেবার বিপুল ভোট জিতেছিল তৃণমূল। এরপর সেদিনই বিকেল চারটে নাগাদ ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন পরমব্রত। লেখেন, 'আজ বিশ্ব রগড়ানি দিবস ঘোষিত হোক'। সেই পোস্টের নিচে স্বস্তিকা কমেন্ট, 'হোক হোক'।
অভিযোগ, পরমব্রতর পোস্টের ১ ঘণ্টার মধ্যেই বেলেঘাটায় খুন হন বিজেপি কর্মী অভিজিত্ সরকার। এর পরেও একের পর এক বিজেপি কর্মী-সমর্থককে খুন ও নারী নির্যাতনের মতো ঘটনা ঘটে। অভিযোগকারীর দাবি, পরমব্রতের পোস্টে উত্সাহিত হয়ে রাজ্যে রীতিমতো গণহত্যা চালিয়েছিল তৃণমূল। দুই অভিনেতার অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।
এদিকে ভোট পরবর্তী হিংসা এবার আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন তৃণমূল বিধায়ক জাভেদ খান। ছাব্বিশে ভোটের ফল তিলজলা এলাকা অশান্তি ছড়ায়। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল বিধায়ক। জাভেদ খান-সহ ১১ জনের বিরুদ্ধে করা হয় থানায়। বাকী ১০ অভিযুক্তই জামিন পেয়ে গিয়েছেন বলে খবর। কিন্তু তৃণমূল বিধায়ক এতদিন আদালতে হাজিরা দেননি। আজ, বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন তিনি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)