English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Parineeti Chopra pregnancy Update: ৩৭তম জন্মদিনে দীপাবলির অপরাহ্নেই মা হলেন অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া! কোলে কে এল, ছেলে না মেয়ে?

Parineeti Chopra: অগস্ট মাসে একটি কেকের ছবি পোস্ট করেছিলেন পরিণীতি ও রাঘব। তার উপর লেখা ছিল, এক যোগ এক সমান সমান তিন। পাশপাশি অভিনেত্রী লেখেন, ‘আমাদের ছোট পৃথিবী আসতে চলেছে। কতটা যে ধন্য, ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।’

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 19, 2025, 04:44 PM IST
Parineeti Chopra pregnancy Update: ৩৭তম জন্মদিনে দীপাবলির অপরাহ্নেই মা হলেন অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া! কোলে কে এল, ছেলে না মেয়ে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরিণীতি চোপড়ার (Parineeti Chopra) ৩৭তম জন্মদিনের আগেই পুত্রসন্তানের আশীর্বাদ পেলেন পরিণীতি চোপড়া ও রাঘব চাড্ডা ( Raghav Chadda)

Add Zee News as a Preferred Source

'আমাদের কোল পূর্ণ, হৃদয় আরও পরিপূর্ণ'- এই বার্তা ভাগ করে নিলেন সামাজিক মাধ্যমে। 

 

পরিণীতি চোপড়া ও রাঘব চাড্ডা আনুষ্ঠানিকভাবে একটি পুত্রসন্তানকে স্বাগত জানিয়েছেন! এই দম্পতি রবিবার, ১৯ অক্টোবর সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খুশির খবরটি শেয়ার করেছেন।

চলতি বছরের অগস্ট মাসে পরিণীতি ও তাঁর স্বামী রাঘব চড্ডা ঘোষণা করেছিলেন, তাঁদের কোলে আসছে সন্তান। তারকাদম্পতির এক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছেন, পরিণীতিকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। যে কোনও সময়ে সন্তানের আগমন হতে পারে। তবে পরিণীতি বা রাঘবের তরফ থেকে এই সংক্রান্ত কোনও বিবৃতি এখনও প্রকাশ পায়নি।

শনিবার ইনস্টাগ্রামে একটি স্টোরি ভাগ করে নিয়েছিলেন পরিণীতি। ধনতেরস উপলক্ষে আলোয় মোড়া নিজের বাড়ির বাগানের ছবি পোস্ট করেছিলেন তিনি।

পরিণীতি রুপোলি পর্দার মানুষ। অন্যদিকে তাঁর স্বামী রাঘব চড্ডা রাজনীতিবিদ। দিল্লিতে তাঁর কর্মজগৎ। তাই বিয়ের পর থেকেই মুম্বই-দিল্লি আসাযাওয়া করছিলেন তিনি। কিন্তু এ বার আর অভিনেত্রীকে একা রাখতে চাইছিলেন না বাড়ির লোকজন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে পারে খুব শীঘ্রই, তাই দিন কয়েক আগেই দিল্লি উড়ে গিয়েছেন পরিণীতি।

অগস্ট মাসে একটি কেকের ছবি পোস্ট করেছিলেন পরিণীতি ও রাঘব। তার উপর লেখা ছিল, এক যোগ এক সমান সমান তিন। পাশপাশি অভিনেত্রী লেখেন, ‘আমাদের ছোট পৃথিবী আসতে চলেছে। কতটা যে ধন্য, ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।’

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে আম আদমি পার্টির সদস্য রাঘব চড্ডার সঙ্গে বিয়ে হয় অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়ার। রাজস্থানের উদয়পুরে ঘটা করে হয়েছিল বিয়ের অনুষ্ঠান। বিয়ের পরে আর অভিনয় করতে দেখা যায়নি অভিনেত্রীকে।

খুব শীঘ্রই সন্তান আসতে চলেছে পরিণীতি চোপড়ার কোলে। ইতিমধ্যেই নাকি হাসপাতালেও ভর্তি করানো হয়েছে অভিনেত্রীকে।

কপিল শর্মার শোয়ে প্রথমবার অতিথি হিসেবে এসেছিলেন স্বস্ত্রীক রাঘব চড্ডা। সেখানেই পরিণীতির মা হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন অভিনেত্রীর স্বামী। তারপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনব কায়দায় যৌথভাবে দুই থেকে তিন হতে চলেছেন সেই সুখবর সকলের সঙ্গে শেয়ার করেন। অন্তঃসত্ত্বাকালীন অবস্থায় সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা মুহূর্ত ভাগ করে নিচ্ছেন মম টু বি পরিণীতা। লেটেস্ট আপডেট অনুযায়ী, শীঘ্রই সেলেব দম্পতির পরিবারে পড়বে ছোট্ট সোনার পদধূলি। আর সেই জন্যই নাকি দিল্লি উড়ে গিয়েছেন হবু মা পরিণীতি চোপড়া। 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
parineeti chopraraghav chaddaParineeti chopra pregnancy updateParineeti blessed with baby boyRaghav Chadda Aam Admi partyinstagram post
পরবর্তী
খবর

Fake Voter ID Cards Featuring Filmy stars: ফাঁস ভুয়ো ভোটার তালিকা! দেখলে অবাক হয়ে যাবেন দক্ষিণের এই শীর্ষ তারকাদের নাম...
.

পরবর্তী খবর

Spiti Valley: হিমাচলের স্পিতি স্বপ্নের দেশ ছিলই, এবার সেই স্বর্গে আরও দ্যুতি যোগ করল 'শ...